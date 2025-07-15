港股 | 午市前瞻 | 港股大成交悶市有何啟示？ 專家料國家隊已進場

內地二季度GDP同比增長5.2%優於市場預期，6月規模以上工業增加值同比增長6.8%，創三個月高點；而社會消費品零售總額同比增長4.8%，不及路透調查預估中值，為四個月低點。港股反應平平，觀望今晚美國公布CPI數據，盤中倒跌又回升，半日收報24250，升47點或0.2%，主板成交近1440億元。恒生中國企業指數報8741，升8點或0.1%。恒生科技指數報5305，升21點或0.4%。

龔偉廷：股市不穩定因素來自關稅戰

港股橫行整固期間短線操作主導大市，恒指上午早段一度再有動力踢上24500以上水平，但之後猶如上周五翻版一樣隨即調頭，更一度倒跌低見24125，半日升幅僅不足100點。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，近期人民幣匯價穩定，美股表現亦好，短線大形利淡因素不多，預計港股仍算健康調整階段，未來最大不穩定因素要數到8月初，如若美國總統特朗普在關稅上比預期強硬，才會觸發股市黑天鵝，否則現行市場已預期溫和關稅力度，預計恒指下方23500已有支持。

龔偉廷對後市傾向樂觀，一來9月減息機會擴大，認為此期間市底會漸步增強；另外近期港股成交一直維持2000億元上下，他認為是國家隊已積極入市的跡象，不認為港股維持橫行便會引來大幅拋售。

恒生指數近日保持橫行。（經濟通HV2報價系統截圖）

穩定幣仍是發展重點，概念股有得炒但水位未必高

穩定幣概念熱炒，今早傳出招商證券(06099)旗下招銀國際已於昨日獲證監會發放虛擬資產牌照，成為首間獲發牌的中資銀行系券商。招證今早高開15%，但隨後升幅大比例收窄，接著其餘多隻穩定幣概念股都一同回吐，引發散水疑慮。龔偉廷坦言穩定幣熱度非常，股價連日急升，不少相關個股短時間內升幅更以倍數計。隨著牌照陸續發放，他認為概念熱度將開始較之前冷卻，再度大升空間已不多。他以美股穩定幣概念股Circle為例，近期股價已偏向橫行，預計相關概念未來會開始出現回吐。

不過他認為，待概念股調整整固後，穩定幣仍會是政府集中發展一環，預計未來仍會有好消息出現，相關概念股仍會受惠，但能否再次出現今趟升勢則難講，投資者再炒相關概念時應注意波動。

招商證券股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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