施永青基金減租以6.3萬租出旺角舖，施永青︰市況有變無得硬頸

中原集團主席施永青旗下施永青基金上月中，將原由大班餅店「售後租回」的旺角花園街、快富街一個舖位，以月租6.3萬元租予舖位毗鄰之二手名表店，租金回報只約1.6厘。

位於旺角花園街107至123號、快富街33至35號利興大廈地下B舖及入則閣樓，地舖面積約700平方呎，連約700平方呎入則閣樓。資料顯示，舖位上月中以月租6.3萬元租予出售二手名表的寶達錶飾有限公司，以總面積約1400平方呎計，呎租約45元。寶達錶飾現正租用毗鄰的利興大廈地下C1號舖。

上述B舖原由大班餅店2012年7月5080萬元購入自用，至2021年4月舖位由FIFE INVESTMENT LIMITED名義以4700萬元購入，公司股東為施永青基金，董事則為施永青，大班餅店持貨約9年帳面蝕約380萬元或約7.5%。大班餅店以月租13.5萬元售後租回協議中，死約連生約為期3年，當時租金回報3.4厘。換言之，最新租金較大班餅店售後租回月租低7.2萬元或53%，租金回報亦跌至約1.6厘。

施永青回覆傳媒查詢時指，面對租金回落，業主始終要面對現實，「無得硬頸要返以前個價」。他又指出，大班餅店去年遷出後，旁邊的鐘表店已主動聯絡、出價約7萬多至8萬元，希望租用該舖位作擴充，但當時基金會希望有出價較高的租客，惟等待數個月仍未出現，故基金會再與鐘表店聯絡，惟事隔數月，對方出價已較之前為低，但他表示「無得怪人」，始終市況有變。

撰文：經濟通採訪組

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