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中原：業主減價拋售物業，料工商舖下半年價格跌最多一成

15/07/2025

中原：業主減價拋售物業，料工商舖下半年價格跌最多一成

 

　　根據中原（工商舖）資料顯示，2025上半年工商舖整體買賣成交錄得約1913宗，較2024年下半年增長近三成，更創自2022以來半年計新高，惟總成交金額僅錄得約277.24億元，較2024下半年的300.99億元，減少約7.9%。

 

業主減價拋售物業，下半年工商舖價格跌最多一成

 

　　中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，估計工商舖2025年第三季將有約850宗買賣成交，而下半年則有約1750宗成交，隨著個別發展商及財團繼續採取減價策略拋售物業，導致物業價格仍然疲弱，預計2025年第三季買賣成交金額約95億元，下半年則為約218億元水平，整體價格維持平穩至下跌10%。

 

　　至於租賃市場方面，本港接連有連鎖餐飲集團結業，餐飲行業不振，導致零售市道受到衝擊，預料整體工商舖物業租金將維持平穩至下跌10%；而整體租務成交於2025年第三季可達約3800宗水平，下半年則有機會升至約7500宗。

 

核心區舖位租金將下調約5%

 

　　中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，商舖市場於2025上半年錄得約376宗買賣成交，與2024下半年的約375宗相若，為連續四個半年度成交宗數低於380宗水平；而受舖價下跌所影響，上半年買賣成交金額僅錄得約66.9億元，較2024下半年下跌約23.9%。

 

　　黃偉基預測，第三季舖位買賣可達約200宗水平，成交金額約30億元；而2025下半年預料有約400宗成交，涉及金額約68億元，買賣價格持續回落約10%。租賃方面，本地商戶仍面對較大經營壓力，預料下半年有機會陸續出現「大舖搬細舖」的情況，預測核心區舖位租金將下調約5%，而民生區租金下調幅度則約10%。

 

商廈市場上半年尋底，下半年料買賣呎價跌5%內

 

　　中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，今年上半年商廈買賣市場接連出現好消息，市場尋底成功，頻獲用家接貨，當中更不乏具中資背景的買家。資料顯示，今年上半年錄得403宗，較去年上半年及下半年分別急升約55%及45%。至於今年上半年成交金額則約126.23億元，與去年同期大致相若，而較去年下半年則輕微回落約9%。

 

　　他預期，隨著大額商廈買賣成交陸續出現，買家亦以實力財團及用家，意味著甲廈買賣市場已經找到支持位預測第三季買賣成交宗數會約200宗，涉及成交金額約25億元，而租務成交則會持平至約1500宗水平，買賣呎價及租金亦料趨穩定，下調幅度僅在5%內，而下半年買賣及租務表現則會在400宗及3000宗水平，買賣成交金額料會達50億元。

 

　　工廈市場方面，中原（工商舖）工商部董事劉重興預期，下半年發展商推盤策略仍會以減價形式進行，拖累下半年買賣呎價會有5至10%跌幅，而第三季及下半年買賣成交宗數則會有450宗及950水平，下半年買賣成交金額料會達100億元。至於租務市場方面則較看好，預料下半年租務表現會平穩，租金會平穩至下跌5%，而成交量則會維持在1300宗及2600宗左右。

 

撰文：經濟通採訪組

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