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內地三大航料上半年仍錄虧損，股價持續走弱南航挫3%未宜沾手？

15/07/2025

　　內地三大航空公司再度發出盈警，預告今年上半年仍未扭虧，當中中國國航(00753)(滬:601111)及東方航空(00670)(滬:600115)預告虧損收窄，而南方航空(01055)(滬:600029)虧損擴大。雖然航空需求已回暖，但三大航仍受供給過剩、高鐵衝擊以及外部環境波動等多重掣肘，儘管今年暑假旅遊熱度不減，但票價依舊呈現同比下降趨勢，南航近日甚至打破慣例首推「一刻登機」服務，以提升競爭力。三大航股價維持近日反覆下跌走勢，其中南航更逆市跌逾3%，看來暫未宜沾手。

 

內地三大航料上半年仍錄虧損，股價持續走弱南航挫3%未宜沾手？

（AP圖片）


國航東航中期虧損收窄　料分別最多蝕22億及16億人幣

 

　　中國國航預期截至6月30日止中期淨虧損約17億至22億元(人民幣．下同)，比去年同期虧損27.8億元收窄。集團指，預期扣除非經常性損益的淨虧損約18億至24億元，比去年同期扣除非經常性損益的淨虧損34億元收窄。業績預虧主要原因今年集團加強生產組織，降低成本水平，上半年經營效益改善，按年大幅減虧。但受市場供給不均衡、客源結構下沉、高鐵網絡衝擊，以及國際環境不確定性加深、全球產業鏈供應鏈變化等因素影響，集團上半年仍處於虧損狀態。

 

　　東方航空則預期中期淨虧損約12億至16億元，比去年同期虧損27億元收窄。集團指，預期扣除非經常性損益的淨虧損約16億至21億元，比去年同期扣除非經常性損益的淨虧損29億元收窄。虧損因上半年經營效益改善，大幅減虧。但受國內市場價格競爭激烈、國際環境複雜多變等因素影響，預計上半年經營業績出現虧損。

 

南航料中期虧損最多擴至17億人幣　受高鐵衝擊等因素影響

 

　　南方航空預期中期淨虧損13.38億至17.56億元，比去年同期虧損12億元擴大。預計扣除非經常性損益後的淨虧損為17.54億至23.8億元，比去年同期扣除非經常性損益後的淨虧損34億元收窄。

 

　　集團指，今年上半年，公司統籌抓好安全生產經營，投足投準運力，加強客貨銷售，但受旅客結構變化、高鐵衝擊、國際環境不穩定不確定因素增多、全球供應鏈不暢以及匯率波動等多重因素影響，經營壓力依然巨大。

 

內地暑假國際機票均價減15%　民航暑運經濟艙票價降1.6%

 

　　值得一提，暑期旅遊旺季已到，內地有不少人選擇出國旅行。據《央視》報道，根據最新數據，2025年暑運期間，民航國際市場預計恢復至2019年同期的九成左右。其中，東亞地區依然是國際熱門目的地。隨著出境航班量的增加，今年暑假國際機票價格有所下降。報道引述某訂票平台大數據研究院研究員表示，截至目前國際機票平均支付價格按年下降15%。其中，加拿大、韓國、日本、埃及和瑞典機票價格下降最多，降幅近兩成。

 

　　報道還指，暑運開始後，民航市場進入旺季。而據民航出行平台「航旅縱橫」數據顯示，截至7月7日，暑運期間國內航線機票預訂量超2561萬張；出入境航線機票預訂量超828萬張，同比去年增長約7%。票價方面，根據第三方出行平台「航班管家DAST」數據顯示，截至7月13日，今年暑運國內經濟艙裸票預售均價為800元，同比小幅下滑1.6%，較2019年同比下滑6.6%。

 

南航首推「一刻登機」服務　顛覆中國民航登機時間慣例

 

　　另外，據內媒近日報道，南航7月8日起在廣州-北京大興往返航線推出「一刻登機」服務，取消了值機櫃台停止辦理手續(值機截載)的時間要求，只需在航班登機口關閉前，即航班計劃起飛時刻之前15分鍾完成安檢並抵達登機口登機即可。據悉，這項服務打破了國內民航業普遍提前30至40分鍾關閉值機櫃台的慣例，減少傳統值機截載時間對旅客改簽的限制，為民航業內首創。首先實施的廣州往返北京的「南航快線」，每天往返達28班次，商務旅客比重較高。新舉措將更好地便利臨時改期、突發差旅、趕早晚班機以及商務常客的旅客群，進一步提升民航出行便捷度。

 

　　中國民航業目前仍處於復甦階段，包括南航在內的三大航空公司去年仍處於虧損。報道指，在這個背景下，航班當然也需要提高吸引力，以面對高鐵等其他交通工具帶來的激烈競爭。壓縮登機截止時間，盡可能減少旅客的通行時間成本，自然就成了提升「服務體驗」繞不過去的一環。

 

黃瑋傑：內地三大航受制高鐵競爭　國泰更受惠行業復甦兼股息吸引

內地三大航料上半年仍錄虧損，股價持續走弱南航挫3%未宜沾手？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，內地民眾在疫情過後去多了旅行，且的確多了人選擇國內遊，但不一定要搭飛機，國內有很多其他交通工具，三間航空公司都提到最大的競爭對手就是高鐵，現時高鐵網絡那麼發達，國內現時因應產能過剩反內捲，其實高鐵也是產能過剩，供應多票價自然下跌，且搭飛機往往要提前兩小時去機場，落機check out又要花一段時間，搭高鐵既省時，可能又比搭飛機便宜。

 

　　黃瑋傑又指，三大中資航空股上半年業績與去年比較沒甚麼意思，要比較今年第一季及第二季表現，其中只有國航改善較明顯，公司首季蝕了20億，現估計半年蝕17億至22億，即第二季最多賺了3億或蝕了2億；東航料上半年虧損12億至16億，公司首季蝕了近10億，即第二季蝕了2億至6億，算是有改善，但仍「蝕住做」；南航料上半年蝕13.38億至17.56億，公司首季蝕近7.5億，即第二季蝕6億幾至10億，算是三間公司中表現最差。

 

　　黃瑋傑續指，國泰(00293)對航空業復甦的敏感度較內地航空股大，公司於疫情時也大幅虧蝕，但2023年一復甦就賺97億，去年則賺98億，看其航班及上座率料今年表現也不差，國航卻連續5年都蝕錢，縱使股價有得升，但從股東角度來看，投資一盤生意也希望它賺錢。雖然國泰現價只算合理，但股息率仍有5.8厘，公司是少數既有紅利屬性，又有周期屬性的股份，除股息吸引外，業務也見復甦有增長。

 

　　中資航空股今日表現各異，國航升0.18%收報5.47元，東航跌0.69%報2.88元，南航跌3.19%報3.64元。國泰則升0.85%報11.88元。

 

內地三大航料上半年仍錄虧損，股價持續走弱南航挫3%未宜沾手？

 

內地三大航料上半年仍錄虧損，股價持續走弱南航挫3%未宜沾手？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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