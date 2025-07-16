泡泡瑪特 | 發盈喜料中期溢利增逾3.5倍，大行齊升目標股價反急挫可以點部署？

「新消費F4」之一的內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)發盈喜，預期中期溢利按年增長不低於3.5倍，收入增長不低於2倍，相對於公司早前公布今年首季收益按年增長1.65至1.7倍，第二季收益增長仍在加速，多間大行隨即上調目標價，其中花旗最牛看384.5元。泡泡瑪特今早(16日)開市早段曾升逾3%高見271.8元，惟隨即見回吐壓力，半日跌逾半成，應如何部署？

（AP圖片）

泡泡瑪特料中期溢利按年增長不低於3.5倍 收入增長不低於2倍

泡泡瑪特預期集團截至今年6月30日止六個月之收入可能按年增長不低於200%；預期本期間集團溢利(不包括未完成統計的金融工具的公允價值變動損益)較去年同期溢利可能錄得增長不低於350%。集團業績增長主要歸於以下原因：泡泡瑪特品牌及旗下IP在全球認可度進一步提升，多樣化的產品品類促進集團收入增長，集團各區域市場收入均實現持續高速增長；海外收入佔比持續提升，收入結構的變化對毛利、溢利均產生積極影響，同時規模效應使溢利顯著增加；及持續優化產品成本，加強費用管控，提升盈利能力。

泡泡瑪特去年上半年收入為45.6億元人民幣，純利為9.2億元人民幣，非國際財務報告準則經調整純利為10.2億元人民幣。以此計算，泡泡瑪特今年上半年收入將達135億元人民幣以上，純利料逾40億元人民幣，兩者都已超出2024年全年業績水平。

花旗：料下半年保持增長動能 升目標價至384.5元

花旗發表研報指，公司盈喜有望令股價表現積極，LABUBU的全球人氣料將進一步提升，CRYBABY、HIRONO、Twinkle Twinkle等也將成為新成長點，以及6月的LABUBU V3補貨將利好第三季業績；海外擴張繼續成為公司重要增長動力，尤其在北美和歐洲。預計在IP熱度、海外擴張、補貨和新品推出帶動下，公司下半年將繼續保持增長動能，分別上調公司2025、26、27年盈利預測43.6%、41.4%、41.8%。泡泡瑪特股價近期回調後估值更具吸引力，提供了較好入場時機，調高目標價25%，由308元升至384.5元。

摩通稱，泡泡瑪特預計上半年收入按年增長超過200%至136.7億元人民幣以上，期內純利按年增長超過350%至45億元人民幣，這意味上半年淨利率按年提升約10個百分點至32%。上半年盈喜較市場預期高出50%，較該行預期高出24%，惟在過去3個月及12個月分別上漲60%及588%後，股價短期或面臨壓力。該行建議逢低吸納，因為相信公司長期投資理念仍然完好，包括強大的IP運營(全球超級IP、動畫、主題公園及授權)及IP變現(地域及品類擴張)，上調2025年收入及淨利潤預測至304億及94億元人民幣，預計2025至27年收入及盈利複合年增長率分別為23%及25%，重申其為中國消費股首選，目標價由330元上調至340元，維持「增持」評級。

美銀證券：業績勝預期升目標至370元 大摩：料股價短期創新高

美銀證券表示，泡泡瑪特預測上半年收入及溢利分別按年增長不少於200%及不少於350%，意味中期收入及經調整淨利潤將達約137億及45億元人民幣，較市場預期高出約30%，相信將強化投資者對全年表現的信心。公司持續加強全球化布局、IP矩陣擴張及改善盈利能力，將繼續為業務增長提供動能，相信海外市場拓展是盈利增長的主要驅動力，上半年經調整淨利潤率預料達到33%，對比2024年上半年為20%。將其今明兩年非國際財務報告準則淨利潤預測上調47%及44%，維持「買入」評級，並列為首選股，風險回報水平吸引，目標價由275元大幅調升至370元。

大摩指，泡泡瑪特上半年銷售及盈利較預測分別高8%及20%，大中華及亞太區是超出預期的關鍵市場。隱含淨利潤率為32%，較預測高約4個百分點，受惠於海外毛利率較高及更高的營運支出效率。預計股價短期內將創下新高，其後可能有動量投資者獲利了結，他們傾向在銷售增長達峰時退出。估計其銷售在第三季將增長150至160%，亞太及中國的基數將顯著提高。公司在全球市場的長期潛力巨大，將其2025至27年銷售及淨利潤預測分別上調19至23%及32至34%，預計2025年銷售及盈利增長分別為140%及210%，將目標價由302元上調至365元，維持「增持」評級。

野村稱，泡泡瑪特預期上半年收入及經調整盈利按年分別增長超過200%及350%，略高於市場預期。預計公司上半年經調整歸屬股東盈利達到43億元人民幣，略高於市場預期的40億元人民幣以上。相信管理層在中期業績公布時可能會提供更積極的業務前景及指引。將其2025至2027財年收入預測上調6%至15%，盈利預測上調13%至26%，以反映公司銷售表現優於預期及利潤率趨勢強勁。公司在知識產權設計、營運、生產及分銷方面的整合能力突出，已轉型為高效的知識產權生產及營運中心。預計目前的政策環境將繼續有利於公司發展，因為公司是中國企業海外擴張的旗艦企業，將目標價由291元上調至330元，維持「買入」評級。

海關總署：前4月中國出口玩偶玩具達133億人幣 按年增近一成



值得一提，海關總署副署長王令浚昨日(15日)在國新辦發布會上表示，近年來，中國的潮玩深受全球市場的歡迎。今年前4個月，中國出口的玩偶、動物玩具已突破百億大關，達到了133.1億元人民幣，按年增幅達9.6%。

而就近期海關在多個口岸查獲山寨版LABUBU，王令浚表示，自1994年起，中國實施知識產權海關保護，積極參與知識產權全球治理。今年上半年，全國海關共查扣侵權嫌疑貨物1.1萬批次、3867.5萬件，其中也包含廣大網友們關注的山寨LABUBU。這個真偽鑑定的關鍵是看牙齒，正版是九顆尖牙，仿品常常因為模具的誤差，會減少一兩顆。

熊麗萍：市場口味會變長揸有風險 若有賺宜先行食胡

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，泡泡瑪特此類新消費股不宜長揸，上半年其股價亦已升了很多，但消費者口味可以改變，其旗下IP的收入也可以變得很快。除了看市場口味，也要留意管理層取回來的IP是否成功。泡泡瑪特升至現價其實變數不少，早幾日曾傳出Lisa(韓國人氣女團BLACKPINK成員)不再鍾意LABUBU，已可令其下跌。股價近期重上高位後也開始很反覆，相信不易突破上次高位280幾元，若有賺宜先行食胡，如果長揸達一年會有風險。

泡泡瑪特半日跌6.38%收報246.4元，成交61.82億元。其他新消費股亦普遍向下，蜜雪集團(02097)跌1.08%報504.5元，毛戈平(01318)跌2.42%報98.95元，老鋪黃金(06181)跌1.41%報875.5元，布魯可(00325)跌1.5%報131元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評泡泡瑪特及大市，立即重溫

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