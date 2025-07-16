英偉達H20晶片准恢復供華，大行料有利阿里騰訊百度，追落後看高一線？

英偉達(US.NVDA)宣布獲美國批准恢復向中國銷售H20人工智能(AI)晶片，據報騰訊(00700)和字節跳動等中國企業已爭相訂購，科技股趁勢追落後，連續第二日上升，曾帶動恒指升逾200點高見24867，距離3月高位24874點只有一步之遙，其中百度(09888)旗下自動駕駛服務蘿蔔快跑與網約車平台Uber達成戰略合作，計劃將數千輛無人駕駛汽車接入Uber全球出行網絡，股價曾飆半成。多間大行料英偉達H20晶片解禁有利阿里巴巴(09988)、騰訊及百度，在一眾科技股中或可看高一線。

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英偉達獲准對華供貨H20晶片 傳騰訊及字節跳動等爭購

英偉達行政總裁黃仁勳昨日(15日)宣布已獲美國批准向中國銷售H20人工智能晶片，據《路透》引述消息人士指，中國企業已爭先恐後地下單購買H20晶片，英偉達需要將這些晶片送交美國政府審批。目前，騰訊和字節跳動正在提交申請。消息又指，輝達已建立一個「白名單」系統，讓有意購買的中國企業登記。



黃仁勳早前表示，美國政府已批准其出口許可，可以開始發貨，所以將開始向中國市場銷售H20，非常期待能很快發貨H20，對此感到非常高興，又稱中國市場非常大，對美國公司十分重要。另美國龍頭晶片商AMD也表示，已獲得美國政府批准向中國客戶交付「MI308」型號AI晶片，集團正預備即時開始交付安排。

富瑞：H20晶片解禁令市場情緒改善 料有利百度阿里騰訊

富瑞發表研報指，美國次季晶片禁令壓抑市場情緒，最新有關H20更新對互聯網產業利好，超大規模雲服務商(hyperscalers)的推理及訓練AI需求強勁，市場情緒的改善對百度、阿里巴巴及騰訊等超大規模雲服務商，以及金山雲(03896)、快手(01024)和美圖(01357)AI應用利好。



富瑞指，阿里巴巴旗下阿里雲AI相關收入連續七個季度實現三位數增長，早前已將6月底止季度阿里雲收入按年增長預估由20%上調至23%，主要得益於新春後AI推理和訓練需求穩固。多行業客戶正在採用阿里雲AI技術，不僅限於互聯網、金融科技、教育和電動汽車行業，還包括製造業等需要使用AI並遷移到雲端的行業，這批客戶所需的服務包括API調用和基於特定內部數據的後期訓練。



對於騰訊，富瑞稱，其第二季部署更多GPU，預期雲營收增長加快。估計騰訊晶片資源優先考慮廣告技術增強和基礎模型的訓練。此外，騰訊提供高附加價值的訓練和PaaS服務，並以獲利能力為重心。至於百度，其2025年雲端營收將維持穩健成長勢頭，得益於強勁推理和訓練需求，其首季AI相關收入實現三位數成長，其雲端客戶涵蓋網企、教育以及汽車、金融、公用事業和公共服務等行業。預期阿里和騰訊的資本支出指引將保持不變，即阿里未來三年的AI及雲資本支出3800億元人民幣，而騰訊2025年資本支出佔總收入的10%。

大摩：放寬對華晶片銷售對BAT屬積極催化劑 首選騰訊

摩根士丹利表示，英偉達計劃恢復對中國的H20晶片銷售，更宣布開發專為中國市場設計的新款AI晶片RTX Pro GPU，該晶片「完全符合」美國出口管制要求。消息對BAT，即百度、阿里、騰訊而言，是積極催化劑。基於第一季資本支出較低，料阿里、騰訊下半年資本支出將增加。而在GPU算力優次方面，騰訊方面為AI應用、廣告技術升級、雲服務；阿里為雲服務、利用AI改造現有核心電商業務、通義及夸克AI應用；百度為將基礎搜索遷移到生成式AI搜索、雲服務和無人駕駛出租車。



該行將騰訊列為行業首選，由於擁有穩固的收入和盈利增長，是最佳的2C(面向消費者)應用AI代表，亦擁有微信，其中已看到通過AI廣告技術升級實現的早期變現，如過去幾個季度廣告收入保持雙位數增長，因此儘管AI投資增加，騰訊仍能實現正面的經營槓桿，且競爭風險亦較低。至於阿里，其為內地行業最佳AI推動者，雲服務加速為催化劑，然而市場近期將焦點轉向外賣、即時零售競爭，導致股價疲弱。阿里雲服務收入增長加速是關鍵催化劑，估算第二財季增長22%，相較第一財季為18%。

高盛：中國晶片短缺有望緩解 予阿里騰訊百度等買入評級



高盛稱，英偉達昨日稱美國政府將授予其對中國市場定制H20人工智能圖像處理器(AI GPU)出口許可，公司希望很快開始交付。此外，英偉達計劃推出全新出口中國定制合規晶片RTX Pro GPU。料市場對消息反應正面，因英偉達恢復向中國出口AI GPU有望緩解中國晶片短缺，該問題已影響中國雲服務平台資本支出及中國數據中心營運商的訂單能見度。



該行在中國雲服務和數據中心領域的「買入」評級股票包括雲服務平台阿里巴巴、騰訊及百度，以及數據中心營運商萬國數據(09698)和世紀互聯(US.VNET)，將萬國數據目標價由36元上調至39元。

百度蘿蔔快跑與Uber達成戰略合作 全球部署數千輛無人駕駛汽車

另外，百度昨日宣布，旗下自動駕駛服務蘿蔔快跑與網約車平台Uber建立戰略合作夥伴關係，蘿蔔快跑計劃將數千輛無人駕駛汽車，接入Uber全球出行網絡。百度在微信公眾號刊登的新聞稿中稱，今年年底前，雙方將率先在亞洲和中東市場部署蘿蔔快跑第六代無人駕駛汽車，未來逐步擴展至全球更多市場。服務上線後，乘客可通過Uber App呼叫由蘿蔔快跑提供服務的無人駕駛車輛。集團指，蘿蔔快跑目前已於全球部署逾1000輛無人駕駛汽車，遍及香港、迪拜、阿布扎比等15個城市，在全球提供逾1100萬次出行服務。

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熊麗萍：科技股或可追落後首選騰訊 較進取可揀美團阿里

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，若美國不再「彈弓手」，真的放寬對華晶片供應，科技股應會有一輪升勢，事實上其他板塊包括金融及藥股等已輪流升了很多，現時有此因素，資金重回這些落後板塊絕對有可能，相信此番會由科技股帶動大市升上25000點以上。當中想博追落後又要穩陣，可揀騰訊，就算昨日上升，它也相對升得較慢，若較進取可揀美團(03690)或阿里，京東(09618)就不建議買入。

熊麗萍續指，當中阿里未必會急升，但若有反彈應不止由100元升至110幾元，假設反彈兩成，可升至122元，再看有否動力升至125元補裂口，最大阻力位應是130元。至於騰訊，其業務有所不同，不似其他平台要互相競爭，騰訊主要做遊戲業務，靠自己技術透過遊戲或自己平台去增加廣告等收入，短線可以上次高位約540元為目標。而若H20晶片可再輸入中國，騰訊料也會受惠，公司在這方面有一定需求，可予多些耐性持有，下半年或升至更高。

熊麗萍又認為，蘿蔔快跑與Uber合作對於百度算是一大突破，公司業務一直以來欠缺新動力，借此消息希望起碼對股價有些幫助，看能否重上98元，甚或突破100元，但實際合作模式或怎樣貢獻其盈利，仍只見一紙協議，若真的有助其於全球發展，用到蘿蔔快跑系統，當然是好事，但百度業務發展始終較保守，且於科技投入不算太多，故對此消息有些保留，要觀察其實際合作模式究竟如何。

科技股今日曾普遍造好，惟其後隨大市回落，騰訊跌0.19%收報516.5元，阿里巴巴升0.26%報113.8元，百度升0.97%報88.55元，京東跌0.24%報124.7元，美團跌1.66%報124.1元，快手升2.13%報69.6元，網易(09999)跌1.05%報206.8元，小米(01810)跌0.61%報57.3元，嗶哩嗶哩(09626)升1.73%報188.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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