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開市Go | 侵侵否認炒鮑公，澳門賭收蓬勃，新世界再蝕賣資產

17/07/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市轉升，納指再創新高，美國總統特朗普澄清目前沒有計劃解僱聯儲局主席鮑威爾。美國6月PPI基本持平，意外不及預期。道指收市轉升231.49點，或0.53%，報44254.78點；標普500指數升19.94點，或0.32%，報6263.70點；納指升52.69點，或0.25%，報20730.49點。中國金龍指數下跌108點。日經期貨截至上午7時41分下跌97.5點。

 

2、美國最新公布的生產物價指數(PPI)顯示，6月份上游通脹壓力進一步減弱，反映企業成本升幅放緩，或為聯儲局未來減息提供更多政策空間。據美國勞工統計局公布的數據，6月最終需求PPI按月持平，遠遜市場預期的升0.2%，並低於5月的升幅0.1%。按年計則上升2.3%，亦低於市場預測的2.5%，以及5月向上修訂後的2.7%升幅。

 

3、據報特朗普已起草解僱美聯儲主席鮑威爾的信件。不過特朗普及後作出否認，稱仍還不打算將鮑威爾革職。《CBS》引述多位知情官員報道，特朗普於周二（16日）晚上在白宮會見共和黨國會議員時，明確詢問在場人士是否支持他解僱鮑威爾，多數議員表示認同。相關消息觸發市場高度警惕，美匯指數急跌，美國兩年期國債孳息率同步回落，反映投資者憂慮美聯儲獨立性或受動搖。

 

4、美聯儲發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告提及，今年5月下旬至7月初，美國經濟活動略有增加，整體前景呈中性至輕微悲觀趨勢。報告預計，只有兩個地區的經濟活動將出現增加，其他地區則預料持平或輕微減弱。

 

5、《路透》引述消息人士透露，俄羅斯總統普京相信當地經濟及軍力足夠強大，足以應對任何西方額外施壓。報道提及，普京不打算停止戰爭，並意圖佔領更多烏克蘭的領土。

 

6、加拿大總理卡尼宣布，將自本月底開始，向來自中國的鋼材及相關產品加徵25%關稅。另外，加拿大將限制非自由貿易協定夥伴國的關稅配額，超過配額的鋼材須繳付關稅。

 

7、《新華社》報道，周二（16日）召開的中國國務院常務會議明確提出，要著眼於推動新能源汽車產業高質量發展，針對該產業領域出現的各種非理性競爭現象，堅持遠近結合、綜合施策，切實規範新能源汽車產業競爭秩序。會議亦提出，要加強成本調查和價格監測，強化產品生產一致性監督檢查，督促重點車企落實好支付帳期承諾。

 

8、香港財庫局副局長陳浩濂回應議員口頭質詢時表示，金管局一直密切監察香港銀行業穩健發展，本地銀行的總資本比率和主要銀行的平均流動性覆蓋比率，在今年3月底分別為24.2%、182.5%，遠高於國際標準。整體而言，本地地產發展及物業投資相關信貸風險可控。

 

9、《路透》引述消息人士報道，已於深圳上市的消費電子產品生產商「安克創新」，計劃於明年初前在港上市，融資金額約39億港元。報道提及，安克創新已委任中金、高盛和摩根大通負責上市事宜。

 

10、維立志博(09887)今日至下星期二（22日）招股，計劃全球發售3205.44萬股，每股作價介乎31.6元至35元，每手100股，入場費3535.3元，預期下周五（25日）掛牌。以招股中位價計算，維立志博估計是次所得款項淨額約9.68億元。

 

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