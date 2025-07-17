美股 | 特朗普澄清無計劃解僱鮑威爾，納指續創新高

美股三大指數（16日）收市轉升，納指再創新高，美國總統特朗普澄清目前沒有計劃解僱聯儲局主席鮑威爾。美國6月PPI基本持平，意外不及預期。

美股盤中傳出特朗普可能很快解僱鮑威爾，消息一度令美股及美匯指數急挫，道指一度瀉264點，盤中低見43758點。特朗普隨後回應指有關報道不實，始令美股回穩。

道指收市轉升231.49點，或0.53%，報44254.78點；標普500指數升19.94點，或0.32%，報6263.70點；納指升52.69點，或0.25%，報20730.49點。

多家大型銀行公布季績，美國銀行(US.BAC)公布的第二季度盈利超預期，不過淨利息收入未達分析師預期，收市跌0.3%。高盛(US.GS)季度盈利超出預期，日內升0.9%。摩根士丹利(US.MS)業績周樣超預期，股價則跌1.3%。

重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)升3.5%，英偉達(US.NVDA)升0.4%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，Meta(US.META)跌1.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.4%。

美匯指數承壓回落

美國最新經濟數據與聯儲局政策前景，令美元於國際匯市表現持續受壓。美匯指數承壓回落至98.37，日內下跌0.26%。美元兌日圓持續走弱，現報147.89，較前一交易日回落逾0.7%。歐元兌美元盤中一度高見1.17，惟隨後受技術調整及獲利回吐壓力回落，日內報1.16，升約0.25%。

國際黃金市場走勢向上，現貨金盤中曾高見3377美元，其後於高位略為回落，報每盎司3346美元；紐約期金報每盎司3350美元，日內升0.42%。

國際原油價格於窄幅區間反覆整固。布蘭特期油報每桶68.79美元，較昨日微升約0.1%；紐約期油則報每桶65.47美元，同樣錄得約0.1%升幅。

美國6月最終需求PPI按月持平，遠遜市場預期的升0.2%，並低於5月的升幅0.1%。按年計則上升2.3%，亦低於市場預測的2.5%，以及5月向上修訂後的2.7%升幅。剔除食品與能源價格波動的核心PPI亦按月持平，市場原先預測升幅為0.2%；按年上升2.6%，同樣低過預期的2.7%，並較5月的3.2%有所回落。

撰文：經濟通國金組

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