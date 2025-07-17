  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

美股 | 特朗普澄清無計劃解僱鮑威爾，納指續創新高

17/07/2025

美股 | 特朗普澄清無計劃解僱鮑威爾，納指續創新高

 

 

　　美股三大指數（16日）收市轉升，納指再創新高，美國總統特朗普澄清目前沒有計劃解僱聯儲局主席鮑威爾。美國6月PPI基本持平，意外不及預期。

 

　　美股盤中傳出特朗普可能很快解僱鮑威爾，消息一度令美股及美匯指數急挫，道指一度瀉264點，盤中低見43758點。特朗普隨後回應指有關報道不實，始令美股回穩。

 

　　道指收市轉升231.49點，或0.53%，報44254.78點；標普500指數升19.94點，或0.32%，報6263.70點；納指升52.69點，或0.25%，報20730.49點。

 

　　多家大型銀行公布季績，美國銀行(US.BAC)公布的第二季度盈利超預期，不過淨利息收入未達分析師預期，收市跌0.3%。高盛(US.GS)季度盈利超出預期，日內升0.9%。摩根士丹利(US.MS)業績周樣超預期，股價則跌1.3%。

 

　　重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)升3.5%，英偉達(US.NVDA)升0.4%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，Meta(US.META)跌1.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.4%。

 

美匯指數承壓回落

 

　　美國最新經濟數據與聯儲局政策前景，令美元於國際匯市表現持續受壓。美匯指數承壓回落至98.37，日內下跌0.26%。美元兌日圓持續走弱，現報147.89，較前一交易日回落逾0.7%。歐元兌美元盤中一度高見1.17，惟隨後受技術調整及獲利回吐壓力回落，日內報1.16，升約0.25%。

 

　　國際黃金市場走勢向上，現貨金盤中曾高見3377美元，其後於高位略為回落，報每盎司3346美元；紐約期金報每盎司3350美元，日內升0.42%。

 

　　國際原油價格於窄幅區間反覆整固。布蘭特期油報每桶68.79美元，較昨日微升約0.1%；紐約期油則報每桶65.47美元，同樣錄得約0.1%升幅。

 

　　美國6月最終需求PPI按月持平，遠遜市場預期的升0.2%，並低於5月的升幅0.1%。按年計則上升2.3%，亦低於市場預測的2.5%，以及5月向上修訂後的2.7%升幅。剔除食品與能源價格波動的核心PPI亦按月持平，市場原先預測升幅為0.2%；按年上升2.6%，同樣低過預期的2.7%，並較5月的3.2%有所回落。

 

撰文：經濟通國金組

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03070

平安香港高息

37.020

異動股

06160

百濟神州

177.400

異動股

08496

環球友飲智能

0.148

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03070 平安香港高息
  • 37.020
  • 06160 百濟神州
  • 176.600
  • 08496 環球友飲智能
  • 0.148
  • 01801 信達生物
  • 88.050
  • 01961 多牛科技
  • 0.295
股份推介
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.740
  • 目標︰$12.20
  • 01530 三生製藥
  • 29.950
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 36.150
  • 目標︰$44.20
  • 02333 長城汽車
  • 13.100
  • 目標︰$15.50
  • 02318 中國平安
  • 51.700
  • 目標︰$55.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.300
  • 00388 香港交易所
  • 426.200
  • 00700 騰訊控股
  • 513.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 244.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.950
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 20.200
  • 目標︰$25.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 37.900
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/07/2025 09:24  恒指高開29點報24547，舜宇高開美團反彈百度快手回吐

17/07/2025 09:56  美團回應外賣平台補貼戰：不想「捲」但不能不反擊，爆單都是泡沫

17/07/2025 09:56  《異動股》醫藥股再炒起，復旦張江急升13%三生製藥漲7%

17/07/2025 09:44  【外圍經濟】拉斯維加斯金沙擬斥80億美元擴建新加坡濱海灣金沙

17/07/2025 09:25  新世界傳蝕賣11 SKIES，機管局：與新世界保持密切溝通

17/07/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒０３億元，買美團沽騰訊

17/07/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】德銀降京東目標一成半，野村點評醫藥股

17/07/2025 09:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９９，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

CBS傳鮑威爾或遭特朗普解僱，拖累美匯急挫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 傳特朗普炒鮑威爾道指曾轉跌 恒指整固後料有力再上新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 傳新世界發展蝕賣11 SKIES機場購物中心，已與機管局進行討論新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜英偉達H20晶片重返中國 股價未見頂？比特幣概念股趁回買貨？百度Uber聯手點燃自動駕駛熱潮？
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

拆解「秘密上市」的秘密 1
人氣文章

玩樂 What’s On

書展著數優惠︰完成任務送美食博覽門票、FIBA 3x3籃球賽門票，帶實體書買天仁茗茶全單減$3
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

後悔離婚了？天真地以為能重拾舊情，一切卻只是覆水難收
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

《觸不到的她》電影橋段成了現實？把AI當成戀人，愈容易迷失於虛擬的溫柔國度
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Brad Pitt，最後一代巨星？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
57歲鄭伊健現身美國餐廳，狀態佳獲網民大讚親切又Nice
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
《LDK》30款好用髮尾油推薦：12款A級滋潤不黏膩、最平只係$41
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 11:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 11:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 11:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態17/07/2025
CBS傳鮑威爾或遭特朗普解僱，拖累美匯急挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處