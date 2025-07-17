盤前攻略 | 傳特朗普炒鮑威爾道指曾轉跌 恒指整固後料有力再上

美國6月份生產物價指數(PPI)按月維持不變，有別於前一個月向上修訂後的升0.3%，市場預期上揚0.2%；PPI按年漲2.3%，低於預期的2.5%。數據紓緩關稅將推高通脹的疑慮，道指周三高開後，早段曾升逾200點。但市場傳出總統特朗普準備起草解僱聯儲局主席鮑威爾的信件，道指最多轉跌264點。其後特朗普稱，暫未打算把鮑威爾革職。美股三大指數最終收升。道指高收231點，報44254點；標普500指數高收19點，收報6263點；納指再創收市新高，高收52點，報20730點。

特斯拉周三晚宣布今年秋季將於內地推出六座位Model YL，未有定價，該股升3.5%。英偉達因美國批准向中國銷售新晶片周二股價大升，但周三早段輕微回吐，收市微升0.4%。

反映中國概念股表現的金龍指數回落1.41%。阿里巴巴跌1.06%，報115.73美元；京東跌1.24%，報31.64美元；百度跌7.48%，報86.32美元；理想升1.69%，報29.40美元；小鵬升0.05%，報17.93美元；蔚來跌3.29%，報4.11美元；嗶哩嗶哩升1.25%，報24.26美元。

夜期高水，港股ADR個別走

恒指夜期升37點，報24576，高水58點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.39%，折合124.6港元；長和(00001)ADR較港股低0.53%，折合48.0港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.70%，折合520.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.42%，折合57.5港元；港交所(00388)ADR較港股高0.47%，折合426.4港元；滙控(00005)ADR較港股高1.02%，折合98.2港元。

牛證新增區太貼現價，易成殺牛誘因

參考最新牛熊證街貨分布圖，熊證總數略升至4897張對應期指，重貨區維持在25000至25099區間，總數有838張。而最多新增區位於24900至24999區間，有440張新增。牛證街貨總數略減至10339張。不過，在貼近恒指現貨價的牛證新增明顯，當中24100至24499四個百點區間，合共1065張全屬新增。其中過半（549張）更位於24400至24499區間，該區與恒指現價24517最近只有18點距離，雖然數量不算特別多，但在大市整固下，預料仍有機會成為下殺的誘因。



有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升29點，報24538，高水21點，預料恒指輕微高開。恒指昨日一度急升逾300點，高見24867，距離3月高位24874僅一步之遙，惟高位沒有承接，指數掉頭向下，最終倒跌收市。恒指昨日雖然未能破3月頂，惟市場暫未有太大利淡因素促使恒指整體轉勢向下，預料恒指整固後，仍有機會挑戰三月高。個股方面，隔晚百度ADS股價回跌逾7%，預料今日港股跟隨回吐，投資者宜多加留意。

撰文：經濟通通訊社市場組

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