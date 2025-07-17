  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

T+1 | 黃偉豪：縮短結算周期利成交，再進化T+0有實際難度

17/07/2025

　　港交所(00388)昨日（16日）正式就股票現貨結算周期由「T+2」縮短至「T+1」開展諮詢。諮詢文件提到，T+1有助提高市場效率、降低系統性風險，但同時在外匯轉換以及結算時間窗口更短上為市場參與者帶來挑戰。有市場人士認為，券商及交易所要因而提升系統，但預計數月便可完成，預計最快明年便可以實行。

 

Ｔ＋１ | 黃偉豪：縮短結算周期利成交，再進化T+0有實際難度

 

　　普遍市場意見都認為T+1對港股活躍度有正面帶動，胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，T+1縮短股票市場結算日數，認同此舉有利港股與國際市場接軌，令投資者資金調動更為靈活，對港股中長期正面，不過實際能否提升大市成交仍要看市場環境，大市不景也於事無補。他指，是次改動對正股交易的影響最直接，對其他投資產品影響則不大，因期貨市場早已實行T+1；從持份者角度來看，新改動對於券商方面的影響較多，更考驗結算服務速度的能力，至於對投資者而言影響不大。

 

　　目前尚未有市場正式實行T+0，黃偉豪指T+0在執行上難度更高，尤其對交易系統的要求更加高，即使美股市場有這樣的討論但也未有正式時間表，因此預計港股落實T+1後，也要再之後數年才會討論T+0。

 

撰文：經濟通市場組

 

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02570

重塑能源

175.400

異動股

03010

安碩亞洲除日

64.140

異動股

02268

藥明合聯

50.250

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,321.04
    +66.26 (+0.150%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,275.45
    +11.75 (+0.188%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,808.94
    +78.45 (+0.378%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.170
變動率︰+1.574%
較港股︰-0.68%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.615
變動率︰-1.475%
較港股︰-0.54%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.270
變動率︰-1.574%
較港股︰-0.48%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌6.102
變動率︰-1.582%
較港股︰-0.62%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.905
變動率︰+2.419%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升106.990
變動率︰+1.769%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.490
變動率︰+0.948%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升87.070
變動率︰+0.869%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升3.312
變動率︰+4.148%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升12.840
變動率︰+3.633%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升410.690
變動率︰+3.137%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升244.645
變動率︰+2.982%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/07/2025 10:46 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/07/2025 10:46 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02570 重塑能源
  • 175.400
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 64.140
  • 02268 藥明合聯
  • 50.250
  • 01676 高地股份
  • 0.640
  • 01114 華晨中國
  • 3.080
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 19.020
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.980
  • 目標︰$12.20
  • 01530 三生製藥
  • 30.600
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.950
  • 目標︰$44.20
  • 02333 長城汽車
  • 13.220
  • 目標︰$15.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.500
  • 00388 香港交易所
  • 427.000
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 02318 中國平安
  • 51.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.150
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 20.250
  • 目標︰$25.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.700
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 37.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/07/2025 17:05  《盤後部署》資金輪換明顯市場熱情料續，科技股吼百度食蘋果概念

17/07/2025 18:59  金管局：無意設立「壞帳銀行」，香港銀行信貸風險可控

17/07/2025 18:37  華爾街日報：若中遠海運未能參與收購，長和售港口交易或遇阻

17/07/2025 17:58  【新股上市】蘋果供應商伯恩光學據報考慮重啟香港IPO

17/07/2025 16:54  《本港經濟》最新失業率維持3.5%，建造業及餐飲業失業率上升

17/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒５５億元，買美團沽泡泡瑪特

17/07/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】德銀降京東目標一成半，野村點評醫藥股

17/07/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４７１，一個月拆息微升至０﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：無意設立「壞帳銀行」，香港銀行信貸風險可控新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

T+1 | 耀才：公司系統可銜接「T+1」，不會影響孖展息新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

T+1 | 馬增傑：縮短結算周期減未結算交易積壓，加快資金周轉新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

中秋月餅2025｜創新月餅推薦：DA CHOCO中秋朱古力，港麗酒店開心果味 提前預訂享75折
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國職場默契：不求做得快，寧願做得準，切忌恃熟賣熟及裝懂 1
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門老人牌專門店 罐頭魚的無限可能，沙甸魚杏仁餅你食過未？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性治療師談紅姐事件：發現「她」原來是「他」，為何還要一頭栽進去？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

用背脊唱的情歌？安靜下來，就是真正的了斷
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

展覽「霍斯特：傳奇時尚攝影大師」：跨越60年的鏡頭藝術，穿梭於文化與夢境之間
健康好人生 Health Channel
人氣文章
紅姐事件 │ 38歲「南京紅姐」騙1691男偷拍同性片，涉及性病傳播，受害者涵蓋網紅、健身教練與外籍人士
人氣文章
簡易健康素食譜：彩蔬炒豆角　平易近人的長豇豆美味做法
人氣文章
深水埗火警奪命 41歲TVB攝影師逃生失足墮樓喪命新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 22:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/07/2025
金管局：無意設立「壞帳銀行」，香港銀行信貸風險可控
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從臨卦看馬斯克成立美國黨（有片）

17/07/2025 10:00

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處