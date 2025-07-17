T+1 | 黃偉豪：縮短結算周期利成交，再進化T+0有實際難度

港交所(00388)昨日（16日）正式就股票現貨結算周期由「T+2」縮短至「T+1」開展諮詢。諮詢文件提到，T+1有助提高市場效率、降低系統性風險，但同時在外匯轉換以及結算時間窗口更短上為市場參與者帶來挑戰。有市場人士認為，券商及交易所要因而提升系統，但預計數月便可完成，預計最快明年便可以實行。

普遍市場意見都認為T+1對港股活躍度有正面帶動，胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，T+1縮短股票市場結算日數，認同此舉有利港股與國際市場接軌，令投資者資金調動更為靈活，對港股中長期正面，不過實際能否提升大市成交仍要看市場環境，大市不景也於事無補。他指，是次改動對正股交易的影響最直接，對其他投資產品影響則不大，因期貨市場早已實行T+1；從持份者角度來看，新改動對於券商方面的影響較多，更考驗結算服務速度的能力，至於對投資者而言影響不大。

目前尚未有市場正式實行T+0，黃偉豪指T+0在執行上難度更高，尤其對交易系統的要求更加高，即使美股市場有這樣的討論但也未有正式時間表，因此預計港股落實T+1後，也要再之後數年才會討論T+0。

撰文：經濟通市場組

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