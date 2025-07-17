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車股 | 內地擬規範新能源車競爭秩序，車股普遍造好應如何選擇？

17/07/2025

　　內地各行業「內倦」問題已引起中央關注，其中針對汽車行業，國務院常務會議開會提出，要切實規範新能源車產業競爭秩序，並落實支付帳期承諾，以推動行業健康、可持續發展。汽車股今日(17日)普遍造好，其中擬私有化極氪的吉利汽車(00175)升逾4%，有新車理想i8開啟預訂的理想汽車(02015)更飆近一成，比亞迪(01211)也回升逾1%，車股可再留意？應如何部署？

 

內地擬規範新能源車競爭秩序，車股普遍造好應如何部署？

（比亞迪汽車官網截圖）

 

李強：規範新能源車產業競爭秩序　落實付款帳期承諾


　　國務院總理李強昨日(16日)主持召開國務院常務會議，研究做強國內大循環重點政策舉措落實工作，聽取規範新能源汽車產業競爭秩序情況的匯報，會議指出，要著眼於推動新能源汽車產業高品質發展，針對該產業領域出現的各種非理性競爭現象，堅持遠近結合、綜合施策，切實規範新能源汽車產業競爭秩序。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒指，要綜合治理各種非理性競爭現象，堅決維護公平有序的市場環境，推動行業健康、可持續發展。

 

　　比亞迪、吉利、長安、東風(00489)等多家主要大型車企早前均表示將供應商支付帳期統一至60天內。今次會議強調，新能源車產業正快速成長，但也出現價格戰、產品同質化等問題，政府將加強成本與價格監測，督促重點車企落實付款帳期承諾，並強化產品一致性監督。


　　此次政策轉向被市場解讀為官方擬出手干預「價格戰亂象」，在特斯拉與中國車企頻繁調價競爭的背景下，可能對新能源車產業鏈上下游產生深遠影響，後續市場將關注是否公布具體執行細則。

 

乘聯分會：7月上旬全國乘用車零售增7%　新能源車增26%

 

　　另外，乘聯分會發布數據。7月1至13日，全國乘用車零售57.1萬輛，同比增7%，較上月降5%，今年累計零售1147.3萬輛，同比增11%。新能源市場方面，7月1至13日零售33.2萬輛，同比增26%，較上月降4%，滲透率58.1%，今年累計零售580.1萬輛，同比增33%。同期，全國乘用車廠商新能源批發31.6萬輛，同比增37%，較上月增1%，滲透率56.9%，今年累計批發676.3萬輛，同比增37%。

 

　　乘聯分會分析，2025年7月工作日多，生產銷售時間足。部分企業傳統燃油車去庫存明顯，7月車市進入休整期。近幾年7月車市淡季不淡，2020至2024年7月零售佔全年平均8.4%。2025年2月起行業置換率超60%，成拉動市場主要動力。雖然車市需求不足、價格下降等制約仍在，但出口形勢好。中央和地方落實政策，汽車產銷增長快。近期車市反內捲推進，秩序改善。因去年7月以舊換新政策啟動，今年7月銷量基數高，6月去庫存明顯，7月產銷開局強。

 

招商證券國際：下半年車市有望觸底回升　首推吉利次選理想小鵬


　　招商證券國際近日發表研報指，從市佔率及銷量角度看，強化内捲監管短期內對比亞迪提升國內市佔率偏負面，但公司通過加速出海彌補。主力價位相近的競爭品牌如吉利汽車旗下品牌銀河、零跑汽車(09863)、小鵬汽車(09868)部分車型是該政策的相對受益者，產品策略更主動，通過快速推出新車型提升市場份額。隨著強監管落地，市場對價格戰失控擔憂基本消化，6月車企銷量普遍較強，半年衝量透支導致7月上旬高頻數據偏弱，下旬市場情緒有望觸底回升。


　　該行表示，車企行業首推吉利汽車，上半年銷量目標300萬輛，市場信心充足。其次看好理想汽車，再次看好小鵬汽車。至於行業龍頭比亞迪，短期受強監管負面衝擊，預計出海加速及中報業績釋放後市場情緒改善。其他新勢力看好小米(01810)的小米汽車及華為系問界，分別受爆款小米YU7上市及M8/M7銷量驅動。

 

吉利就私有化極氪訂協議　大摩：將增強競爭力予目標價21元

 

　　吉利汽車公布，公司、合併附屬公司及極氪於周二(15日)訂立合併協議，公司將透過收購所有已發行及發行在外的極氪股份及極氪美國存託股份，對極氪(US.ZK)進行私有化。私有化完成後，合併附屬公司將與極氪合併，極氪將成為公司的全資附屬公司，於紐交所退市。

 

　　摩根士丹利指，吉利汽車宣布私有化極氪，每名股東可選擇每股收取現金2.687美元或1.23股代價股，是次收購價較上次溢價4.7%，涉及最高總代價約24億美元(折算約172億人民幣)或近11億股。相信私有化將推動吉利汽車各個品牌的深度整合和協同效應，並減少多餘投資，從而進一步增強吉利的競爭力，維持「增持」評級，目標價21元。

 

　　美銀證券稱，此次合併將使吉利全資掌控極氪與領克(Lynk)品牌，對吉利有正面影響，因集團可整合研發資源，如汽車設計、智能車廂及輔助駕駛等；多品牌營銷可更有效率及具協同效應，而簡化股權結構亦可以提升集團管理效率，維持「買入」評級，目標價21.6元，看好其穩健銷量表現與新車型周期帶動的增長動能。

 

林家亨：中國政府應多參與規管車企　吉利宜先食胡比亞迪暫難大升

 

車股 | 內地擬規範新能源車競爭秩序，車股普遍造好應如何選擇？

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，行業很難自己規管自己，一定要政府參與。政府其實可規定新能源車企最少要投資多少錢，並交出來託管，就不會如4、5年前有400、500間新能源車企湧入市場，最終逾100間倒閉收場。因此，政府參與是保護消費者權益最重要支柱，應多加參與規管車企。

 

　　另林家亨認為，吉利私有化極氪，獲得最大利益是吉利的母公司，因當年推出極氪時它是最大股東，而極氪由2020年至今年首季每股共虧損14元人民幣，仍未賺到錢，卻仍以很高價錢賣給吉利，而在3年幾前是母公司將10%股份賣予吉利，去年尾更做了很多關連交易，令吉利成了最大股東，現在還要拿出現金將其私有化，吉利可說最無著數，因要以172億元去買一間已成立5年仍虧損的公司。若持有吉利已有錢賺，宜先行食胡，因極氪表現麻麻，已共蝕了35億，同期理想汽車上市兩年卻已轉虧為盈賺百幾億，極氪可說連小鵬也不如。

 

　　至於比亞迪，林家亨指，最近有消息指巴西法院可能要禁制其銷售，因其在汽車中用了4G通訊系統，當中有部分侵犯了巴西公司的專利，已入稟控告比亞迪，但比亞迪宣稱未收到宣判，事件暫未獲澄清，暫仍困擾其股價短期走勢，但若看中線，就算升至保歷加通道頂線也只約129元，料到了「金九銀十」銷售旺季才有機會升至130幾元。


　　汽車股今日普遍造好，比亞迪升1.06%收報123.8元，吉利升4.16%報19.02元，理想汽車升9.73%報124.1元，小鵬升1.14%報71.1元，零跑升1.27%報60元，廣汽(02238)升0.99%報3.07元，長汽(02333)升1.69%報13.22元，東風升4.01%報4.15元，惟蔚來(09866)跌1.37%報32.5元。

 

內地擬規範新能源車競爭秩序，車股普遍造好應如何部署？

 

內地擬規範新能源車競爭秩序，車股普遍造好應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

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