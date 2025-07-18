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美股 | 經濟數據向好，道指升近230點，納指與標指創新高

18/07/2025

美股 | 經濟數據向好，道指升近230點，納指與標指創新高

 

　　美股三大指數周四（17日）收市報升，納指與標普500再創新高。市場正評估最新企業季績。美國經濟數據向好，6月零售銷售超預期，上周初近領失業救濟人數連續第五周下降。

 

　　盤中標普500指數高見6304.69點，納指一度升至20911.83點，齊創盤中歷史新高。道指收市升229.71點，或0.52%，報44484.49點；標普500指數升33.68點，或0.54%，報6297.38點；納指升153.78點，或0.74%，報20884.27點。

 

　　百事可樂(US.PEP)業績超出預期，收市升7.5%。美國聯合航空(US.UAL)日內升3.1%。台積電(US.TSM)升3.4%，再創收市新高。

 

　　重磅股方面，英偉達(US.NVDA)升近1%，Meta(US.META)跌0.2%，微軟(US.MSFT)升1.2%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%，特斯拉(US.TSLA)日內先升後跌，收市跌0.7%。

 

美元兌日圓升破149

 

　　美匯指數升至98.65，日內上漲0.38%，反映市場對美國經濟基本面的信心顯著回升。美元兌日圓盤中高見149.09，日內報148.60，較昨日升0.5%。歐元兌美元持續走弱，於歐洲時段一度跌穿1.15水平，單日跌幅約0.38%，反映美元回升及歐元區基本面轉弱對匯價構成壓力。

 

　　現貨黃金震盪向下，報每盎司約3340美元，跌幅約0.2%，紐約期金亦隨現貨黃金同步波動，日內下跌0.3%，報每盎司約3347美元。

 

　　國際原油價格止跌回升。紐約期油一度升至每桶約66.36美元，日內升幅1.7%；布蘭特期油則報69.60美元，上揚1.5%。

 

撰文：經濟通國金組

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