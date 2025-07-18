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穩定幣 | 眾院通過《天才法案》，特朗普擬允加密幣投資退休市場

18/07/2025

穩定幣 | 眾院通過《天才法案》，特朗普擬允加密幣投資退休市場

 

　　美國眾議院周四（17日）通過《天才法案》(Genius Act)等一攬子法案，為與美元掛勾的加密貨幣建立監管框架，該法案現已提交特朗普，預計將被簽署成為法律。據報道，特朗普準備開放美國退休市場，允許投資加密貨幣、黃金和私募基金。

 

　　據英國《金融時報》引述三位聽取了特朗普計劃人士的報道，預計他最快將於本周簽署一項行政命令，投資範圍包括加密資產、金屬、專注於企業收購、私人貸款和基礎設施交易的基金。

 

　　報道續指，該行政命令將指示監管機構，對將另類投資納入401(k)基金所面臨的剩餘障礙進行調查。

 

眾院302對122票通過穩定幣法案

 

　　較早前，眾院民主黨議員與共和黨人聯合以308票對122票通過了穩定幣法案。此次投票標志著加密資產行業的里程碑，該行業多年來一直推動聯邦立法，並在去年的選舉中投入1.19億美元支持支持加密貨幣的候選人。

 

　　眾議院同時通過另外兩項加密法案，下一步將移交參議院審議。其中一項為加密貨幣確立監管框架，另一項則禁止美國發行央行加密貨幣。

 

　　若法案生效，穩定幣須以美元、短期國債等流動資產作為儲備支撐，發行人需每月公開披露儲備金構成。區塊鏈協會CEO、前商品期貨交易委員會官員默辛格稱此次投票是「美國加密資產政策演進的決定性時刻」。

 

撰文：經濟通國金組

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