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港股 | 午市前瞻 | 恒指突破一刻 就係醫藥股散水之時？

18/07/2025

 

　　美國最新一周首次申領失業救濟人數跌至22.1萬人，連跌5周，為4月中以來低位。另外，美國6月零售銷售在連跌兩個月後，按月回升0.6%，超預期的升0.1%，美股周四反覆向上，三大指數收市齊升。科技股強勢，帶動恒指高開逾200點，今早高見24821，再次逼近3月高位。恒指半日報24676，升177點或0.7%，主板成交近1361億元。恒生中國企業指數報8922，升69點或0.8%。恒生科技指數報5490，升41點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破一刻 就係醫藥股散水之時？

 

阮子曦：港股有力突破，之後企穩與否要留意業績期

 

　　港股高位整固不斷，今早一度再升超過300點逼近3月頂位24874，隨後升幅收窄，半日升超過150點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，雖然近期恒指僅維持高位徘徊，但仍看好港股年內會再創新高。他指，大市重磅的科技股近無甚消息，未能帶動恒指進一步推高，但資金活躍程度不減，經常追捧非重磅板塊，如醫藥股等，反映市場雖未肯押注大市，但對主題炒作仍然情緒高漲。

 

　　阮子曦解釋上述現象認為，近期中美貿易協議達成，但同時全球經濟又未見向好跡象，對後市半信半疑下令市況於高位不上不下。他看好在消息逐步明朗過後，恒指便有機會突破24874，初步先以25200為恒指突破目標。但他表明，後市能否企穩25000之上，則要看下月業績期表現，需要有好表現才能吸引資金支撐市場。

 

現時跟炒藥股只能吼大

 

　　近幾日醫藥股表現極度強勢，大大小小醫藥股全線大升，阮子曦認為最初板塊主要受惠出海預期帶動，尤其今年至今來自外國藥廠的中資藥企獨家許可收入合計已超過去年全年，因此市場資金都積極入手不同藥股博有出海消息帶動股價上漲。不過近期板塊升勢過急，阮子曦認為已過了最佳部署時機，現時才入手便唯有留意較大型的穩陣股份，如石藥(01093)、恒瑞(01276)及翰森(03692)等，否則藥股主題較多現時入手並不容易理解各大藥股的背景和投資基礎。

 

　　阮子曦認為投資醫藥股風險並不低，始終研發資金壓力大，容易出現配股等消息，但相對有進程出現時升幅亦強勁，故風險高回報亦高。但因應醫藥股是基於資金輪換帶來的炒作潮，如若大市開始突破向上，亦即是科技股重新有資金流入時，便有機會是醫藥股散水之時，初步預計未來一個月仍為炒作期，但能否延續整個季度則難講。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破一刻 就係醫藥股散水之時？

石藥集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指突破一刻 就係醫藥股散水之時？

恒瑞醫藥股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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