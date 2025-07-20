一周部署 | 港股躍躍欲試衝擊高位，中歐峰會紛擾聲下啟幕

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

港股兩度衝擊今年高位

上周順應中美貿易氣氛有所緩和的東風，恒指兩度衝擊今年高位24874點，惟仍欠缺更多利好事件支撐，該水平阻力仍存，全周恒指累計升686點或2.84%，連續兩周上升。今次恒指衝擊高位，主要推手為AI概念股，美國容許AI晶片霸主英偉達對華輸送H20晶片，中國科技企業有望再啟AI大煉鋼，然而這股風氣能否持續存在疑問，一是中國AI大模型再經歷年初DeepSeek狂歡之後再無明顯進步，與西方同業差距又再拉大，而DS使用率大幅下降已響起警報；二是美國鷹派對中國AI競爭態度仍然強硬，例如共和黨籍美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾明言反對恢復向中國銷售英偉達H20。在缺乏基本面利好的情況下，港股要衝擊高位仍然有機會，但要小心衝頂失敗則引發較大幅度下跌。

中歐峰會料成果有限

中歐峰會將在周四至五（24日至25日）啟幕，儘管歐盟和美國的關係面臨考驗，但不代表中國與歐盟之間有計傾，根據慣例，今次峰會本應在歐洲舉行，但最後還是在北京舉行，可見中方的強硬態度。雙方在貿易摩擦、俄烏戰爭等多個議題方面存在分歧，此前原定6月舉行的中歐高級別經濟對話亦被取消，外界相信今次中歐峰會亦只會各有各講，不過在氣候問題上仍然有望達成一項聯合聲明。

歐央行預計按兵不動

歐央行上月把三大關鍵利率各下調0.25厘，指標性的存款利率被降至2厘，是啟動減息周期以來，9個月內已第8次減息，歐央行行長拉加德預告，減息進程即將結束。美國和歐盟期望在8月1日前達成貿易協議，但按美國總統特朗普不按套路出牌的特色，雙方談判過程仍充滿變數，因此市場認為歐央行不減息機會較大，待美國對等關稅稅率塵埃落定後再作決定。

穩定幣開啟支付新世界

美國通過了簡稱天才法案的《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》，為穩定幣通用掃清障礙。穩定幣與美元掛勾，不會像其他加密貨幣般價值大起大落，所以非常適合用於線上支付，尤其是在跨境支付極具優勢，可以預見新一輪支付大戰一觸即發。美國規定穩定幣發行所得的可投資資產類別相當有限，但不代表公眾投資穩定幣無利可圖，不同機構為爭奪穩定幣支付市場佔有率，勢必提供各種優惠，到時候不但是信用卡支付龍頭Visa和萬事達，就算是銀行活期存款亦會遭遇重大挑戰。有分析警告，穩定幣規模若不斷擴大，必然會衝擊傳統金融市場，從而影響貨幣政策傳導和非銀機構的安全。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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