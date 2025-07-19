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美股收盤 | 道指偏軟收市跌逾140點，納指五連升創新高

19/07/2025

　　美股周五表現分化，在企業季績與特朗普新一輪貿易政策影響下，道指偏軟回落，但納指連續第五個交易日上揚，並再度創出新高，科技股持續成為市場資金焦點。

 

　　美國總統特朗普計劃推行對所有歐盟進口商品徵收15%至20%起跳的關稅政策，引發市場對新一輪貿易緊張升溫的憂慮。另外，聯儲局理事沃勒表態支持7月即時減息。

 

　　納指盤中高見20980.56點，標普500指數則一度升至6315.61點，兩者均創盤中新高。道指收市跌142.30點，或0.32%，報44342.19點；標普500指數跌0.57點，或0.01%，報6296.79點；納指升10.01點，或0.05%，報20895.66點。

 

　　本周道指累跌0.07%，納指升1.51%，標普500指數上漲0.59%。

 

美股收盤 | 道指偏軟收市跌逾140點，納指五連升創新高

總結全周，納指及標指錄得升幅。(AP)

 

　　美國運通(US.AXP)第二季度業績營收及盈利均超預期，收市跌2.3%。Netflix(US.NFLX)預警下半年營運利潤率或將低於上半年，收市跌5.1%。3M(US.MMM)第二季業績整體表現穩健，收市跌3.7%。

 

　　特斯拉(US.TSLA)日內向好，收市升3.2%；蘋果(US.AAPL)升0.6%，亞馬遜(US.AMZN)升1%，Meta(US.META)升0.4%。

 

　　市場聚焦聯儲局減息預期。美匯指數走勢偏軟，報98.5，單日下跌約0.1%。美元兌日圓匯價繼續於148.6附近交投，日內高見148.88，低見148.18，較前一交易日變動不大。歐元兌美元持續走強，午後突破1.161水平，日內升幅約0.2%。

 

　　國際黃金市場震盪整固。現貨黃金企穩於每盎司3340至3355美元區間，最新報3351美元，微升約0.3%。紐約期金則受資金流向推動，報每盎司3358美元，升0.3%。

 

　　國際油市呈現震盪走勢，主要受新一輪歐盟對俄羅斯的制裁方案，以及中東地緣風險升溫等多重因素影響。布蘭特期油日內報每桶69.36美元，單日微跌約0.23%。紐約期油報每桶66.16美元，日內跌幅約0.1%。

 

　　美國密歇根大學公布2025年7月消費者信心指數初值報61.8，不僅高於市場預期的61.5，亦較上月終值60.7小幅上升，反映受訪者對經濟現況及前景的態度有所改善，整體市場信心溫和回升。

 

撰文：經濟通國金組

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