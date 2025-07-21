  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

開市Go | 美或對歐盟徵三成關稅，沃勒撐減息，官方阻外賣戰

21/07/2025

要聞盤點

 

1、美股周五表現分化，在企業季績與特朗普新一輪貿易政策影響下，道指偏軟回落，但納指連續第五個交易日上揚，並再度創出新高，科技股持續成為市場資金焦點。納指盤中高見20980.56點，標普500指數則一度升至6315.61點，兩者均創盤中新高。道指收市跌142.30點，或0.32%，報44342.19點；標普500指數跌0.57點，或0.01%，報6296.79點；納指升10.01點，或0.05%，報20895.66點。中國金龍指數上升46點。日經期貨截至上午8時30分上升75點。

 

2、美國計劃在8月1日後向歐盟進口美國商品徵30%關稅。對此美歐談判代表一直進行貿談，鑒於特朗普態度不明確，歐盟開始制訂反制計劃，不過反制計劃須歐盟成員批准。美國商務部長盧特尼克則表示，有信心美國可與歐盟達成貿易協議。

 

3、聯儲局理事沃勒公開表態，指若在本月底聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上，其他決策官員選擇維持利率不變，他將以勞動力市場放緩為由，堅定發表異議，支持7月即時減息。

 

4、《天才法案》(GENIUS Act)的穩定幣規管法案在上周正式通過。法案下美國政府將有系統監管穩定幣，有利創造對美國國債的投資或持有需求，且控制美元滙價下滑幅度。

 

5、美國總統特朗普表示，不會任由美元下滑，並警告若美元喪失儲備貨幣地位，將如同美國輸掉一場戰爭。他明確表示，美國永遠不會推出由美聯儲發行的央行數字貨幣(CBDC)，並計劃很快簽署立法草案以禁止CBDC。

 

6、據《華爾街日報》報道，知情人士透露，美國財長貝森特私下向特朗普建議不應罷免美聯儲主席鮑威爾。貝森特的理由包括對經濟和市場可能造成的影響、美聯儲今年晚些時候可能降息的前景，以及此舉可能面臨的政治和法律障礙。不過特朗普在社交媒體上否認有關報道內容。

 

7、內地市場監管總局約談餓了麼、美團(03690)、京東(09618)三家平台企業，要求嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭，構建消費者、商家、外賣騎手和平台企業多方共贏的良好生態，推動餐飲服務行業規範、健康、持續發展。

 

8、官方連續兩天召開新能源汽車產業座談會，要求行業深刻認識非理性競爭問題的重要性，規範競爭秩序。汽車企業特別是龍頭企業被要求依法合規、理性競爭。

 

9、滙豐集團(00005)主席杜嘉祺將於9月30日退任，滙豐控股(00005)再次啟動新一輪主席的遴選工作。消息指，如果找不到合適的人選，滙控不排除任命現任董事會成員之一擔任主席的可能性。

 

開市Go | 美或對歐盟徵三成關稅，沃勒撐減息，官方阻外賣戰

 

開市Go | 美或對歐盟徵三成關稅，沃勒撐減息，官方阻外賣戰

 

開市Go | 美或對歐盟徵三成關稅，沃勒撐減息，官方阻外賣戰

 

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08462

中安控股集團

0.345

異動股

00308

香港中旅

1.840

異動股

06628

創勝集團－Ｂ

2.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08462 中安控股集團
  • 0.345
  • 00308 香港中旅
  • 1.840
  • 06628 創勝集團－Ｂ
  • 2.610
  • 02419 德康農牧
  • 102.500
  • 01177 中國生物製藥
  • 6.880
股份推介
  • 03068 ＦＡ南方以太幣
  • 18.130
  • 目標︰$21.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.720
  • 目標︰$5.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.920
  • 目標︰$1.30
  • 00175 吉利汽車
  • 18.440
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.760
  • 目標︰$12.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.900
  • 00700 騰訊控股
  • 521.500
  • 00388 香港交易所
  • 431.200
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 130.800
報章貼士
  • 01184 時捷
  • 4.580
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 175.600
  • 目標︰$194.00
  • 00268 金蝶國際
  • 16.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/07/2025 17:14  《盤後部署》科網強勢恒指曾見二萬五，電力設備股飆上海電氣落後

21/07/2025 15:45  【亂世淘金】黃金資產亂世展魅力，黃金ETF金礦股金飾股逐個數

21/07/2025 17:28  【企業盈喜】美圖(01357)料中期經調整淨利潤增最多72%

21/07/2025 16:46  發展局：元朗及洪水橋產業用地中止招標，元朗地交予科技園

21/07/2025 16:41  《本港經濟》本港6月整體消費物價按年升1.4%，低於預期

21/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒５１億元，買東方電氣沽美團

21/07/2025 08:20  【大行炒Ｄ乜】花旗升滙控、渣打目標，大摩升醫藥股目標最多七成

21/07/2025 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，兩個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

反內捲 | 監管部門約談外賣戰稍降溫，美團阿里京東可再吼？邊隻較值博？新文章
人氣文章

新聞>專訪

舖市寒冬 | 李根興︰生意難做料租金續下行，最快末季2億再入市新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

內地角度看港股
人氣文章

足球俱樂部．主教練

車仔人多著數，頻換戰術；有力爭標英超，言之尚早
人氣文章

Shopping What’s On

日本人氣雜貨店3COINS銅鑼灣開幕，商品低至18元，逾2500款商品及香港限定款
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《舊年暑假搞乜鬼》在搞乜鬼？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

為何完事總是攰？公開男士後戲3大NG行為！女性事後容易出現憂鬱？後戲意慾與荷爾蒙有關？專家教「理想的後戲」要點
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

書展2025選讀：《潮濕的記憶》——林方偉研究劉以鬯南洋作品的浩瀚工程
健康好人生 Health Channel
人氣文章
氣墊粉底大比拼｜日本雜誌推薦性價比高的遮瑕抗油抗汗氣墊粉底，分析選購3大重點 新文章
人氣文章
第四高是甚麼？自我檢測是否高危一族？新一代四高殺手：芹菜籽的5大功效
人氣文章
88歲著名武指唐佳不幸墮樓離世，78歲妻子雪妮亦在10天內因胰臟癌去世，遺願低調共度最後一程
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 19:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/07/2025
神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處