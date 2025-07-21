開市Go | 美或對歐盟徵三成關稅，沃勒撐減息，官方阻外賣戰

要聞盤點

1、美股周五表現分化，在企業季績與特朗普新一輪貿易政策影響下，道指偏軟回落，但納指連續第五個交易日上揚，並再度創出新高，科技股持續成為市場資金焦點。納指盤中高見20980.56點，標普500指數則一度升至6315.61點，兩者均創盤中新高。道指收市跌142.30點，或0.32%，報44342.19點；標普500指數跌0.57點，或0.01%，報6296.79點；納指升10.01點，或0.05%，報20895.66點。中國金龍指數上升46點。日經期貨截至上午8時30分上升75點。

2、美國計劃在8月1日後向歐盟進口美國商品徵30%關稅。對此美歐談判代表一直進行貿談，鑒於特朗普態度不明確，歐盟開始制訂反制計劃，不過反制計劃須歐盟成員批准。美國商務部長盧特尼克則表示，有信心美國可與歐盟達成貿易協議。

3、聯儲局理事沃勒公開表態，指若在本月底聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上，其他決策官員選擇維持利率不變，他將以勞動力市場放緩為由，堅定發表異議，支持7月即時減息。

4、《天才法案》(GENIUS Act)的穩定幣規管法案在上周正式通過。法案下美國政府將有系統監管穩定幣，有利創造對美國國債的投資或持有需求，且控制美元滙價下滑幅度。

5、美國總統特朗普表示，不會任由美元下滑，並警告若美元喪失儲備貨幣地位，將如同美國輸掉一場戰爭。他明確表示，美國永遠不會推出由美聯儲發行的央行數字貨幣(CBDC)，並計劃很快簽署立法草案以禁止CBDC。

6、據《華爾街日報》報道，知情人士透露，美國財長貝森特私下向特朗普建議不應罷免美聯儲主席鮑威爾。貝森特的理由包括對經濟和市場可能造成的影響、美聯儲今年晚些時候可能降息的前景，以及此舉可能面臨的政治和法律障礙。不過特朗普在社交媒體上否認有關報道內容。

7、內地市場監管總局約談餓了麼、美團(03690)、京東(09618)三家平台企業，要求嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭，構建消費者、商家、外賣騎手和平台企業多方共贏的良好生態，推動餐飲服務行業規範、健康、持續發展。

8、官方連續兩天召開新能源汽車產業座談會，要求行業深刻認識非理性競爭問題的重要性，規範競爭秩序。汽車企業特別是龍頭企業被要求依法合規、理性競爭。

9、滙豐集團(00005)主席杜嘉祺將於9月30日退任，滙豐控股(00005)再次啟動新一輪主席的遴選工作。消息指，如果找不到合適的人選，滙控不排除任命現任董事會成員之一擔任主席的可能性。

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