  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

港股開市即刷今年高位衝擊兩萬五，恒指高開165點報24991

21/07/2025

 

港股開市即刷今年高位衝擊兩萬五，恒指高開165點報24991

 

　　美國總統特朗普推動對歐盟徵收更高的關稅，美股上周五（18日）高開低走，惟港股表現亦強勁，更突破3月以來的今年高位。恒生指數開報24991，衝擊兩萬五，升165點或0.7%，主板成交35.75億元。恒生中國企業指數報9055，升69點或0.8%。恒生科技指數報5604，升65點或1.2%。

 

　　另外，人民銀行公告，7月份1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)報價繼續維持不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。

 

　　內地市場監管總局約談餓了麼、美團(03690)、京東(09618)三家平台企業，要求嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭。官方下場阻止外賣平台內捲，美團高開4.48%，報133元，暫連升3日累計升幅7.17%，京東升3.2%，報132.3元，暫連升2日累計升幅6.27%，阿里(09988)升2.59%，報118.8元，暫連升2日累計升幅5.6%。

 

　　快手(01024)高開1.63%，報71.85元；創科實業(00669)升1.85%，報93.6元

 

　　理想汽車(02015)高開1.85%，報126.8元，連升第8日，累計升幅20.19%。惟吉利汽車(00175)跌1.9%，報18.56元，小米(01810)低開1.05%，報56.4元。

 

　　信義系發盈警，信義玻璃(00868))料中期純利跌最多65%，股價跌0.86%，報8.11元；信義光能(00968)料中期純利跌最多66%，股價升0.35%，報2.84元。

【說說心理話】照顧者的座右銘：要先照顧自己！爸爸曾經中風、媽媽有腦退化症、哥哥患思覺失調 嘉賓分享經歷► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08462

中安控股集團

0.345

異動股

00308

香港中旅

1.840

異動股

06628

創勝集團－Ｂ

2.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08462 中安控股集團
  • 0.345
  • 00308 香港中旅
  • 1.840
  • 06628 創勝集團－Ｂ
  • 2.610
  • 02419 德康農牧
  • 102.500
  • 01177 中國生物製藥
  • 6.880
股份推介
  • 03068 ＦＡ南方以太幣
  • 18.130
  • 目標︰$21.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.720
  • 目標︰$5.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.920
  • 目標︰$1.30
  • 00175 吉利汽車
  • 18.440
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.760
  • 目標︰$12.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.900
  • 00700 騰訊控股
  • 521.500
  • 00388 香港交易所
  • 431.200
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 130.800
報章貼士
  • 01184 時捷
  • 4.580
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 175.600
  • 目標︰$194.00
  • 00268 金蝶國際
  • 16.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/07/2025 17:14  《盤後部署》科網強勢恒指曾見二萬五，電力設備股飆上海電氣落後

21/07/2025 15:45  【亂世淘金】黃金資產亂世展魅力，黃金ETF金礦股金飾股逐個數

21/07/2025 17:28  【企業盈喜】美圖(01357)料中期經調整淨利潤增最多72%

21/07/2025 16:46  發展局：元朗及洪水橋產業用地中止招標，元朗地交予科技園

21/07/2025 16:41  《本港經濟》本港6月整體消費物價按年升1.4%，低於預期

21/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒５１億元，買東方電氣沽美團

21/07/2025 08:20  【大行炒Ｄ乜】花旗升滙控、渣打目標，大摩升醫藥股目標最多七成

21/07/2025 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，兩個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

反內捲 | 監管部門約談外賣戰稍降溫，美團阿里京東可再吼？邊隻較值博？新文章
人氣文章

新聞>專訪

舖市寒冬 | 李根興︰生意難做料租金續下行，最快末季2億再入市新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

譚仔7日限定優惠︰$99 兩碗過橋米線 、$20 三隻土匪雞翼、$25 蒜泥白肉，App遊戲過關減$1優惠
人氣文章

玩樂 What’s On

Uber微信小程序率先登陸香港及日本︰免App免綁定信用卡輕鬆預約行程，將拓展至全球9個地方
人氣文章

足球俱樂部．主教練

車仔人多著數，頻換戰術；有力爭標英超，言之尚早
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

用背脊唱的情歌？安靜下來，就是真正的了斷
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

任何年齡都需要蛋白質！拆解5個銀髮族飲食誤解：肌肉流失更要補充蛋白質！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

續談紅姐事件：「來都來了」？明明是異性戀，為何對同性也會產生性反應？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡｜53歲江美儀零毛孔零贅肉，公開4大養生秘訣及獨門益氣生津養生飲品，臉色紅潤 新文章
人氣文章
劉美君前夫黃泰來喉癌逝世，終年75歲：喉癌6大症狀包括聲音沙啞與吞嚥困難 新文章
人氣文章
離奇死因揭秘丨驗屍官分享離奇案例，6大提示降低死亡風險，2類人忌吃牛扒新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 19:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/07/2025
神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處