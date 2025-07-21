港股開市即刷今年高位衝擊兩萬五，恒指高開165點報24991
21/07/2025
美國總統特朗普推動對歐盟徵收更高的關稅，美股上周五（18日）高開低走，惟港股表現亦強勁，更突破3月以來的今年高位。恒生指數開報24991，衝擊兩萬五，升165點或0.7%，主板成交35.75億元。恒生中國企業指數報9055，升69點或0.8%。恒生科技指數報5604，升65點或1.2%。
另外，人民銀行公告，7月份1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)報價繼續維持不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。
內地市場監管總局約談餓了麼、美團(03690)、京東(09618)三家平台企業，要求嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭。官方下場阻止外賣平台內捲，美團高開4.48%，報133元，暫連升3日累計升幅7.17%，京東升3.2%，報132.3元，暫連升2日累計升幅6.27%，阿里(09988)升2.59%，報118.8元，暫連升2日累計升幅5.6%。
快手(01024)高開1.63%，報71.85元；創科實業(00669)升1.85%，報93.6元
理想汽車(02015)高開1.85%，報126.8元，連升第8日，累計升幅20.19%。惟吉利汽車(00175)跌1.9%，報18.56元，小米(01810)低開1.05%，報56.4元。
信義系發盈警，信義玻璃(00868))料中期純利跌最多65%，股價跌0.86%，報8.11元；信義光能(00968)料中期純利跌最多66%，股價升0.35%，報2.84元。
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