  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

新股招股 | 維立志博招股反應佳，有一定值博率？

21/07/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/6TA-CHFrA2w

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08462

中安控股集團

0.345

異動股

00308

香港中旅

1.840

異動股

06628

創勝集團－Ｂ

2.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08462 中安控股集團
  • 0.345
  • 00308 香港中旅
  • 1.840
  • 06628 創勝集團－Ｂ
  • 2.610
  • 02419 德康農牧
  • 102.500
  • 01177 中國生物製藥
  • 6.880
股份推介
  • 03068 ＦＡ南方以太幣
  • 18.130
  • 目標︰$21.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.720
  • 目標︰$5.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.920
  • 目標︰$1.30
  • 00175 吉利汽車
  • 18.440
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.760
  • 目標︰$12.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.900
  • 00700 騰訊控股
  • 521.500
  • 00388 香港交易所
  • 431.200
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 130.800
報章貼士
  • 01184 時捷
  • 4.580
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 175.600
  • 目標︰$194.00
  • 00268 金蝶國際
  • 16.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/07/2025 17:14  《盤後部署》科網強勢恒指曾見二萬五，電力設備股飆上海電氣落後

21/07/2025 15:45  【亂世淘金】黃金資產亂世展魅力，黃金ETF金礦股金飾股逐個數

21/07/2025 17:28  【企業盈喜】美圖(01357)料中期經調整淨利潤增最多72%

21/07/2025 16:46  發展局：元朗及洪水橋產業用地中止招標，元朗地交予科技園

21/07/2025 16:41  《本港經濟》本港6月整體消費物價按年升1.4%，低於預期

21/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒５１億元，買東方電氣沽美團

21/07/2025 08:20  【大行炒Ｄ乜】花旗升滙控、渣打目標，大摩升醫藥股目標最多七成

21/07/2025 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，兩個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

反內捲 | 監管部門約談外賣戰稍降溫，美團阿里京東可再吼？邊隻較值博？新文章
人氣文章

新聞>專訪

舖市寒冬 | 李根興︰生意難做料租金續下行，最快末季2億再入市新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

朱克伯格豪賭AI！Meta高薪搶人才、擲千億美元建數據中心，AI產業格局會否迎來劇變？
人氣文章

小薯茶水間

冷氣機慳電秘訣｜日本專家教路：調高風量比調低溫度更涼快！兼慳一半電！
人氣文章

Member Zone

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

從手袋、絲巾到彩妝，盤點 20+ Hermès 2025秋冬新作！編織工藝 Kelly Soguería、6萬元以下入門級新手袋
人氣文章

Beauty

2025夏日彩妝必修課：果汁光感漸層眼妝！Dior 、Chanel、SUQQU的最新夏季眼影推介，打造假日光感妝容
人氣文章

Beauty

不用再跑到專櫃了！THREE限定概念店登陸中環ifc：筆記5大皇牌產品，踏上平衡與潔淨的感官之旅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
昔日女神57歲台灣女神伊能靜遊巴黎：素顏嚇親網民，被狠批髮量少臀部下垂新文章
人氣文章
全港逾百萬脂肪肝患者，41歲周奕瑋為重度患者，醫生教7招自測肝臟健康
人氣文章
職場常見行為增患心臟病、糖尿病和癌症，醫生教你4招有效自救
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2025 19:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/07/2025
神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處