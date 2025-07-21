加密貨幣 | 洪灝：用以太幣和比特幣做資產配置

《洪視全球》近年來，加密貨幣開始悄然改寫著全球金融的篇章。而最近，在特朗普政府對於加密貨幣的監管放鬆加速之際，全球金融貨幣系統的革命開始加速。加密貨幣的兩大支柱，以太幣(ETH)和比特幣(BTC)成為了這次革命的核心和支柱，它們開始在新的全球金融體系裏大放異彩。日前，美國通過《GENIUS法案》，把穩定幣納入了證券監管的範疇。這個法案讓穩定幣終於合法化，並奠定了以太幣的在穩定幣的推廣和使用中的重要地位。

在6月份發表、題為《洪灝：2025下半年展望——周期與博弈》的文章中，我與專屬讀者分享了我對於加密貨幣將如何在今年下半年為投資者創造投資機會的觀點，並用詳細的圖表、數據和量化模型論證了這個觀點。簡言之，我認為全球流動性條件的改善將利好風險資產，尤其是比特幣、以太幣這種對於流動性條件非常敏感的資產類別。在我的6、7月份的三地讀者見面會上，我進一步與現場觀眾論證了這個預測及其形成的概率。

迄今，比特幣已經從我6月提筆之際的約10萬美元一枚，站上了12萬美元一枚。短短的一個多月，回報近20%。在為這篇文章做量化模型數據處理的時候，我注意到彭博終端上比特幣的計價單位已經變成每單位百萬美元。

比特幣誕生於2009年，是由神秘的中本聰在加密貨幣世界中打起的第一顆火星。比特幣用複雜的數學計算確保交易安全無虞，但代價卻是高昂的能耗。比特幣的設計每秒僅能夠處理數筆交易，從這個角度看，比特幣的金融屬性是簡單而純粹的，專為了投資與儲值而生。比特幣的總量封頂於2100萬枚，其有限的供給和安全的屬性，讓比特幣更像是一枚「數字黃金」，吸引了無數追隨者。2025年7月一個月，比特幣ETF就吸金了42億美元，足見其顯赫的市場地位。

以太幣和比特幣是加密貨幣的兩大支柱 (Envato)

而以太幣則像是一頭初生的牛犢，出現在比特幣現世之後的幾年。以太幣不僅是一種貨幣，而更是一個孕育去中心化應用的網絡。2022年的「合併」，讓以太幣轉向「權益證明」(proof of stake)，通過質押以太幣維護網絡，既節能又迅捷，配合第二層技術（如Arbitrum），每十幾秒可處理數千筆交易。以太幣的設計供應量無固定上限，但2021年的EIP-1559機制銷毀部分費用，使其在網絡繁忙時可能通縮。以太幣承載著DeFi的70%市場份額，年處理超1萬億美元的穩定幣交易，宛如數字經濟的脈搏，跳動著無限可能。

比特幣與以太幣的分野，恰似金石與沃土。比特幣穩重內斂，守護財富；以太幣靈動多變，孕育創新。比特幣交易緩慢，功能單一；以太幣快捷靈活，智能合約開啟了DeFi、穩定幣與NFT的廣闊天地。比特幣的稀缺性如定海神針，以太幣的動態供應則讓其更適用於網絡交易和結算。兩種加密貨幣各擅勝場，共同勾勒出加密貨幣未來的應用藍圖。

日前，《GENIUS法案》的橫空出世，奠定了以太幣在穩定幣發行和使用中的地位，並基本上承認了加密貨幣的合法地位。這項2025年7月18日簽署的美國法律，為穩定幣——一種價值常與美元掛勾的數字貨幣——立下規矩。過去，美國對加密貨幣的監管如霧裏看花，SEC的嚴苛執法令企業望而卻步。《GENIUS法案》要求穩定幣發行商持有等值美元或國債，定期審計，並要遵守反洗錢規定，和在破產時優先保護持有者，以及禁止了收益型穩定幣以防投機風險。這法案如春風化雨，為加密行業帶來合法性與信心，吸引銀行、科技公司與零售巨頭入場穩定幣。預計在2026年，穩定幣市場將達5000億至1萬億美元，助推加密貨幣融入主流金融。

以太幣在這場變革中如魚得水。以太幣承載了約70%的穩定幣市場（2500億美元），包括泰達幣(USDT)和USD Coin(USDC)，每筆穩定幣交易需以太幣支付費用，交易量激增將直接推高以太幣需求。法案通過後，以太幣價格飆升8%至3288美元，X平台上甚至熱議其幣值或將衝向1萬美元。然而，合規成本可能讓小公司舉步維艱，收益型穩定幣禁令將增加DeFi波動性。但以太幣十載無暇的運行紀錄與其DeFi霸主地位，使以太幣成為穩定幣熱潮的首選。

每筆泰達幣的交易，需以太幣支付費用。(Envato)

以太幣曾長期在比特幣光環的籠罩下黯然失色。比特幣憑借「數字黃金」的簡單定位和上萬億美元市值，始終是牛市初期的寵兒，尤其在2021至2023年通脹高企時。SEC對以太幣生態的打壓、高昂的燃料費(gas fee)，以及市場偏好比特幣的穩定性，都讓以太幣步履蹣跚。然而，今年7月，以太幣奮起直追，其與比特幣的比率上漲5.96%至0.02670，但依然在歷史低位附近。

《GENIUS法案》催化了穩定幣熱潮，推高以太幣的需求和交易量；以太幣ETF本月已經吸金20億美元，機構如Sharplink囤積8.668億美元以太幣；「第二層技術」化解了費用瓶頸；特朗普政府對於加密貨幣政策的友好態度，如取消SEC嚴苛監管等，為以太幣的生態系統注入活力。以太幣的DeFi與穩定幣交易（每年超過1萬億美元），遠遠超過比特幣的單一功能，將令其在加密貨幣世界後來居上，大放異彩。

以太幣本月的漲勢彰顯了其潛力，若2026年穩定幣市場達5000億美元以上，燃料費需求與銷毀機制將推高以太幣的價格至歷史新高。長遠看，如果加密市場2030年達10萬億美元，那麼以太幣在DeFi與資產代幣化的核心地位將令以太幣價值繼續攀升。

當然，投資加密貨幣的風險也是不容小覷：以太幣3000億美元市值或難支撐萬億級的穩定幣市場；Solana等競爭者也將虎視眈眈；經濟或監管波動可能再掀波瀾。投資者需謹慎布局。在香港上市的華夏以太幣ETF，包括以港幣計價的3046.HK、以美元計價的9046.HK，以及以人民幣計價的83046.HK，都可以為投資者提供投資以太幣這個加密貨幣世界未來支柱的便利。這是香港監管批准的、在港交所上市的ETF產品，安全性有保障。華夏的這兩隻產品規模和日均成交額也是同類產品裏表現最好的，流動性不成問題。

美元作為全球儲備貨幣，佔據了88%的國際交易份額和58%的外匯儲備份額，根基深厚。穩定幣、以太幣和比特幣暫時還是很難動搖美元的霸主地位。穩定幣多與美元掛勾，《GENIUS法案》還要求了一比一儲備。因此，穩定幣市場擴容反而將增加全球金融系統對於美元需求。以太幣承載穩定幣交易，每筆需以太幣支付費用，即使以太幣抵押的穩定幣（如DAI）也多與美元掛勾。這種發行和支付結構，間接鞏固美元地位。因此，比特幣作為價值儲存的載體，對於美元霸主地位的影響暫時有限。非美元掛勾的穩定幣或可形成獨立生態，但依然將受限於以太幣的市值與《GENIUS法案》有利於的美元導向，短期內難成氣候。

美元的霸主地位，以太幣、比特幣及穩定幣暫時仍難撼動。(Envato)

全球貨幣體系卻在加密貨幣的推動下悄然變革。以太幣的DeFi重塑借貸與交易，比特幣對抗通脹，穩定幣實現低成本跨境支付。特朗普政府禁止了央行數字貨幣，力推以太幣上的私營穩定幣，加速其在不穩定貨幣地區的普及，挑戰傳統銀行體系。然而，加密貨幣的波動性、安全風險與監管不確定性，仍將是潛在的問題。加密市場相較全球金融（100萬億美元）仍小，未來或形成美元、穩定幣與加密貨幣共存的多元體系。其他國家如中國或歐盟的數字貨幣或分流美元的影響力，但美元的穩定性與信譽使其短期內很難被撼動。

總結一下，以太幣與比特幣，恰似數字世界的兩大支柱：比特幣是儲值的載體，以太幣則是交易的工具。《GENIUS法案》賦予穩定幣合法性，而以以太幣為交易結算網絡的穩定幣發行將大幅地推高以太幣需求，使其在2025年7月的表現超越了比特幣，並很可能將創出歷史新高。短期內，穩定幣與加密貨幣的發展反而將鞏固美元的霸主地位，長期將促成一個更開放的貨幣體系。以太幣和比特幣以及其他加密貨幣，在這數字化資產的浪潮中，都應該是投資者不可缺少的一個資產類別。2025年7月17日，華夏基金（香港）還推出了第二批代幣化基金：華夏美元數字貨幣基金及華夏人民幣數字貨幣基金，與今年2月獲批的港元數字貨幣基金一起，共同構建了完整的代幣化貨幣基金系列。

蓮華資產管理首席投資官管理合夥人 洪灝

*注：本文節錄自洪灝先生實名認證微博於7月20日發表的文章

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好