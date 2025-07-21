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亂世淘金 | 黃金資產亂世展魅力 黃金ETF金礦股金飾股逐個數

21/07/2025

　　金價近年不斷挑戰高位，近期更曾升穿每盎司3400美元，不少看著金價持續上漲而一再錯失入市良機的投資者都蠢蠢欲動，想在金價繼續攀升的大趨勢下搭上順風車。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，金價近期高升主要有兩大因素：首先，全球經濟不確定性增加，吸引資金避險；此外，多國政府包括中、韓、馬來西亞等國轉移非美資產至黃金，加速金價上漲的勢頭。雖然短期金價略嫌炒過龍，但由於地緣政治尚未完全平息，加上美國減息已如箭在弦，預料減息將利好金價走勢。因此，金價中長期仍處於上升的趨勢。

 

亂世淘金 | 黃金資產亂世展魅力 黃金ETF金礦股金飾股逐個數

（網絡圖片）

 

　　然而，黃金產品眾多，投資者該如何選擇？傳統實物黃金或紙黃金既不方便買賣，亦產生儲存成本或風險，因此，普遍較少採用。而黃金期貨或現貨買賣合約，則往往涉及杠桿和短期波動風險，普羅大眾亦未必受落。因此，港股中的黃金相關產品或更吸引一般投資者。

 

恒指五年累跌1%，黃金ETF期內升84%

 

　　李偉傑表示，若投資者純粹看好金價，大可以直接買入黃金ETF，例如SPDR金(02840)黃金ETF。該基金以黃金為基礎，其價格大致與金價走勢一致。雖然黃金ETF不像股票般，隨時有機會派發股息；但亦不用承擔企業發展中的各項變數，例如管理不善、投資失利、或成本控制等因素。

 

　　因此，投資者若純粹看好金價上升，黃金ETF是個不錯的選擇。過去5年，黃金ETF已經遠遠拋棄恒指表現。恒指由2020年7月17日收報25089，至2025年7月18日收市24825。期內恒指下跌264點，跌幅1%；反觀黃金ETF五年間累升83.99%。李偉傑建議，有興趣的投資者可以在金價回調至每盎司3300美元買入，相對較為穩當。

 

亂世淘金 | 黃金資產亂世展魅力 黃金ETF金礦股金飾股逐個數

（網絡圖片）

 

金礦股表現突出，靈寶、紫金表現亮麗

 

　　除了黃金ETF之外，金礦股過去5年的表現不俗，大部分跑贏黃金ETF，亦是追蹤金價的另一選項。以靈寶黃金(03330)為例子，五年累積升幅高達7.81倍。不過，傳統金礦股招金(01818)及山東黃金(01787)過去五年表現則相對平穩，期間股價分別累升1.22倍和42.15%。

 

　　而向來被視為金礦股龍頭的紫金(02899)，期內升幅亦高達5.46倍。不過，由於紫金業務多元化，其「含金量」被認為不足。儘管黃金業務一直在集團總營銷佔主導地位，但其他產品如銅、白銀、鐵等所佔比例亦不輕。以2024年為例，黃金業務佔集團總營收僅49.64%，而毛利更只佔30.07%。因此，金價升跌對該股的即時反應往往不及其他金礦股。但毫無疑問，黃金仍佔集團舉足輕重的地位。

 

　　此外，今年3月上市的另一金礦股赤峰黃金(06693)，雖然沒有五年表現可供參考，但該股上市以來表現突出，4月股價曾高見35.97元，短短月餘，股價比上市價13.72元最多升1.62倍。現時股價雖從高位回落，但7月18日收市價24.05元，仍比上市價高出75.29%。

 

亂世淘金 | 黃金資產亂世展魅力 黃金ETF金礦股金飾股逐個數

（網絡圖片）

 

　　李偉傑認為，金礦股過去幾年表現突出。雖然買入金礦股比起黃金ETF，要冒多項風險，例如企業管治、收購項目成敗、成本控制、環保問題，甚至環球金融市場波動等，但金礦股派息穩定，並且隨時有分拆的好處。例如紫金，近期建議分拆全資子公司紫金黃金國際上市。縱觀多隻金礦股，李偉傑認為，紫金仍然較可取。集團過去幾年的營收及純利表現都錄得不俗的增長，預料此勢頭仍可維持。加上旗下有色金屬種類多，一旦有色金屬價格上漲對集團有利。中長線而言，既為集團分散風險，利潤亦較穩定。

 

周大福積極品牌煥新，老鋪黃金定位奢品不隨金價動搖

 

　　除了上述黃金ETF及金礦股，金飾零售股同樣值得關注。周大福(01929)股價過去五年累升1.62倍，表現同樣超越黃金ETF。李偉傑指金價上升對周大福有利，集團銷售除了受剛性需求帶動，在買賣金飾過程中賺取的差價亦隨著金價上升。而且，集團近期緊貼首飾潮流，積極發展IP系列，吸引年輕客戶群，預料未來發展潛力仍然相當大。雖然該股上月曾因發行換股債，股價一度急跌，但現時股價早已收復發債後失地，顯示市場對其前景仍然充滿信心。

 

　　而另一金飾零售股老鋪黃金(06181)雖然上市日子尚短，無法用五年的股價表現去衡量。但該股自2024年6月28日上市以來，股價表現令人嘖嘖稱奇。該股上市價40.5元，7月初最高曾見1108元，比上市價累升最多26.3倍，不過投資者要留意，老鋪黃金採用「一口價」形式，不隨國際金價波動，定價邏輯比起金飾更像是奢侈品。李偉傑認為，集團其將金飾發展成代表身份與地位的象徵，產生名牌效應，因此老鋪黃金不能純粹作為金飾零售商作比較。

 

亂世淘金 | 黃金資產亂世展魅力 黃金ETF金礦股金飾股逐個數

（網絡圖片）

 

　　至於近期另一金飾零售股周六福(06168)上市，儘管其名字與及在版權方面充滿爭議，但股價自6月底上市以來，整體表現不俗。該股7月初高見52.5元，比上市價24元最多升1.18倍。股價近期雖然從高位回落，但現時股價仍比上市價有約六成溢利。李偉傑表示，周六福在版權和經營模式備受爭議，此前幾次A股上市申請均未能成功。而今次港股上市時正值新股熱潮，因此周六福股價有一定支持。不過，他指出周六福經營模式偏向於特許經營，主力依靠龐大的加盟商支撐，與傳統金飾零售商又有不同，同樣難以和其他傳統金飾商相提並論。

 

　　綜合而言，無論是黃金ETF、金礦股、還是金飾零售股，過去5年均跑贏恒指。儘管金價短期橫行，但在中長線金價仍被一致看好下，未來的黃金ETF、金礦股，以至金飾零售股相信仍然值得期待。

 

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉

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