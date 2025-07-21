反內捲 | 監管部門約談外賣戰稍降溫，美團阿里京東可再吼？邊隻較值博？

內地外賣大戰愈演愈烈，「0元購」等大額補貼引發監管關注，市場監管總局於上周五(18日)約談了阿里巴巴(09988)旗下餓了麼、美團(03690)及京東(09618)三家企業，要求規範促銷行為，理性參與競爭，內地多個省市的餐飲協會亦發文呼籲外賣平台停止「內捲式」競爭，令剛過去的「超級星期六」外賣價格戰稍為降溫，據報「0元購」活動已消失。儘管再有券商下調美團目標價，京東又傳再斥40億元收購佳寶食品超市，三隻落後大市多時的股份今日(21日)仍齊造好，哪隻較值博？

（AP圖片）

市監總局約談餓了麼、美團、京東 要求規範促銷行為

上周五晚間，市場監管總局發布公告稱，當日約談了餓了麼、美團、京東三家企業，要求相關平台企業嚴格遵守《中華人民共和國電子商務法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國食品安全法》等法律法規規定，嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭，共同構建消費者、商家、外賣騎手和平台企業等多方共贏的良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。



市監總局公告發布前幾個小時，淘寶轉發了北京電子商務協會發出的《共建即時零售健康發展生態倡議書》，倡議全體會員及相關企業，規範促銷活動管理，杜絕以排擠競爭對手為目的，以低於成本的價格傾銷商品，避免擾亂正常的市場價格體系與競爭秩序的行為；優化平台營商環境，合理設置服務費率，鼓勵探索差異化服務模式，避免陷入低價混戰；嚴格執行公平競爭原則，防止行業壟斷，杜絕二選一等壟斷行為，維護良性市場競爭秩序等。



內地近廿個餐飲協會呼籲外賣平台停止非理性補貼



大連市餐飲行業協會也於同日發出了《關於呼籲外賣平台停止「內捲式」競爭的倡議書》，稱目前三家平台的無序競爭已引發了餐飲行業系統性危機，內捲式補貼也已出現了「多輸」困局，對行業造成了多重危害，包括低價引發商家生存危機，強制攤派補貼，擊穿商家經營利潤底線；訂單激增引發系統崩潰、配送延遲導致消費者體驗惡化；大額補貼引發食品浪費、影響消費者健康；爭搶運力導致配送服務產業鏈無法持續、健康發展。大連市餐飲行業協會呼籲三家外賣平台，立即停止非理性補貼，取消低於成本價補貼活動；保障公平競爭環境，禁止強制攤派補貼；轉向高質量發展，加大資源投入食安管控、配送效率與數字化賦能等。



據不完全統計，從今年5月開始至今，陸續已有湖北、陜西、雲南、福建、山東、廣西、山西、新疆，以及北京、青島、大連、深圳、珠海、重慶、大同、遵義、濟南、洛陽等十多個省市自治區的餐飲行業協會和烹飪餐飲協會等，陸續發布相關倡議書，呼籲外賣平台停止「內捲式」競爭，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。

美團「0元購」活動已消失 惟仍可「0元喝奶茶」

被監管當局約談後，上周六(19日)外賣行業的「超級星期六」活動出現了顯著變化。在北京，美團App上的「0元購」廣告欄已經消失，取而代之的是「活力早餐」、「下午茶」和「美食」等免費通兌券，但這些券的使用條件更為苛刻，如「單點不配送」、「起送價」等，使得真正的免費變得難以實現。而淘寶閃購的「超值爆品」中，雖然仍有「預估到手0元」的蜜雪冰城單品，但實際下單時仍需支付起送價和配送費。

不過，江蘇宿遷的美團「0元購」奶茶活動仍在進行，儘管活動圖標從「0元喝奶茶」變為「請你喝奶茶」，但消費者仍可通過該活動免費獲取奶茶。

中金：美團次季料少賺44% 降目標價至155元



中金發表研報指，受外賣競爭投入影響，預計美團第二季核心本地商業營業利潤按年下跌33%至102億元人民幣，對應營業利潤率15.2%。外賣平均訂單價值可能受補貼影響下滑幅度擴大至7%；閃購每單平均虧損幅度或較此前預期略有擴大，相關營業利潤率料錄-5.1%。預計美團第二季收入按年增長13%至929億元人民幣，經調整淨利潤按年下滑44%至77億元人民幣，對應經調整淨利潤率為8.3%。

該行亦指，雖然競爭加劇持續推高訂單量，惟因競爭持續，預計美團第三季外賣和閃購利潤端或將繼續承壓，其中外賣每單平均盈利或可能轉錄負數。全年預計美團核心本地商業營業利潤按年下滑33%至353億元人民幣，對應經營利潤率為12.6%。不過，因進一步收縮美團優選業務，該行調低全年新業務虧損預測，但考慮到優選大部分區域的業務關停且海外拓展仍處於初期階段、收入貢獻有限，全年新業務收入增速被下調至10%。考慮2025年競爭投入不確定性，該行切換公司估值到2026年，下調目標價12.4%至155港元，維持「跑赢行業」評級。

傳京東斥40億元收購佳寶食品超市 設3年過渡期

另值得一提，有本地傳媒引述網上流傳文件報道，京東收購本港超市「佳寶食品超級市場」。文件稱，佳寶母公司多泰投資有限公司及海鋒食品有限公司，向其合作商戶發出通告，指「佳寶食品超級市場/佳寶凍肉超級市場正進行業務轉讓事宜」，內容提到「為了推動戰略發展，與新投資方京東進行一項業務轉讓的交易，將涉及與商戶的合作安排調整」。集團為配合交易進行將進行業務重組，並將集團的超級市場及批發業務轉移至一家在港新成立的「佳寶超級市場(香港)有限公司」新業務主體。有市場消息指，新業務主體由佳寶創始人林曉毅等代為管理3年，是為過渡期。



此外，有本地傳媒指，是今次收購佳寶旗下零售網絡及物業，涉資約40億元，將分批交付交易金。京東與佳寶雙方已於大約4個月前簽約。至於交易是否涉及佳寶名下其他物業，報道僅引述消息人士指，該公司已售出70%股權。



何啟俊：美團受惠暑假旅遊旺季較值博 回至126元可吸

（何啟俊）



俊賢資產管理投資總監何啟俊指，7月尾會有政治局會議，相信市場其中一個焦點是反內捲政策。美團、京東及阿里旗下餓了麼現時內捲式競爭，都有機會成為政策針對目標。而撇除外賣行業內捲因素，美團及阿里的財務表現於之前幾個季度都不太差，近期股價落後相信是因外賣爭奪戰。其實，這幾隻大型科技股基本面都偏向穩健，股價追落後不出奇，尤其當大市指數要再升，它們多少也要跟隨。其中會偏向揀美團，除因公司是外賣業務龍頭外，現時正值暑假旅遊出行旺季，對公司到店酒店業務也屬利好季度，待股價回至125或126元買入會較佳，上望150元。若想買阿里，則可待其回至112元，短期以5月高位約130元為目標。而京東技術走勢很弱，不建議吸納。



美團今日升2.75%收報130.8元，阿里升1.81%報117.9元，京東升2.11%報130.9元。其他科技股亦普遍上升，騰訊(00700)升0.48%報521.5元，百度(09888)升0.87%報86.75元，網易(09999)升1.13%報215.6元，小米(01810)升1.32%報57.75元，快手(01024)升1.06%報71.45元，惟嗶哩嗶哩(09626)跌1.65%報196.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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