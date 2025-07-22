  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

美股 | 財報季拉開帷幕，納指與標指續創新高，道指收市倒跌

22/07/2025

美股 | 財報季拉開帷幕，納指與標指續創新高，道指收市倒跌

 

　　美國財報季開鑼，但白宮稱特朗普即將發出更多關稅信函，美股三大指數周一（21日）收市各有升跌，納指與標普500指數再創新高，但尾盤回吐大部分漲幅，道指收市倒跌。

 

　　納指於盤中高見21077.37點，標普500指數一度升至6336.08點，再創盤中新高。道指收市轉跌19.12點，或0.04%，報44323.07點；納指升78.52點，或0.38%，報20974.17點；標普500指數升8.81點，或0.14%，報6305.60點。

 

特斯拉本周公布季績

 

　　特斯拉(US.TSLA)和谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)將於本周公布季績，特斯拉日內先升後跌，收市跌0.4%，Alphabet則升2.7%。Meta(US.META)升1.2%，蘋果(US.AAPL)升0.6%。

 

美元兌日圓震盪向下

 

　　美匯指數震盪向下，報97.84，較上周五下跌0.62%。投資者聚焦近期美國經濟數據和政策動向，觀望聯儲局後續利率路徑。受日本政治局面急劇變化因素影響，美元兌日圓大幅震盪。美元兌日圓呈向下走勢，報約147.29，跌逾1%。

 

　　歐元兌美元延續上周升勢，盤中高見1.1716，日內報1.1693，上升0.57%，反映投資者對歐洲央行本周會議及歐元區經濟數據審慎樂觀。

 

　　國際黃金市場延續升勢，現貨金及紐約期金日內雙雙突破3400美元關口。現貨黃金於盤中高見每盎司3401美元，單日漲幅1.4%，紐約期金報每盎司3410美元，上升1.5%，延續上周末升勢。

 

　　國際油價於區間內波動，紐約期油及布蘭特期油均輕微下滑，市場聚焦美國庫存與OPEC+產量政策，整體氛圍偏向觀望。紐約期油報每桶65.68美元，下跌0.54%。布蘭特期油報68.92美元，下跌0.52%。

 

撰文：經濟通國金組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00868

信義玻璃

8.750

異動股

00376

雲鋒金融

3.760

異動股

01108

凱盛新能

5.400

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,349.23
    +26.16 (+0.059%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,298.33
    -7.27 (-0.115%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 20,893.02
    -81.15 (-0.387%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升50.475
變動率︰+3.543%
較港股︰-0.44%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升530.810
變動率︰+1.471%
較港股︰+0.91%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.973
變動率︰+1.136%
較港股︰-0.05%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌34.909
變動率︰-5.644%
較港股︰-2.62%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升92.590
變動率︰+4.256%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升114.840
變動率︰+2.848%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.415
變動率︰+2.616%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.585
變動率︰-1.463%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升14.411
變動率︰+5.191%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升12.745
變動率︰+4.382%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌119.785
變動率︰-3.787%
GM
通用汽車
按盤價(USD)︰跌49.720
變動率︰-6.559%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/07/2025 12:07 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/07/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/07/2025 12:07 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00868 信義玻璃
  • 8.750
  • 00376 雲鋒金融
  • 3.760
  • 01108 凱盛新能
  • 5.400
  • 01948 優矩控股
  • 6.560
  • 02338 濰柴動力
  • 17.740
股份推介
  • 01548 金斯瑞生物科技
  • 17.020
  • 目標︰$19.50
  • 08275 中國新消費集團
  • 0.145
  • 目標︰--
  • 03068 ＦＡ南方以太幣
  • 17.530
  • 目標︰$21.00
  • 00489 東風集團股份
  • 5.130
  • 目標︰$5.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.920
  • 目標︰$1.30
人氣股
  • 00200 新濠國際發展
  • 5.130
  • 00388 香港交易所
  • 432.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.000
  • 00005 滙豐控股
  • 99.700
  • 00700 騰訊控股
  • 526.000
報章貼士
  • 09880 優必選
  • 85.100
  • 目標︰$104.00
  • 03896 金山雲
  • 8.050
  • 目標︰$10.00
  • 03323 中國建材
  • 4.950
  • 目標︰$5.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/07/2025 16:45  《盤後部署》恒指發力重上二萬五，九毛九銷售跌已預期回調可買

22/07/2025 16:43  周大福(01929)上季零售值跌1.9%，港澳同店銷售升2%

22/07/2025 16:01  【佳寶賣盤】收購佳寶有跡可尋，京東攻港勢掀「即時零售」大戰

22/07/2025 13:42  領展：債務比例維持20%水平，將繼續探索海外投資機會

22/07/2025 16:22  【ＡＩ】馬斯克再揭白宮瘡疤，指「星際之門」項目陷入財困

22/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒１７億元，買國壽沽國泰君安國際

22/07/2025 08:23  【大行炒Ｄ乜】高盛升地產股目標惟降恒地，摩通上調港銀目標價

22/07/2025 16:31  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微軟至０﹒１２％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指創三年半高，B站首入財富中國500強，人幣穩新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控 | 拆息低企股息仍吸引兼密密回購，滙控曾重上紅底應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

佳寶賣盤 | 收購佳寶有跡可尋，京東攻港勢掀「即時零售」大戰新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

第4屆青龍系列大獎｜IU憑《苦盡柑來遇見你》奪視后，朱智勛憑《外傷重症中心》再度奪視帝
人氣文章

玩樂 What’s On

ifc商場玩旋轉滑梯不是夢！沉浸式夏日花花池打卡+送限定氣泡特飲
人氣文章

港是港非．李慕飛

2025年香港文憑試狀元新趨勢
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

LE SSERAFIM 金采源同款手袋是它？時尚百搭的 ANTEPRIMA 編織手袋，玩味穿搭為夏日降溫！
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

古今名錶共賞！展覽「TAKE YOUR TIME Weekend」：看Rolex、Omega、積家的珍藏時計
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

被Chanel收購後，Orlebar Brown品牌再進化？真正奢侈的Resort Wear本該是這樣！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食安醜聞 │ 爭鮮回應使用隔夜預製壽司飯：承諾符合標準並將規範飯箱擺放流程
人氣文章
胃癌警號｜空肚食辣雞麵引發持續胃痛8個月惡化成癌前病變，揭示胃炎感染一菌影響深遠新文章
人氣文章
氣墊粉底大比拼｜日本雜誌推薦性價比高的遮瑕抗油抗汗氣墊粉底，分析選購3大重點
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 00:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事22/07/2025
神州經脈 | 滬指創三年半高，B站首入財富中國500強，人幣穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

不要和聯儲局對著幹

22/07/2025 14:12

貨幣攻略

關稅戰 | 美財長：下一輪中美談判或涉購買俄羅斯和伊朗石油問...

22/07/2025 09:59

關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處