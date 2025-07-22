盤前攻略 | 納指標普創新高 港股須先消化獲利盤但料幅度不大

美股財報期前走勢呈強，上周五關稅消息都對股市影響不大，周一開市股市繼續攀高，貿易協議憧憬擴大，納指標普再創新高；納指升78點報20974，標普1升8點首破6300關報6305，道指跌19點報44323。

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中概股個別發展；阿里巴巴升0.03%報120.27美元，拼多多升2.44%報111.66美元，京東跌1.53%報33.40美元，百度升1.14%報88.81美元，理想跌4.09%報30.50美元，小鵬跌0.38%報18.24美元，蔚來升2.96%報4.52美元，新東方跌6.58%報46.73美元，萬國數據跌4.90%報35.74美元，金山雲跌1.07%報15.74美元。

夜期報跌，ADR輕微跑贏

恒指夜期跌65點報25049。主要ADR較港股造價輕微走高；騰訊(00700)ADR較港股高0.31%，折合523.1港元；美團(03690)ADR較港高0.08%，折合130.9港元；友邦(01299)ADR較港股高0.49%，折合69.7港元；滙控(00005)ADR較港股高1.42%，折合99.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.29%，折合57.9港元。

港股淨流入按日縮，料先回吐至24700至24800築支持

恒指上日終於升破年內高位兼盤中突破25000大關，為2022年2月、近三年半以來首度重上25000大關。近期主要憧憬包括中美貿易協議最終關稅稅率，近期一片好景下普遍市場預期美國對華關稅不會太高，同時減息方向正面，整體未見不利消息下恒指穩步向上。

但近三年半以來重上25000關總會觸發獲利盤，上日恒指升破25000大市成交按交易日增加約250億元至2630億元，但大市淨流入按日減少約52億元，資金並未一面倒樂觀，預計恒指日內或有可能會出現回吐以消化獲利盤，但料幅度不會太大。參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛證區域上方僅新增24600至24699區域，但牛友已乘勝追擊押注較貼價區域，除新區淨增374張對應期指張數外，下方24300至24599約300點區域淨增約745張對應期指張數，街貨量增加但未算急增，預計日內恒指或先以24700至24800為調整目標，拉近牛熊距離再展開對決。

目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25036，升89點，恒指開市料輕微高開。

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