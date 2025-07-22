配股抽水 | 優必選折讓9%配股抽水 回調至何水平值博？
22/07/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/07/2025 00:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/07/2025 16:40
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