哈電 | 發盈喜料中期盈利升近倍，疊加世紀工程動工獲券商唱好，電力設備股可看高一線？

內地總投資約1.2萬億元人民幣的雅魯藏布江下游水力發電工程上周末正式開工，一眾電力設備、水泥及鋼鐵股昨日(21日)均受相關憧憬刺激急升，今早(22日)雖有部分出現回吐，但電力設備股恰逢哈爾濱電氣(01133)發盈喜，公司料中期盈利升近倍，股價繼昨日飆升28%後，今早再升逾8%，昨飆65%的東方電氣(01072)(滬:600875)則再升半成，不少券商都指電氣設備商為該「世紀工程」主要受益者，或可看高一線，應如何部署？

（哈爾濱電氣網頁截圖）



哈電料中期盈利按年升95% 營收明顯增長

哈爾濱電氣公布，預期截至6月30日止中期歸屬於母公司所有者的淨利潤約10.2億元人民幣，按年升約95%。集團指，淨利潤提升主要原因為營業收入明顯增長，同時深化提質增效工作取得積極成效，經營業務毛利率水平提升。預期於8月底前公布業績。

1.2萬億雅下水電工程動工 中金：哈電東方電氣有望長期受益



內地總投資約1.2萬億元人民幣的雅魯藏布江下游水力發電工程於上周六(19日)正式開工。據內地官方媒體報道，這座新的水電工程總裝機容量6000萬至8100萬千瓦，年發電量約3000億千瓦時，相當於3個三峽水電站的發電能力。建成後可滿足3億人年度用電需求，也將成為世界上最大的水壩。



中金發表報告指，雅下項目是繼三峽工程後又一國家級重大水電工程，有望為水電機組、GIL等電氣設備廠商帶來長期發展空間。截至目前，中國最大的水電工程三峽工程裝機容量2250萬千瓦，總投資額近2500億人民幣。該行根據投資額和雅江資源情況初步判斷，雅下項目裝機規模可能約為三峽工程的3倍左右。目前中國水電裝備已實現全面國產化，哈爾濱電氣及東方電氣為主要供應商。根據東方電氣，公司目前正在開展高水頭大容量衝擊式水電機組，助力西藏清潔能源基地。水電機組價值量高、壁壘較高、格局集中，雅下項目有望帶動產業鏈公司長期受益，看好東方電氣及哈爾濱電氣。

花旗則指，哈爾濱電氣和東方電氣股價上漲，主要由於中國宣布啟動西藏雅魯藏布江水電項目建設。其中東方電氣是中國領先的水電設備製造商。據公司數據，其在常規水電市場佔有45%的份額，在抽水蓄能市場佔有41.6%的份額。公司在西藏林芝設有高原型泥沙磨損水電機組生產與研發基地，可為雅魯藏布江高落差環境開發定製設備，維持其「買入」評級及目標價13.6元，相當預測今年市帳率0.83倍。



國信證券：國內水電機組訂單料加速釋放 東方電氣有望受惠



國信證券表示，中國雅江集團成立有助於推動雅魯藏布江水電資源的開發，國內水電機組訂單預計將加速釋放，東方電氣作為國內龍頭水電設備製造商有望受惠。該行維持公司2025至2027年盈利預測43.4億、55.2億及60.9億元人民幣，按年分別增長48.5%、27.2%及10.3%，當前股價對應市盈率分別為13.9、11及9.9倍，維持「優於大市」評級。

里昂稱，中國宣布在西藏高原興建雅魯藏布江大壩，規劃發電量達3000億千瓦時，目標是發電達約6000萬千瓦(60吉瓦)。估計這個大壩項目將產生約1000億元人民幣的水電設備和超高壓直流(UHV DC)傳輸需求。超高壓直流設備製造商、水電保護和控制系統龍頭及水電設備製造商將成為主要受益者。

伍禮賢：若已買入哈電可續持有 東方電氣或見28至30元

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，哈爾濱電氣近幾年盈利有不錯表現，2022至2024年業績都有增長，公司本身做電力設備，且覆蓋面較闊，包括傳統煤炭設備，以及水電、核電等新能源設備，業務相對多元化及集中，在現時股價運行較良好情況下，再加上同行包括東方電氣受惠水壩新建憧憬，料哈電股價短期內有機會維持強勢，若本身已買入並持有，不妨揸長些時間，看其有沒有機會受整個板塊向上帶動，以擴大自己獲利幅度。

伍禮賢續指，東方電氣昨日於一眾電氣股中升幅特別顯著，因其所做關鍵設備以水輪發電機作為其中一個主要應用產品，在新水壩興建過程中往往對此類產品需求特別大，故市場對其有很大憧憬。昨日其股價相當波動，最多升至過百元，過百元其實是分開10幾筆買入，很難解釋原因，但反映投資者對未來憧憬關切度高，預計股價繼續維持較強表現，因東方電氣亦有A股上市，昨日開市就升停板，今日再漲停機會頗大；A股持續表現強勢，加上H股連升兩日，股價協同效應會較理想，若於約25至26元買入，不妨留意今日下午或明日有否機會造出一個短線高位，若差不多升到28至30元短線獲利較佳，亦可考慮根據自己的持貨成本設下10%止賺目標，到了目標便離場或減磅。



哈爾濱電氣半日升8.27%收報8.51元，成交3.16億元；東方電氣升5.07%報25.9元，成交32.16億元。其他電力設備股表現相對失色，上海電氣(02727)升1.23%報3.3元，東北電氣(00042)跌5.8%報0.325元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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