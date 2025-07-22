港股 | 午市前瞻 | 資金返家鄉料套現持續 惟成交高企利守兩萬五

美股納指標普再創新高，港股開市則再度突破兩萬五，高見25120點創近年新高，隨即引發沽壓，恒指跌近百點，但午收前再度拾級而上，半日收報25057，升62點或0.3%，主板成交近1378億元。恒生中國企業指數報9040，升不足1點。恒生科技指數報5589，升3點或不足0.1%。

聶振邦：本月目標守穩24800

港股昨日盤中升破25000後走勢維持反覆，倒跌又回升，半日升不足100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指升上25000後已創約三年半新高，即期間坐艇的資金終於重見家鄉，料短期內要消化相關沽壓，之後才有力挑戰向上。他指近期大市成交維持活躍，日均約2300億至2400億元，比2021年約1500億大幅增加，將有利大市消化能力。他並指，恒指回調先以24800為目標，如本月成功守穩，則下月企穩25000並挑戰向上機會更大。

8月為港股業績期，但重磅科技股市之一的美團(03690)、阿里(09988)及京東(09618)等受累外賣大戰或影響業績表現。不過聶振邦不認為上述股份會帶來太大影響，因近期大市升勢全面，並非只靠科技股獨力撐上，加上一兩星期上述科技股已有回吐，預計在下月拖後腿機會較細。他補充，近期北京將發布城市規劃等方針，預期8月將更為聚焦國策推動。

恒指半日企上兩萬五關口。（經濟通HV2報價系統截圖）

看好英諾賽科重返高位，料關稅影響不大

（互聯網圖片）

在白宮宣布批准英偉達重新對華銷售H20晶片後，港股晶片股一度捱沽。今早傳出英諾賽科(02577)折讓約9%配股淨籌逾5億元，股價一度受挫，但隨後即跟隨板塊回升。聶振邦認為英偉達消息短期內必定利淡晶片股，但料中國發展晶片是必然，因AI發展一日千里，先進晶片需求有增無減，預期晶片會繼續受惠於國策，投資晶片股並非只是一時短炒。以英諾賽科為計，近期股價大幅回落，高低位計折讓近半，故今日配股消息後亦跌得不多，更有力回升，初步以50元為關鍵，成功企穩則可望在下半年挑戰重上高位約67元。

至於即將登場的美國晶片關稅，聶振邦不認為會對英諾賽科造成多少影響，因公司有85%業務都位於中國，包含美國在內境外業務只有15%，料不造成重大影響。相反中芯(00981)有12%業務位於美國，華虹(01347)則有10%位於北美，料相關影響會比英諾賽科多一點點。

英諾賽科股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中芯國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看