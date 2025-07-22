領展王國龍哽咽談退休：最唔捨得同事，在公司工作寫下最輝煌成績

領展房產基金(00823)今日（22日）公布，集團行政總裁王國龍將於明年6月底前退休。他在基金單位持有人大會後會見傳媒時致辭，一度哽咽，指退休決定主要基於家庭及個人原因，並指集團已邁向Link 3.0新階段，現在是合適的交棒時機。

王國龍表示，能在領展成長與轉型階段擔任行政總裁，帶領集團資產規模從初期的330億元增至現時的2200億元，寫下職業生涯最輝煌的成績。他深感榮幸能與不同同事及持份者合作，創造珍貴回憶。

王國龍分享，最感觸的是與同事長時間並肩合作，共同推動集團改變。他憶述，過去基金單位持有人大會需花半小時處理示威者才能開始，今日大會僅用半小時即順利完成，見證集團的進步與穩定。

領展董事會主席歐敦勤表示，王國龍帶領公司遠超20年前的起點，其表現「無需多言，大家有目共睹」。他強調，公司內部對王國龍充滿感激，感謝他多年來的卓越貢獻。

有散戶質疑管理層投資海外決定，另指派息水平不俗

領展今早舉行基金單位持有人周年大會。持有領展股票多年的散戶指，不滿王國龍近年表現，質疑管理層投資海外及聘用管理層的決定，又稱集團應減少派發花紅，在經濟不景氣時期不應裁員。

有小投資者認為，領展最近基金單位價格表現相對好，派息水平算不錯。另亦有散戶表示，若下任領展領導人由地產界出身，有地產觸覺，對集團將有幫助。

債務比例維持20%水平，將繼續探索海外投資機會

領展行政總裁王國龍（柳英傑攝）

王國龍表示，過去十多年公司穩健經營，債務比例維持在20%左右，無需頻繁再融資。他強調，這為集團在經濟不明朗環境下提供強健基礎，期望能把握機會收購優質物業。

王國龍指出，當市場有賣家放售物業，且投資環境許可，領展會尋找更優質物業，或出售現有物業以換取新資金投資，這是一貫做法。他相信，未來將繼續採取此策略，穩固根基，為新機遇奠定基礎。

未來將繼續探索海外投資機會

他又指，自2015年起，領展開始分散投資，降低香港業務比例，拓展至新加坡及澳洲市場。王國龍表示，這一策略過去幾年對業績有顯著幫助，新加坡及澳洲物業收入穩定增長，實現收益平衡，未來將繼續探索類似機會。

作為商場營運者，王國龍強調，領展的核心是為租戶帶來人流，防止消費者轉向其他商場或北上消費。通過提升物業組合，領展為租戶及社區創造價值。他分享，與租戶交流時，見證翻新後的街市生意顯著改善，例如樂富一位經營多年的租戶，其子女已大學畢業，反映領展對社區的正面影響。他說：「這是香港成功的故事，喺今日大家普遍感到負面的時候，希望我們可以齊翻起身，我哋香港仲有好多好嘢。」

尊重離職同事感謝其付出

王國龍表示，過去數年管理層團隊持續強化，新增投資及營運總監等職位，分擔以往由行政總裁獨攬的職責，幫助集團管理更多產業及地區。他透露，自上任行政總裁起，集團每年均審視行政總裁任命，考慮內部或外部人選，強調管理層變動是深思熟慮的決定。

談及人手調配及2023年初的供股決定，王國龍坦言曾面對外界質疑，但供股後公司財政狀況更穩健。他以種花比喻：「間中要剪下D葉，棵樹先會成長得好」，表示重整架構是為未來市況好轉時打造最佳團隊爭取增長。他強調，過程會尊重離職同事，感謝他們的付出。

撰文：經濟通採訪組

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