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開市Go | 美晶片股下跌，特朗普或訪華，網易代理D4獲批進口

23/07/2025

要聞盤點

 

1、美股昨日收市呈現分化局面，標普500指數再創歷史新高，惟晶片股大跌令納指回落，道指則靠工業及防守型板塊帶動上揚。市場氣氛聚焦科技龍頭企業即將公布的季度業績。納指日內下跌，主要由於晶片板塊回落。其中，英偉達下跌2.6%，AMD跌1.5%，市況反映市場對半導體業下半年需求復甦有一定保留。

 

2、美國總統特朗普預告可能會在不久的將來再度訪問中國。假若成事，其將會是特朗普第二任期內，與中國國家主席習近平的首次面對面會晤。另外美國財長貝萊特將於下周與中國官員在斯德哥爾摩會面，討論可能延長8月12日提高關稅最後期限的問題。


　
3、美國總統特朗普宣布，所有出口到印尼的貨品將不需要繳納關稅，相當於消除99%關稅，而印尼進口到美國的貨品則被徵收19%關稅。


　
4、據路透消息，白宮計劃於周三公布一項新政，呼籲把美國人工智能(AI)技術出口到海外，並打擊過於嚴格、阻礙美國AI發展的州法律。根據草案文件，白宮禁止將聯邦AI資金撥給那些擁有嚴格AI法規的州，並推動開源和開放權重的AI開發，通過由商務部主導的數據中心項目和「全棧部署包」來出口美國AI技術。計劃旨在「聚焦於通過AI創造就業和推動產業突破，從而賦能美國工人」。


　
5、據《彭博》報道，美國財長貝萊德已要求前往中國出差的員工使用臨時備用手機，並且不許使用貝萊德發給員工的設備，包括iPhone和iPad，也不許使用貝萊德的筆記型電腦或通過VPN遠程訪問，這凸顯了一些跨國企業對員工在當地工作的擔憂加劇。此赴華出差的「政策強化措施」將在7月16日生效。


　
6、特朗普表示，他已與日本達成貿易協議。根據該協議，日本將向美國投資5500億美元，美國將對日本進口產品徵收15%的關稅。日圓受此消息影響上漲，但隨後回吐漲幅。

 

7、中歐峰會將於本周舉行，歐盟貿易執委謝夫喬維奇在社交平台上表示，這是討論關鍵貿易和投資問題的機會，他期望建立更加平衡的中歐夥伴關係，其應建立在公平競爭，以及更高的可預測性和可靠性基礎之上。


　
8、中國市監總局昨日宣布，暫停對美國化工公司杜邦中國集團的反壟斷調查。


　
9、金管局完成對三家銀行的調查及紀律處分程序，三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch、交通銀行（香港）有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行。

 

開市Go | 美晶片股下跌，特朗普或訪華，網易代理D4獲批進口

 

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