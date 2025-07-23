美股焦點 | 標指再創新高，晶片板塊下挫拖累納指

美股周二（22日）收市呈現分化局面，標普500指數再創歷史新高，惟晶片股大跌令納指回落，道指則靠工業及防守型板塊帶動上揚。市場氣氛聚焦科技龍頭企業即將公布的季度業績。

納指日內下跌，主要由於晶片板塊大幅回落。其中，英偉達(US.NVDA)下跌2.6%，AMD(US.AMD)跌1.5%。市況反映市場對半導體業下半年需求復甦有一定保留。

道指收市升179.37點，或0.40%，報44502.44點；標普500指數升4.02點，或0.06%，報6309.62點；納指跌81.49點，或0.39%，報20892.69點。

洛歇馬丁(US.LMT)第二季營收遠遜預期，拖累股價盤中暴挫逾8%。谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)與特斯拉(US.TSLA)將於周三盤後公布財報，預料將成為市場焦點。Alphabet及特斯拉收市分別升0.7%及1.1%。

美國總統特朗普宣布與日本、菲律賓及印尼達成貿易協議，對日關稅為15%，將菲律賓商品關稅從20%下調至19%，而印尼將大幅降低對美商品關稅，並重點輸出關鍵金屬及進口波音飛機，美國則保留19%進口關稅。

美匯指數持續震盪偏弱

美匯指數持續震盪偏弱，日內跌破98關口，報約97.38，跌幅約0.4%。美元兌日圓向下，早段見高位147.94， 之後反覆回落，低見146.31，日內報146.55，跌幅約0.5%。歐元兌美元匯價穩步向上，受惠歐元區經濟氣氛漸趨向好，以及美國經濟數據影響美元整體走弱，歐元匯價一度升至1.176，日內升0.47%。

國際金市反覆向上，現貨黃金及紐約期金雙雙上升，現貨黃金突破每盎司3430美元，報每盎司3431美元，升約1%。紐約期金日內高見每盎司3447美元，日內報每盎司3444美元，升幅約1.1%。

國際原油價格回落，主要受美國與歐盟貿易糾紛升級，拖累市場對未來原油需求的預期。紐約期油一度低見64.82美元，日內報65.55，較昨日下跌0.6%。布蘭特期油跌至68.81美元，下跌0.5%。

撰文：經濟通市場國金組

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