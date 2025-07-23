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港股 | 午市前瞻 | 比亞迪歐洲緩產毋須太憂心 蔚來奇招賣新車未算特別利好

23/07/2025

恒生指數昨日收高兩萬五，為市場注入強心針，資金勇敢高追，半日主板成交超過1734億元。恒生指數高開218點，盤中滬綜指突破三千六，加上科網股受捧，恒指半日升至25413，升283點或1.1%，盤中高見25428點，創2021年11月以來新高。恒生中國企業指數報9195，升120點或1.3%。恒生科技指數報5705，升98點或1.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 比亞迪歐洲緩產毋須太憂心 蔚來奇招賣新車未算特別利好

 

科技股受外賣平台內捲影響，恒指升幅料放慢

 

　　 港股持續造好，恒指繼昨日以全日最高位收市後，今日開市再升逾200點，連升第四日。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，北水持續流入，推動恒指向上。北水流入金額截至7月尾已經接近去年全年。近期北水佔總成交已經由之前的約四成，進一步上升至約六成。雖然恒指已升至三年半高，但他預料恒指短期升勢持續。雖然有報道指美國總統特朗普將於不久將來訪問中國，預料為市場帶來利好氣氛。但李偉傑提醒，特朗普一向善變，儘管近日對日本，菲律賓等國達成關稅協議，但中美談判若出現任何變數，都有可能影響港股走勢。

 

　　李偉傑表示，內地近期已經叫停外賣平台內捲情況，其他如水泥行業及光伏行業亦有類似限制價格下跌的舉措，為市場帶來信心。不過，由於多隻重磅科技股涉及外賣平台早前的價格戰，因此，該些股價走勢緩慢，拖累指數升幅放慢。不過資金輪流炒，繼早前炒作加密貨幣、穩定幣、及AI概念後，近日又炒作水電基建等。李偉傑預料，恒指現處高位，預料升幅放慢，升至25500至25600點附近料見阻力。不過，利淡因素不強。即使大市回調，預料在20天線（約24300）會有較強的支持。

 

比亞迪推遲匈牙利量產料影響不大

 

港股 | 午市前瞻 | 比亞迪歐洲緩產毋須太憂心 蔚來奇招賣新車未算特別利好

 

　　據報比亞迪(01211)已將匈牙利新電動汽車工廠的量產計劃推遲至2026年，並且至少在量產的前兩年時間該工廠都將以低於設計產能運行。消息指，這座耗資40億歐元、位於匈牙利南部塞格德的比亞迪新工廠將於2026年量產，但全年產量僅為數萬輛。另外，比亞迪土耳其新工廠因勞動力成本更低將比原定計劃更早投產，排產安排也將遠超其曾宣布的生產計劃。　

 

　　比亞迪股價今日逆市跌約1%，李偉傑表示由於匈牙利車廠涉及40億歐元的投資額，延遲量產意味著資金回籠同樣延後，投資者憂心可以理解。但由於比亞迪土耳其工廠預定提早投產，相信兩者安排只是商業考量而已。今日股價下跌，主要是昨日該股大漲半成後出現的正常回吐，預料匈牙利量產推遲的衝擊不大。李偉傑續指，歐盟主席馮德萊恩即將訪華，預料中歐將就汽車貿易進行磋商。由於比亞迪是內地新能源車主要出口商，享有較高的毛利，中歐貿易談判對其影響較大。因此，談判前市場對比亞迪偏向觀望。

 

港股 | 午市前瞻 | 比亞迪歐洲緩產毋須太憂心 蔚來奇招賣新車未算特別利好

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

蔚來新車L90推租用電池，變相低價入市

 

　　蔚來(09866)樂道L90今日（23日）起開啟試駕，全國超過400間樂道汽車門市或展間，涵蓋140個城市，近600台試駕車準備就位，蔚來董事長兼CEO李斌昨日於微博發文預告。隔晚蔚來美股ADR股價升一成，今早港股盤中最多亦升一成，現時升約8%。李偉傑指，蔚來向來定位是中高檔次新能源車，即將推出的L90定價由27.99萬人幣起，同時推出租用電池計劃，買家變相以較低價格（約19至20萬人幣左右）便可以買入，中間差價則以電池租金形式日後攤分。因此市場對L90有期待。

 

　　不過，李偉傑認為，蔚來今日股價升幅反應之大有點出乎意料之外。他指，汽車新勢力之中蔚來的業績表現相對落後，扭虧仍然遙遙無期，去年虧損甚至還擴大。此外，該股的沽空盤佔比一直較高，如前日（21日）該股沽空比率高達四成幾，不排除今次藉著L90的利好消息挾淡倉。該股自上月23日低位25.8元升至今日最高39.95，累升54.8%，投資者現時高追風險較大。

 

港股 | 午市前瞻 | 比亞迪歐洲緩產毋須太憂心 蔚來奇招賣新車未算特別利好

蔚來股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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