盤前攻略 | 憧憬歐美達協議美股高升 恒指料整固滙控美股收紅底

繼美國與日本達成貿易協議後，據報歐盟與美國亦接近達成15%的關稅協議，與美國總統特朗普本周與日本達成的協議類似。據報雙方將免除飛機、烈酒和醫療器材等部分產品的關稅。消息帶動美股周三急漲，道指飆逾500點，收升507點或1.14%，報45010點；標指上揚0.78%，報6358點，收市再創歷史新高。納指反彈0.61%，報21020點，納指亦創歷史新高。

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反映中國概念股表現的金龍指數反彈0.75%。阿里巴巴升1.54%，報122.58美元；京東升0.14%，報33.93美元；百度升0.68%，報93.08美元；理想跌1.36%，報30.42美元；小鵬跌0.21%，報18.83美元；蔚來跌1.79%，報4.92美元；嗶哩嗶哩升1.25%，報25.05美元。

夜期近平水，港股ADR個別走滙控升逾2%

恒指夜期跌29點，報25540，高水2點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.43%，折合132.6港元；長和(00001)ADR較港股低0.58%，折合50.6港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.04%，折合552.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.40%，折合58.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.13%，折合440.4港元；滙控(00005)ADR較港股高2.25%，折合102.3港元。





黑期略高水，貼價熊證多或引來殺身之禍





參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日升逾400點後，熊證屍橫遍野，總數接近一半的熊證街貨被收回。不過，淡友並未因此腳軟，反而重整旗鼓，在貼近恒指現價的25600至25699區間部署重倉，該區總數有1291張對應期指，其中有751張屬於新增，該區距離恒指昨日收市點25538最少只有62點，不排除再引來好友上攻殺熊。

好友昨日大獲全勝，但牛證街貨總數卻由之前一日的10316張減至9668張，顯示部分好友獲利離場。牛證重貨區雖然維持在24600至24699區間，但總數減少194張至843張。牛證最多新增區亦只略上移至24800至24899，該區全部702張皆屬新增，不過距離恒指現價逾700點之遙。顯示好友不敢太進取。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升11點，報25570，高水32點，預料恒指輕微高開。儘管恒指連續兩日以全日最高點收市，走勢強勁。不過，始終連升四日，累升1040點，預料上升空間有限，恒指今日或反覆整固。不過，由於貼近恒指現價約261點範圍內的熊證多達2483張，慎防好友盤中再發力，先殺一波熊證。

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