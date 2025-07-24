金沙次季經調整物業EBITDA升近1%，淨收入減13%

金沙中國(01928)通告指，控股股東Las Vegas Sands Corp公布截至2025年6月底止第二季度之財務業績，期內金沙中國錄得淨收益17.9億美元，按年升2.5%；淨收入2.14億美元，按年倒退13%；經調整物業EBITDA錄得5.66億美元，較去年同期的5.61億美元略升0.9%。

LVS主席兼行政總裁德斯坦表示，期望公司於2025至2027年間季度EBITDA可達6億至6.5億美元，年度EBITDA則介乎26億至27億美元。

他續稱，集團在澳門及新加坡完成的資本投資項目中實現效益，公司仍熱切期待於兩地市場迎 來領先同業的增長機會。公司的財政實力及領先同業的現金流量繼續支持在澳門及新加坡兩地的投資及資本開支項目，數十年間承諾就提升澳門商務及休閒旅遊的吸引力及支持其發展為世界 商務及休閒旅遊中心作出的投資讓公司在未來增長方面佔優。

資本開支方面，LVS次季錄得支出2.86億美元，當中1.38億美元用於澳門地區的建設、發展及維修項目。另外，金沙中國動用來自SCL定期貸款及庫存現金，全數贖回其將於2025年8月到期的5.125%優先票據，本金總額為16.3億美元。

旗下物業方面，表現最佳為澳門倫敦人，期內EBITDA按年大增近一倍至2.05億美元；相反，澳門巴黎人及百利宮EBITDA分別錄得4400萬及6600萬美元，按年分別下跌47%及34%。金沙則維持持平，錄得EBITDA900萬美元。

酒店表現方面，各項物業整體入住率維持高水平，巴黎人錄得99.2%、威尼斯人98.6%，而倫敦人及百利宮則分別錄得93.3%及92.1%；百利宮日均房價最高，達502美元。

零售業務方面，澳門路氹區購物中心總體租用率為82.3%，整體經營利潤率為87.2%；四季名店維持100%租用率，每平方呎銷售額高達5295美元。濱海灣金沙購物商城（非屬金沙中國資產）租用率為98.8%。

撰文：經濟通市場組

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