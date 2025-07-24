國泰 | 約千名會員帳戶遭盜取亞洲萬里通里數，已聘外部專家調查

國泰(00293)表示，近日發現部分會員的帳戶遭非法登入，導致個人資料被未經授權取用，以及「亞洲萬里通」里數被盜情況。所取用的個人資料包括個人身份資料和旅程資訊，但並不涉及信用卡資料。

（國泰航空傳媒中心網頁）

國泰透露，其初步調查顯示，不法分子以盜取「亞洲萬里通」里數為主要動機，唯個人資料被濫用之可能性仍然存在。不法分子使用部分在互聯網上外洩的有效會員帳戶憑證登入帳戶，並以欺詐手段利用雙重驗證流程中出現的問題越過該流程，從而取得「亞洲萬里通」里數。國泰補充，現已修正雙重認證中出現的問題，並進一步加強有關流程，以確保同類事件不再發生。

另外，國泰已確認事件涉及約1000個國泰會員帳戶，大部分為香港會員。並已聯絡到大部分受影響的會員，恢復他們的帳戶，並補回他們因此次事件而失去的「亞洲萬里通」里數。目前，國泰正在核實其餘受影響會員的身份，相關會員帳戶暫時被封鎖。

國泰補充，已向個人資料私隱專員公署等相關機構報告事件。集團亦聘請了外部專家進行全面的獨立調查。

撰文：經濟通採訪組

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