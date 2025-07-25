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盤前攻略 | 道指下跌標指納指續創新高 恒指高位遇壓料小幅回吐

25/07/2025

　　美國最新首次申領失業救濟人數連跌6周，減少4000人至21.7萬人，屬4月中以來低位，並少過預期的22.6萬人，顯示勞動市場強韌。不過，美企最新公布的業績表現參差，美股周四個別發展，道指收跌316點，報44693點；標普500指數高收4點，報6363點；納指收升37點或0.2%，報21,057點，標指與納指齊創收市新高。

 

盤前攻略 | 道指下跌標指納指續創新高 恒指高位遇壓料小幅回吐

（網絡圖片）

 

　　特斯拉次季盈利遜預期汽車收入跌16%，並警告未來數季將面臨艱難時期，股價收挫8.2%。Alphabet次季多賺19%勝預期，上調全年資本開支，股價曾漲近4%，收市升幅回落至0.9%。英偉達及亞馬遜均升約1.7%，蘋果跌0.2%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數回吐1.54%。阿里巴巴跌1.16%，報121.15美元；京東跌1.35%，報33.47美元；百度跌2.24%，報0.99美元；理想跌2.72%，報29.59美元；小鵬升1.59%，報19.13美元；蔚來跌1.82%，報4.83美元；嗶哩嗶哩跌4.67%，報23.88美元。

 

夜期挫過百點，ADR明顯較港股低

 

　　恒指夜期跌178點，報25505，低水162點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.79%，折合133.3港元；長和(00001)ADR較港股低1.39%，折合51.6港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.78%，折合552.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.32%，折合58.3港元；港交所(00388)ADR較港股低0.52%，折合445.9港元；滙控(00005)ADR較港股低0.18%，折合102.0港元。


　　
黑期低水，港股是否轉勢還看A股


　　  
　　參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日高見25735，全殺熊證重貨區。淡友雖節節敗退，但繼續重整旗鼓，多個組別均有明顯加倉。目前，熊證重貨區位於26000至26099區間，總數有1147張，該區距離恒指昨日收市至少有333點，預料好友要再次殺入熊證重貨區有點難度。至於牛證街貨總數與前一個交易日分別不大。牛證重貨區與最多新增區皆位於24900至24999區間，全部916張皆屬新增。不過，該區距離恒指現價最少有600多點，意義不大。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌106點，報25535，低水132點，預料恒指跟隨低開過百點。恒指連升五日，累升超過1200點，儘管北水維持淨流入態勢，支撐恒指居高不下。近期多個板塊輪炒，各板塊累積一定升幅，高位難免有獲利回吐壓力。不過，近期港股走勢離不開A股走勢，儘管港股升幅往往高於A股，但A股表現仍為港股帶來一定啟示。儘管恒指高位有壓力，但還得看A股表現。倘若A股繼續走強，預料港股回吐不會太多。

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