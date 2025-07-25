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長建傳簽協議售UK Rails，李澤鉅:有買有賣生意才能做大

25/07/2025

長建傳簽協議售UK Rails，李澤鉅:有買有賣生意才能做大

 

　　有傳聞指長江基建(01038)牽頭之財團已就出售UK Rails簽訂協議，長建主席李澤鉅表示，有買有賣，生意才能做得更大。集團一向不喜歡借貸，遂不時儲備資金進行更大的交易。

 

　　長建指出，UK Rails由長江基建(65%)、長江實業(20%)、電能實業(10%)及長江和記(5%)共同持有。據消息人士透露，長建於2015年購入UK Rails，該項目累計回報為當初投資額2倍。

 

　　早前據《彭博》報道指，港鐵(00066)及摩根資產管理旗下Beacon Rail有意參與競購長建旗下英國鐵路車輛租賃公司Eversholt Rail，長建尋求以估值約40億英鎊（約425億港元）出售Eversholt Rail，亦正在與金融顧問羅斯柴爾德恩可(Rothschild & Co.)合作，對Eversholt Rail業務進行審查，探索包括出售在內的多種選項。報道指，未來或有更多競購方加入，相關交易尚未有定案。

 

　　資料顯示，Everhsolt成立於1994年，作為英國鐵路(British Rail)私營化的一部份，現時Eversholt為英國三家主要的鐵路車廂租賃公司之一，並以長期租約形式，租出區域性及高速鐵路乘用車。長建及長和於2015年，以各佔一半股權，按企業價值25億英鎊或時值293億港元入主Eversholt。而港鐵方而，其原先在英國營運的鐵路段，已被再國有化及轉往其他財團經營，因此港鐵暫時未有在英國營運業務。

 

撰文：經濟通採訪組

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