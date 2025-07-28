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開市Go | 美歐達貿協，老鋪黃金重磅盈喜，巨星傳奇抽資3億元

28/07/2025

要聞盤點

 

1、受企業季績強勁、美國與多國貿易協議進展順利等多重利好因素帶動，美股上周五（25日）造好，標普500指數及納斯達克綜合指數再創新高。道指收市升208.01點，或0.47%，收於44901.92點；標普500指數升25.30點，或0.40%，收於6388.65點；納指升50.36，或0.24%，收於21108.32點。中國金龍指數跌69點。日經期貨截至上午7時59分上升87點。

 

2、美國總統特朗普表示，美國已與歐盟達成貿易協議，美國對歐盟輸美商品徵收15%關稅，歐盟將增加6000億美元的對美投資，以及購買價值7500億美元的美國能源產品。

 

3、特朗普稱與美聯儲主席鮑威爾進行富有成效的會談，對方或正準備降息。

 

4、據港媒引述知情人士稱，美國總統特朗普訪華不會在9月實現，中美正協調10至11月訪問事宜。

 

5、中美談判代表將於今天在瑞典斯德哥爾摩進行新一輪貿易談判，聚焦延續暫緩部分關稅戰成果，美國談判限期為8月12日。

 

6、中國6月規模以上工業企業利潤按年下降4.3%，降幅較前值9.1%有所收窄。

 

7、內地十部門印發《促進農產品消費實施方案》，提出優化產品供應、促進產銷銜接、提升消費質效，並推進農文旅融合等發展。

 

9、特斯拉第三代機器人已在美國工廠實測，據報計劃2025年面向中國C端市場推出，將進入家庭等消費場景，2026年實現量產，五年內目標年產100萬台。

 

10、財政司司長陳茂波預告本港經濟上升勢頭可望持續，將連續十個季度增長；私人消費連跌四季後在第二季止跌回升，資金流入、股市及樓市均見回穩。

 

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