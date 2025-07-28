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美股 | 強勁季績與貿談進展推升大市，標指與納指連創新高

28/07/2025

美股 | 強勁季績與貿談進展推升大市，標指與納指連創新高

 

　　受企業季績強勁、美國與多國貿易協議進展順利等多重利好因素帶動，美股上周五（25日）造好，標普500指數及納斯達克綜合指數再創新高。

 

　　道指收市升208.01點，或0.47%，收於44901.92點；標普500指數升25.30點，或0.40%，收於6388.65點；納指升50.36，或0.24%，收於21108.32點。

 

　　標普500指數周內連續五次刷新收市新高，2025年累計第13次創新高。納指數周三（23日）突破21000點大關，周內四次創收市新高。道指周線累升1.26%，納指上漲1.02%，標普500指數上漲1.46%。

 

市場風險偏好顯著回升

 

　　部分已公布季績的標普500成份股企業表現優於預期，推動市場氣氛高漲。AI概念股及科技巨頭如Alphabet(US.GOOGL)均交出亮眼業績，增強投資者對個股的追捧。

 

　　此外，美國分別與日本、印尼等國達成新貿易協定，白宮同時預告未來一周將就歐盟關稅展開關鍵談判。投資者普遍預期美國於8月1日關稅期限前，將有更多協議落實，市場風險偏好顯著回升。

 

　　特斯拉(US.TSLA)收市大升3.5%。英特爾(US.INTC)第二季虧損擴大，股價跌8.5%。微軟(US.MSFT)升0.6%。英偉達(US.NVDA)跌0.1%。

 

　　下周市場焦點將聚焦包括Meta(US.META)、蘋果(US.AAPL)等「科技七雄」成員的季度業績。聯儲局議息亦將揭示未來利率走勢，現時市場預期九月減息機率為六成。貿易談判與美歐協議進展同樣將主導風險資產表現。

 

　　美匯指數日內反彈，報97.67，日內升幅約0.16%，最高見97.9，扭轉早前跌勢並連續兩日錄得漲幅。美元兌日圓日內高見147.94，低見146.81，報約147.64，升0.43%。歐元兌美元呈現窄幅整固，全日波幅介乎1.1734至1.1761，日內錄得0.07%輕微升幅。

 

黃金走勢持續承壓

 

　　國際現貨黃金走勢持續承壓，日內一度跌穿3350美元關口，日內跌幅0.94%。紐約期金則下滑1.1%，報每盎司3393.6美元。

 

　　國際原油市場今日延續跌勢，紐約期油報每桶65.03美元，下跌1.51%。布蘭特期油報67.53美元，跌幅1.22%，交投氣氛審慎。

 

　　美國6月份耐用品訂單按月下跌9.3%，跌幅小於市場普遍預期的10.8%。數據顯示美國製造業需求的下滑幅度較為溫和，反映經濟韌性較為強勁。

 

撰文：經濟通國金組

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