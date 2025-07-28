盤前攻略 | 美歐達成貿易協議美指期貨上揚 港股兩萬五整固再上

周日(27日)美國和歐盟達成貿易協議，包括汽車等大多數商品關稅大降至15%。不過在結果出爐前，上周五(25日)美股傾向觀望，期間美國總統特朗普繼續為聯儲局主席鮑威爾去留問題「補鑊」，稱「沒有考慮開除鮑威爾」，整體美股表現靠穩，三大指數收升；道指升208點報44901，納指升50點報21108，標普再創新高升25點報6388。

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中概股略為偏軟個別造好；阿里巴巴跌0.92%報120.03美元，拼多多升0.20%報118.45美元，京東跌0.87%報33.18美元，百度跌0.21%報90.80美元，理想跌0.03%報29.58美元，小鵬跌0.84%報18.97美元，蔚來升1.86%報4.92美元，嗶哩嗶哩跌2.18%報23.36美元，新東方升2.55%報46.68美元，好未來升1.83%報10.00美元。

上周五夜期報升，ADR個別走

恒指夜期升34點報25396。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.06%，折合550.8港元；美團(03690)ADR較港低0.30%，折合129.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.80%，折合71.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.90%，折合101.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.01%，折合57.4港元；長和(00001)ADR較港股低1.32%，折合52.7港元。

美歐協議利好港股，惟料須先於10天線約25000附近整固

與歐盟達成貿易協議令美國度過一大難關，市場憧憬美國與中國一樣能握手和談，三大美指期貨現升0.3%至0.5%不等，有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25461，升119點，恒指料受惠憧憬高開約百點。

港股連升數日突破25000關後終於在上周五出現回吐，恒指回跌近300點，但恒指牛熊證街貨分布上牛倉資金仍在累積，上周五牛區新增25000至25099及25100至25199兩個100點新區，最貼現價後者同樣成為最多新增區域淨增671張對應期指張數街貨量，反映牛友信心依然充足。但要留意上周五恒指已出陰燭終止五連升，同時目前仍較為偏離10天線，預計短期內仍有修正機會，恒指將要回落至目前10天線同時為25000關口附近整固再尋向上動力。

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