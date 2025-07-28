麥當勞部署分批悉售本港23舖位，首階段售星光行等8個舖涉逾13億（更新麥當勞回應）

（位於芝加哥的麥當勞總公司最新回應指，公司會定時審視其持有的物業，並不斷優化房地產組合，總公司將會出售數個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。）

連鎖快餐廳麥當勞集團部署分階段出售旗下在港所有舖位，涉及23個舖位，市值逾30億元。據了解，麥當勞將首階段推出8個舖位出售，上述舖位包括尖沙咀、銅鑼灣及旺角等舖位，市值逾13億元，8個舖位將於9月截標。仲量聯行獲業主委任為獨家代理，該行指出是次招標為投資者帶來數十年一遇的難得投資良機，可購入高回報的優質零售資產。買家可選擇競投整批物業或任何一項物業。截標日期為2025年9月16日中午12時正。

放售港8間舖，包括銅鑼灣及尖沙咀星光行舖





物業組合涵蓋八間麥當勞餐廳，分別位於尖沙咀、銅鑼灣、旺角、堅尼地城、大角咀、元朗、荃灣及慈雲山等高人流地區，市場建築面積介乎約6800平方呎至1.9萬平方呎，面積最大為尖沙咀星光行地下連地庫。各舖位均設有顯眼招牌，有廣告效益，舖面闊落，享有極高的曝光率及穩定客流量。該批資產由現有業主持有數十年，這次公開招標機會難得，是一個極其罕有的投資良機。





物業組合整體出租率達100%，將以連租約形式出售，可為投資者即時帶來穩定租金收入，同時享有高租金回報率。除部分物業由麥當勞獨家承租外，亦有舖位同時引入其他零售租戶，例如7-Eleven和藥房等，實現租金收入多元化。

為投資者提供數十年來難得一見收購機會





仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，是次招標項目屬市場罕見，物業由實力雄厚的麥當勞租戶長期承租，現金流穩定，為投資者提供數十年來難得一見的收購機會。大部份麥當勞分店已成為區內地標性餐飲熱點超過30多年，部分更為24小時營業，突顯租戶業務的實力和韌性。





鄧潔瑩亦強調，賣方為總部設於美國的麥當勞企業，並強調麥當勞餐廳將在這些物業繼續營運，並無任何計劃變更。鑒於物業地段優越、租戶實力雄厚及回報可觀，現時已有不少準買家向仲量聯行表示對項目感興趣。

另外，有消息指，麥當勞集團擬明年次階段沽售的舖位暫定為北角、鰂魚涌等8個舖位，市值近11.1億元。

麥當勞集團證實將出售數個香港物業，續致力發展香港市場

麥當勞總公司回應指，位於芝加哥的麥當勞總公司，會定時審視其持有的物業，並不斷優化房地產組合，總公司將會出售數個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。



麥當勞總公司又指，將繼續致力發展香港市場。適逢香港麥當勞今年成立50周年，麥當勞總公司將攜手與香港麥當勞，透過一系列活動慶祝，並期待香港這個重要的市場繼續成長、保持創新和領導地位。

撰文：經濟通採訪組

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