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港股 | 午市前瞻 | 中美協議有延遲風險 零售弱削物業估值令麥當勞減磅

28/07/2025

 

　　美國總統特朗普表示，美國已與歐盟達成貿易協議，美國對歐盟輸美商品徵收15%關稅，歐盟將增加6000億美元的對美投資，以及購買價值7500億美元的美國能源產品。至於中美談判代表將於今天在瑞典斯德哥爾摩進行新一輪貿易談判，聚焦延續暫緩部分關稅戰成果。市場關注中美經貿談判進展，以及周三美聯儲議息結果，恒指衝上25667點，接近上周高位25735點遇見阻力，半日升幅收窄至102點或0.4%，報25490，升主板成交逾1497億元。恒生中國企業指數報9157，升7點或不足0.1%。恒生科技指數報5644，跌33點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美協議有延遲風險 零售弱削物業估值令麥當勞減磅

 

溫鋼城：如中美協議延後將令港股借勢回調

 

　　周日美國與歐盟成功達成貿易協議，港股受惠利好作用上午一度升近300點，但隨後再有回吐，半日升幅收窄至約100點。雖然美歐達成協議，不過iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，中美談判未必會因此而一帆風順，細節上兩國仍大有機會相互角力。他分析指，中國都有從俄羅斯或伊朗進口石油，被美國藉詞收取次級關稅，加諸早前中國已放行稀土換取晶片進口，他認為目前中國可用籌碼減少，中美協議未必可以如期落實，反而有更大機會再次延後公布協議日期。但他亦補充，中美不會因此而「反檯」，但港股目前正處於高位，市場或因協議延遲而拋售，港股便會因而調整，因此目前恒指高位整固期間亦不容掉以輕心。

 

　　本周港股業績期展開，滙控(00005)將於本周三公布中期業績，溫鋼城認為滙控成績必然不會太差，但股價處於高位，不能排除會出現好消息出貨。同時周內亦有中美重要經濟數據公布，亦為港股帶來暗湧。他預計25600水平已為本周高位，調整幅度約1000點，即周內有機會調整至24600，但料會以24800至25000作結。

 

料國家隊「應接盡接」，但收租股始終看淡一線

 

港股 | 午市前瞻 | 中美協議有延遲風險 零售弱削物業估值令麥當勞減磅

 

　　麥當勞宣布將分階段出售旗下在港所有舖位，涉及23個舖位，市值逾30億元。首階段推出8個舖位出售，上述舖位包括尖沙咀星光行舖位，8個舖位將於9月截標。仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩強調，麥當勞餐廳將在這些物業繼續營運，並無任何計劃變更。但消息引來市場揣測外資對本地地產市道看法是否進一步轉淡，溫鋼城指不能排除麥當勞的確有可能對後市信心轉弱，始終本地零售市道疲弱，假如舖位附近有表現較差的零售商店便會削弱物業估值，麥當勞現階段有止損減倉行動亦不足為奇。

 

　　本地地產市道疲弱令不少收租地產商都要減磅避險，但期間國企經常充當接盤俠接貨。溫鋼城認為國家隊必然不會看淡本港市道，如價錢合適當趁低吸納都大有機會，預期國家隊可望繼續承接類似房地產資產放售。但他亦補充，現時收租股等地產股一定看淡一線，市道疲弱已不單止在數字上，近期不少地產商亦出現債務危機，市場憂慮銀行call loan便難以長期持有收租股。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美協議有延遲風險 零售弱削物業估值令麥當勞減磅

恒地股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中美協議有延遲風險 零售弱削物業估值令麥當勞減磅

新世界股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中美協議有延遲風險 零售弱削物業估值令麥當勞減磅

領展股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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