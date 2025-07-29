藥明康德半年多賺近倍兼首派中期息，大行齊唱好逆市飆一成仍可追入？

醫藥外包(CXO)行業龍頭藥明康德(02359)(滬:603259)公布業績，中期純利按年升96%至近83億元人民幣，收入升21%至208億元人民幣，大致符合早前發布的盈喜。另公司持續經營業務在手訂單創歷史新高，達到567億元人民幣，更首次派發中期息，每10股派3.5元人民幣，並上調全年收入增長預測。藥明康德績後獲多間大行唱好，股價今早(29日)逆市飆逾一成高見112元，為表現最佳藍籌，是否仍可追入？

（AP圖片）



中期純利升96%收入升21% 每10股派息3.5元人幣

藥明康德公布，截至6月30日止中期純利約82.87億元人民幣，按年升95.5%，每股盈利2.92元人民幣，首次派發中期股息，每10股派3.5元人民幣。中期收入約208億元人民幣，升20.6%；持續經營收入204.1億元人民幣，其中來自美國客戶收入140.3億元人民幣，增長38.4%；來自歐洲客戶收入23.3億元人民幣，增長9.2%；來自中國客戶收入31.5億元人民幣，下降5.2%；來自其他地區客戶收入9億元人民幣，增長7.6%。

而毛利約91.12億元人民幣，升36%，毛利率43.8%，升4.9個百分點，經調整溢利63.1億元人民幣，升44.4%，集團指，出售聯營公司WuXi XDC Cayman Inc. 部分股票所產生的投資收入進一步推動淨溢利增長。集團截至6月30日總負債升至234億元人民幣，資產負債比率比去年底升1.5個百分點至27.9%。

在手訂單增37%至567億人幣 上調全年收入預期



另外，藥明康德預計今年持續經營業務收入重回雙位數增長，增速從10%至15%上調至13%至17%，預計全年整體收入從415億至430億元人民幣上調至425億至435億元人民幣，將聚焦CRDMO核心業務，持續提高生產經營效率。截至6月末，持續經營業務在手訂單566.9億元人民幣，按年增長37.2%。

藥明康德董事長兼首席執行官李革表示，藥明康德第二季度再次實現收入及利潤雙位數強勁增長，體現了公司CRDMO業務模式的獨特優勢以及全球團隊的執著敬業精神。2025年上半年，公司實現收入208億元人民幣，經調整non-IFRS淨利潤同比增長44.4%；持續經營業務在手訂單再創歷史新高，達到567億元人民幣。

2025年上半年，為加大股東回報，公司首次進行特別分紅約10億元人民幣(該分紅已於2025年5月完成)；同時，為進一步提高分紅頻次，增強投資者回報水平和獲得感，公司董事會已審批通過《關於公司2025年中期利潤分配方案的議案》，擬共計派發現金紅利約10億元人民幣。

麥格理：上半年業績勝預期 予目標價116元

麥格理發表研報指，藥明康德上半年業績優於市場預期，符合公司早前的盈利預告。期內收入達208億元人民幣，按年增長20.6%，有望達到公司早前指引的全年415億至430億元人民幣的目標；淨利潤按年增長101.9%至86億元人民幣，若撇除出售藥明合聯股份獲得33億元人民幣一次性收益，經常性淨利潤按年增長26.5%至59億元人民幣，反映營運槓桿效應；上半年經營現金流按年增長49%至71億元人民幣，超過經常性淨利潤。



該行指，管理層上調全年收入指引中位數2%，至425億至435億元人民幣；自由現金流指引中位數亦上調22%，至50億至60億元人民幣；資本開支預算維持在70億至80億元人民幣不變。公司第二季度總訂單按年增長37%，按季增長9%。新型藥物收入按年增長142%至50億元人民幣，佔上半年收入約四分之一，遠超全年60%的增長目標。上半年新型藥物訂單按年增長49%。美國及歐盟業務分別按年增長38.4%及9.2%，佔上半年收入69%及11%。第二季度毛利率創下46.9%的新高，主要受惠於生產及產能效率提升，以及更多後期項目的貢獻，予「優於大市」評級，目標價116元。



瑞銀：在手訂單保持強勁 料可超越全年收入目標



瑞銀稱，藥明康德上半年業績與初步數據一致，期內收入達208億元人民幣，按年增長20.6%；股東應佔淨利潤按年大增95.5%至83億元人民幣，主要受惠於出售藥明合聯股權32億元人民幣收益；經調整非國際財務報告準則淨利潤為63億元人民幣，按年增長44.4%。經調整非國際財務報告準則毛利率改善4.7個百分點至44.5%。截至2025年上半年，公司持續經營業務在手訂單達567億元人民幣，按年增長37.2%，保持強勁。



該行表示，公司正如預期上調2025年全年指引，將收入目標從415億至430億元人民幣上調至425億至435億元人民幣，持續經營業務收入按年增長目標從10%至15%上調至13%至17%。新指引意味2025年下半年收入將介乎按年下跌1.3%至增長3.2%之間，低於該行預期的5.7%增長及市場共識的6.5%增長。然而，考慮到公司通常採取保守指引，預計公司將超越指引目標。公司亦維持進一步改善非國際財務報告準則淨利潤率的目標，而對藥明康德首次宣布中期派息10億元人民幣持正面態度，予「買入」評級，目標價104.6元。



中信里昂：上調收入及淨利潤預測 升目標價至113.7元

中信里昂指，藥明康德第二季度收入及經調整非國際財務報告準則淨利潤分別按年增長20%及48%，與7月10日發布的初步業績預告一致。公司將2025年持續經營收入增長指引從10%至15%上調至13%至17%；自由現金流指引從40億至50億元人民幣，上調至50億至60億元人民幣。考慮到強勁的上半年表現，上調後的收入指引並不進取。公司重申2025年經調整非國際財務報告準則淨利潤率將較2024年有所改善。將其2025至2027年收入及淨利潤預測分別上調3%至4%及13%至17%，以反映最新指引，H股目標價由92.4元上調至113.7元，重申「優於大市」評級。



美銀則將藥明康德目標價由86.2元升至115.7元，重申「買入」評級，主要考慮到上半年訂單增長強勁；能夠乘勢蓬勃發展的授權交易趨勢，持續支持醫藥外包(CXO)創新管道；美國市場收入增長穩健。考慮到公司上調的指引和強勁的訂單增長，將其2025至2027財年收入預測分別上調1%、5%及10%，並預期長期收入表現強勁。由於後期和商業項目的增長帶動產能效率提升，從2025財年起將毛利率預測上調1個百分點。



花旗表示，藥明康德上半年收入達208億元人民幣，按年增長21%；淨利潤86億元人民幣，按年增長102%，若撇除一次性項目則按年增長26%；經調整非國際財務報告準則淨利潤按年增長44%。毛利率由2024年上半年的39.4%上升至44.4%；營業利潤率由25.7%升至33.6%；淨利潤率為41.2%，去年同期為24.6%。管理層上調2025年全年收入指引至425億至435億元人民幣，持續經營業務按年增長13%至17%，將目標價定於95元，予「買入」評級。

黃瑋傑：業績整體偏好先看110元再看120元 惟不建議追入

（黃瑋傑）



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指藥明康德之前已發了中期業績預告，結果上半年收入208億元人民幣，與業績預告相符，但純利82.87億元人民幣，比業績預告的85.61億人民幣略低，有少少「扣分」，惟毛利率上升，可「加番分」，另外上調了今年持續經營業務收入預期，料有雙位數增長，增速從10%至15%上調至13%至17%，並預計全年整體收入從415億至430億元人民幣上調至425億至435億元人民幣，全都可「加分」。惟另有一點也要「扣分」，就是持續經營收入半年為204億元人民幣，其中來自美國客戶收入140億元人民幣，佔了近七成，可見其仍高度依賴美國客戶，如果特朗普對於從事CRO、CRDMO業務的中國公司推出一些政策，會牽一髮而動全身。不過，整體「加分」多於「扣分」，加上隨著產能不斷提升，截至今年6月，持續經營業務在手訂單有567億元人民幣，按年增長37.2%，可見有足夠訂單。

黃瑋傑續指，藥明康德股價突破104元後，下一目標先看110元，此為2023年全年高位，若再上就可看2022年7月高位約120元，即可逐10元往上看。而RSI今日升至90以上，代表仍有上升動力，但不建議現時才追入，因已拋離10天線頗遠，若有貨則可定下止賺位，博其繼續升多些，若低位買入可以10天線約95元止賺，否則可以99元或98元止賺，博其不會跌穿100元。

藥明康德半日升10.26%收報110.7元，連升6日，累計升幅21.18%，成交19.72億元。其餘藥明系股份亦全線上升，藥明生物(02269)升3.75%報33.2元，藥明合聯(02268)升2.97%報60.65元，藥明巨諾(02126)升25.12%報5.33元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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