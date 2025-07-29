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港股 | 午市前瞻 | 藥明康德業績有啟示 中美藥企合作難斷鏈

29/07/2025

　　觀望中美貿易談判成果及美聯儲議息，加上本港遭黑雨突襲，但港股交投仍然生猛，半日成交額1424億元。不過科技股偏軟，即使生科股急漲，港股仍不改回吐趨勢。恒生指數早市收報25319，跌242點或0.9%。恒生中國企業指數報9068，跌108點或1.2%。恒生科技指數報5564，跌99點或1.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德業績有啟示 中美藥企合作難斷鏈

 

阮子曦：港股被大幅拋售可能性低

 

　　美國聯儲局即將開始議息，此前港股維持觀望走勢，同時延續上日回吐行情，半日最多曾跌超過300點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，對港股仍然有信心，他認為現階段港股向下回調300至400點都屬於健康調整，故並不憂慮港股會出現大幅度調整。目前市場主要參考10天線（約25144）或整數關25000為恒指短線好淡分界，即使大市出現回吐，但整體資金輪換狀況維持活躍，此前捱沽的醫藥板塊以及新消費股今日有資金回流撈底，反映港股資金仍在場內不同板塊游走，資金流維持活躍下不認為港股會被大幅拋售。

 

　　不過阮子曦認為港股的確需要消息催化動力，能否突破26000要視乎中美談判結果，同時大市主力科技股亦有待業績利好，吸引資金回流捧起股價繼而帶動大市。針對近期板塊輪流炒行情，他建議投資者要保持耐性，在持股出現回吐時不妨先行觀望，如上述醫藥股及新消費股等，在健康調整過後便會有反彈機會，不用過份擔心短線調整。

 

藥明康德美國客大增消除制裁憂慮

 

　　藥明康德(02359)打響業績期頭炮，公布中期純利大增95.5%至82.87億人民幣，經調整純利亦增44.4%至63.15億人民幣，收入按年增約兩成至208億人民幣，更自H股上市以來首次宣派中期息35分人民幣。藥明康德股價表現放跑藍籌股，半日狂升超過一成，高見112元創三年新高。

 

　　阮子曦分析認為藥明康德純利增幅早已在市場預期之內，同時全年收入增長幅度預測的上調幅度亦不算太大，但其中以分部收入而言上半年美國客戶收入增長超過38%，才是最令市場喜出望外的主因，亦是今日股價炒上的最大動力。他指，承接近期中資藥股對外銷售新藥獨家許可潮流，藥明康德美國客戶回流反映在中美關係不明朗下，當地企業仍願意與中資藥企合作，大釋市場對中美醫藥貿易憂慮，可以間接表明這一憂慮可以暫時告一段落。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德業績有啟示 中美藥企合作難斷鏈

藥明康德半日股價大增一成。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

美藥企難擺脫中資供應商，料板塊長時間跑贏

 

　　阮子曦分析道，即使近期美國藥品關稅懸而未決，但藥企已提前解禁與中資藥企往來生意，表示藥企都不太認為美國總統特朗普可在藥品上徵收太高關稅，除非直接禁止中美醫藥貿易，否則即使在高關稅環境下，藥企都寧願維持與中企合作，皆因產業鏈經已完成，若要在他國重新建立供應鏈恐怕成本更高，故高關稅都並未能阻止藥企與中企合作。

 

　　在此一前提下，阮子曦維持看好醫藥股前景，認為投資者投資組合之中必須有一定倉位的醫藥股，若不清楚個別醫藥股業務，持有醫藥股ETF都能涉獵不少重要醫藥題材，看好該板塊在一段時間內維持跑贏大市。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德業績有啟示 中美藥企合作難斷鏈

中生製藥股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 藥明康德業績有啟示 中美藥企合作難斷鏈

石藥集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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