  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

樓市 | 中原：港樓價進入緩步上升階段，料下半年升勢更確定

29/07/2025

樓市 | 中原：港樓價進入緩步上升階段，料下半年升勢更確定

 

　　差餉物業估價署公布樓價指數，今年6月私人住宅售價指數報286.7點，按月升0.03%，連升3個月，累計升幅0.63%；至於今年首六個月，樓價指數的跌幅已收窄至0.86%。另外，租金指數按月升0.3%，連升7個月，屬2019年9月後的新高。


　
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月份樓價指數反映5月至6月份的二手成交，指數連升3個月，幅度雖然較微，但亦充份顯示樓價已經尋底成功，進入緩步上升的階段，近期股票市場向好，恒指已升穿2萬5千點關口，創逾3年半新高，財富效應下，有利物業市場交投。

 

　　陳永傑提及，近期中美關係緩和，美國總統特朗普亦表明需要聯儲局減息以穩定國債利息開支，市場憧憬聯儲局下半年減息機會大，進一步帶動交投氣氛。事實上香港連月拆息及H按息已大幅回落，置業負擔有所減輕，加上供平過租重臨，買家入市信心明顯回升，成交增加下，樓價重上升軌。一手成交方面，5月份錄約2300宗，6月份錄約1500 宗，本月至今一手市場已錄近1900宗，當中不乏豪宅成交，預期本月突破2000宗的機會很大。


　
　　陳永傑亦指，租金指數已連升7個月。近期開始步入暑假傳統租賃旺季，不少家庭客趁暑假搬屋，大批海外及內地學生亦趕於新學年開始前租樓，加上政府近年致力引入專才，市場上租賃需求龐大，本月中原地產促成租賃交投錄約2300宗，較上月同期錄約1600宗錄約4成多升幅，租賃交投向升推動租金升值。

 

　　陳永傑相信，短期內租金持續向升，進一步吸引投資者買樓收租，同時租金持續上揚，亦有租客選擇轉租為買，帶動交投氣氛向好，惟未來樓價走勢仍持續受本港經濟未如理想，以及中美局勢等因素影響，但若美國宣布減息，中美局勢持續穩定，相信樓價下半年升勢更為確定。

 

撰文：經濟通採訪組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

[行業] 地產

最大成交股票(地產)

01918

融創中國

1.740

最大成交股票(地產)

02423

貝殼－Ｗ

50.350

最大成交股票(地產)

01109

華潤置地

30.150

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,699.15
    -138.41 (-0.309%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,385.81
    -3.96 (-0.062%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,166.97
    -11.62 (-0.055%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.667
變動率︰+1.325%
較港股︰-0.18%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌439.228
變動率︰-1.455%
較港股︰-0.36%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.160
變動率︰-1.586%
較港股︰-0.37%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.555
變動率︰-5.097%
較港股︰-7.15%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌32.920
變動率︰-0.903%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌88.060
變動率︰-1.499%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌27.420
變動率︰-2.036%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.885
變動率︰-2.332%
精選美股 More
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌86.955
變動率︰-4.023%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌270.490
變動率︰-4.122%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌32.470
變動率︰-4.247%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌71.750
變動率︰-8.272%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2025 11:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2025 11:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.300
  • 02096 先聲藥業
  • 14.280
  • 01596 翼辰實業
  • 0.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 261.800
  • 00857 中國石油股份
  • 7.530
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 20.950
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.000
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 53.350
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 261.800
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.030
  • 目標︰$2.25
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.300
  • 00700 騰訊控股
  • 555.000
  • 00388 香港交易所
  • 440.800
  • 00005 滙豐控股
  • 100.800
報章貼士
  • 02600 中國鋁業
  • 6.470
  • 目標︰$7.40
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.600
  • 目標︰$2.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.650
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/07/2025 17:01  《盤後部署》恒指跌幅急收窄氣氛未太差，國藥低水望返去年高位

29/07/2025 18:15  【穩定幣】金管局：條例生效後設6個月過渡安排，最快明年初發牌

29/07/2025 17:39  【穩定幣】金管局：初期僅發數個牌照，注意穩定幣概念泡沫化趨勢

29/07/2025 13:30  【穩定幣】抗比特幣等波動而生，一文了解穩定幣，香港為何加入

29/07/2025 18:05  麗新傳尋求出售中國建設銀行大廈五成股權，潛在買家包括建行

29/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１２７億元，買小米沽泡泡瑪特

29/07/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】滙證看好長和見６０元，高盛普升本地收租股目標

29/07/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

麗新傳尋求出售中國建設銀行大廈五成股權，潛在買家包括建行新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | FDI降幅擴，新央企長安汽車集團成立，股升匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

警兩星期接獲近20宗網上情緣投資騙案 4成苦主超過60歲！70歲老翁被騙逾300萬投資虛擬資產
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

街舖滷水鵝驚喜發現
人氣文章

影視娛樂

58歲蔡一傑腦瘤手術後首次站台表演，擔任陳慧琳演唱會嘉賓盡情獻唱跳動
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

貴金屬是「避風港」？金價屢創新高，銀白色首飾會否成為潮流新寵兒？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

為何完事總是攰？公開男士後戲3大NG行為！女性事後容易出現憂鬱？後戲意慾與荷爾蒙有關？專家教「理想的後戲」要點
人氣文章

電影寓言．朱相楠

威尼斯獲獎電影《愛是一把槍》：看李鴻其不甘於商業敘事的自編自導自演之作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康丨61歲實力派歌手呂方登台獻唱，疑因飲食致嚴重發福，被網民嘲諷「肥到無頸」
人氣文章
大暑湯水推薦｜瓜類袪暑袪濕，粟米健脾胃 三伏天生津節瓜粟米淮山蓮子湯
人氣文章
護膚｜嫩肌唐寧堅持10年「不護膚」！每日只用1物潔面，分享3招凍齡秘密新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 23:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/07/2025
穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00

大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處