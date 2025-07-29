樓市 | 中原：港樓價進入緩步上升階段，料下半年升勢更確定

差餉物業估價署公布樓價指數，今年6月私人住宅售價指數報286.7點，按月升0.03%，連升3個月，累計升幅0.63%；至於今年首六個月，樓價指數的跌幅已收窄至0.86%。另外，租金指數按月升0.3%，連升7個月，屬2019年9月後的新高。





中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月份樓價指數反映5月至6月份的二手成交，指數連升3個月，幅度雖然較微，但亦充份顯示樓價已經尋底成功，進入緩步上升的階段，近期股票市場向好，恒指已升穿2萬5千點關口，創逾3年半新高，財富效應下，有利物業市場交投。

陳永傑提及，近期中美關係緩和，美國總統特朗普亦表明需要聯儲局減息以穩定國債利息開支，市場憧憬聯儲局下半年減息機會大，進一步帶動交投氣氛。事實上香港連月拆息及H按息已大幅回落，置業負擔有所減輕，加上供平過租重臨，買家入市信心明顯回升，成交增加下，樓價重上升軌。一手成交方面，5月份錄約2300宗，6月份錄約1500 宗，本月至今一手市場已錄近1900宗，當中不乏豪宅成交，預期本月突破2000宗的機會很大。





陳永傑亦指，租金指數已連升7個月。近期開始步入暑假傳統租賃旺季，不少家庭客趁暑假搬屋，大批海外及內地學生亦趕於新學年開始前租樓，加上政府近年致力引入專才，市場上租賃需求龐大，本月中原地產促成租賃交投錄約2300宗，較上月同期錄約1600宗錄約4成多升幅，租賃交投向升推動租金升值。

陳永傑相信，短期內租金持續向升，進一步吸引投資者買樓收租，同時租金持續上揚，亦有租客選擇轉租為買，帶動交投氣氛向好，惟未來樓價走勢仍持續受本港經濟未如理想，以及中美局勢等因素影響，但若美國宣布減息，中美局勢持續穩定，相信樓價下半年升勢更為確定。

撰文：經濟通採訪組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好