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中興通訊擬發可換股債籌近36億，股價曾急跌逾半成仍可吼？

29/07/2025

　　內地電訊設備龍頭中興通訊(00763)(深:000063)擬發約36億元人民幣零息H股可換股債券(CB)，發行所得款項淨額擬用作加強公司算力產品研發投入，股價今日(29日)受壓，最多跌近6%，惟其後跌幅大為收窄至約1%。值得一提，公司確實積極投入研發，近日除公布了一項引人注目的逆變器供電系統國際專利申請，又在2025世界人工智能大會(WAIC)上首度發表AI寵物Mochi，或仍值得吸納。

 

中興通訊擬發可換股債籌近36億，股價曾急跌逾半成仍可吼？

（中興通訊網頁截圖）

 

擬發可轉換債籌近36億人幣　用作加強算力產品研發投入    

 

　　中興通訊公布，擬發行本金總額約35.84億元人民幣的零息美元結算於2030年到期的H股可轉換債券，初始轉股價為每股30.25港元，較公司上日收市價26.1港元溢價約15.9%。該批可換股債初步預計轉換為約1.297億股H股，若悉數轉換，佔擴大後H股及總股本分別約14.65%及2.64%。所得資金淨額約為4.943億美元(折合約35.43億元人民幣)，擬用作加強公司算力產品研發投入。


　　可換股債發行價為本金之100%，不設利息，到期日為2030年8月5日，屆時將以等值美元金額償還本金。債券持有人可自發行日起第41日起至到期前七個工作日，自主行使轉換權。轉換股份將按固定匯率人民幣0.9133兌每港元計算，並將申請於香港聯交所主板上市。根據協議條款，若出現控制權變動，債券持有人將獲調低轉股價之權利。公司另設有2028年8月5日的投資人選擇性贖回權，亦可因相關稅項負擔或市況等理由贖回全部未轉換債券。


　　董事會表示，是次發債有助優化資本結構、拓寬融資渠道及改善流動性，並強調條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益。

 

公布逆變器供電系統國際專利申請　冀降低能耗

 

　　近日中興通訊公布了一項引人注目的國際專利申請，專利名稱為「逆變器供電系統控制方法及逆變器、存儲介質、程式產品」。逆變器作為現代電力系統中不可或缺的一部分，其主要功能是將直流電轉換為交流電，為各種電氣設備提供穩定的電源。中興通訊的新專利具體在控制方法上有所創新，可能為提升逆變器的性能和效率提供新的思路。這項技術的核心在於如何優化供電系統的控制，進而實現更高效的能量轉換，降低能耗。在當今社會，智能化和自動化的趨勢愈加明顯，逆變器技術的進步也順應了這一潮流，中興通訊通過這項新專利，或許能夠在未來的市場競爭中佔據先機。

 

　　今年以來中興通訊已公布的國際專利申請755個，較去年同期減少了10.12%。結合公司2024年年報財務數據，2024年公司在研發方面投入了240.31億元人民幣，同比減4.97%。

 

WAIC首發AI寵物Mochi　展示AI雲電腦體系

 

　　而近日在2025世界人工智能大會(WAIC)上，中興通訊終端業務首度展出全新AI寵物Mochi。Mochi以其軟糯可愛的外觀迅速吸引眾人目光。中興通訊介紹，這款AI寵物不僅擁有令人一見傾心的「治愈系外表」，更具備類生命體的交互體驗，能夠與用戶建立起超越簡單陪伴的「情感紐帶」。Mochi聰明、順從，彷彿能洞察用戶心思，成為用戶生活中不可或缺的情感夥伴。


　　在展會現場，中興通訊還展示了其「大-中-小」屏AI雲電腦體系，其中自由屏集電視與雲電腦功能於一身，支持語音喚醒、手勢識別等多種交互方式，為用戶帶來前所未有的便捷體驗。雲筆電則實現了本地與雲端模式的自由切換，同時相容Android與Windows系統，滿足不同場景下的使用需求。而雲PAD則搭載了AI文檔助手、智能學習等功能，無論是工作還是學習，都能為用戶提供全方位的智能支持。

 

首季純利跌一成仍勝預期　高盛：料次季收入增12%


　　另值得留意，中興通訊早前公布今年第一季純利按年跌10.5%至約24.53億人民幣，但仍勝預期的24.1億人民幣；扣除非經常性損益之純利19.57億人民幣，跌26.1%。期內營業收入升7.8%至329.7億人民幣，亦勝預期的304.5億人民幣。


　　高盛早前發表研報，預計中興通訊第二季收入按年增長12%至356億人民幣，受惠於企業和消費客戶對AI基礎設施、AI設備及AI軟體不斷上升的需求，相信企業及消費電子業務將繼續成為中興通訊的主要增長動力；預計次季淨利潤按季增長12%至27億人民幣，並看好公司通過AI創新來實現業務擴張；毛利率預期將進一步提升至37.8%，對比首季為34.3%。但考慮到非電訊業務對收入貢獻提升或導致毛利率下降，將其2025至2027年盈利預測下調4%、4%及2%，收入預測則下調約1%，以反映電訊商的網路資本支出周期放緩，維持「中性」評級，H股目標價由33元降至29.3元。

 

林嘉麒：發CB可降融資成本發展新業務　有貨可續持有        

 

中興通訊擬發可換股債籌近36億，股價曾急跌逾半成仍可吼？

（林嘉麒）

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，近期有很多公司發零息可換股債券，中興通訊今次則發36億元人民幣2030年到期零息可換股債。因現時利率相對高，如果中興向銀行直接借錢，無論怎樣便宜也要3、4厘息，儘管公司也有些國家戰略背景。而資本市場可能願意做一個保本投資，事實上現時很多內地投資者都只求保本，何況該類債券還有一些上行空間，首先會有個期權，包含中興如果真的升至30元以上便可換股，但這並不重要，因為此類債券會折讓出售，至於今次中興折讓多少，買家或幫其分銷的才知道。因此，雖是零息，但100元面值的債券可能是用80元買，還有5年才到期，可能已有兩三成升幅，平均每年也有4、5%升幅，這是其內含價值的上升。從這個角度來看，企業不需向銀行借貸，可靠發行零息可轉換債券做融資，作為投資者也可在現時存款利率開始下降、美國要減息情況下，買到每年都有穩定回報的產品，故應會有愈來愈多此類債券發行。

 

　　不過，林嘉麒指，中興今日股價走勢較差，相信是因擔心公司今次所發可轉換債券，其可換股佔H股一成幾，恐會拖低股價，但其實股價若真的有16%升幅，到了該位置才受影響，現價根本不用驚慌，看來市場仍不了解此類債券或其短期波幅如何。他相信中興股價會有突破，今日也曾回至5月及6月的高位附近，該處已變成支持位，他提醒若有貨不用太擔心，可繼續持有，公司有機會用所籌得資金發展新業務，有助盈利增長。而可轉換債券換股機會不高，但起碼公司可在零息情況下，每年不需很多開支，就可有筆錢用作發展，也是一件好事。

 

　　中興通訊今日跌1.15%收報25.8元，最多跌5.94%至24.55元，成交10.56億元。其他電訊設備股表現各異，京信通信(02342)升0.53%報1.89元，中國鐵塔(00788)跌1.56%報11.38元，長飛光纖光纜(06869)升12.55%報22.15元，中國通信服務(00552)升1.31%報4.65元。

  

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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