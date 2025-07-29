  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌

29/07/2025

　　穩定幣發行人監管制度將於8月1日起實施，金管局今日（29日）發布《持牌穩定幣發行人監管指引》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(持牌穩定幣發行人適用)》，以及兩項指引的諮詢總結。兩套指引將於本周五（8月1日）刊憲。金管局副總裁陳維民預期，最快明年初發出首批穩定幣牌照。

 

穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌

（資料圖片）

 

初階段僅發出數個牌照，料最快明年初發牌

 

　　陳維民表示，初階段只會發出數個牌照，穩定幣發牌申請要提交的文件多、工作強度大，當局要逐一審視資料是否齊全，加上提交補充資料，相關過程需要一定時間，估計最快明年初才能公布首批獲發牌照的穩定幣發行人。

 

　　他指出，對穩定幣發行人所申請的幣種持比較開放的態度，可以申請與多幣種、單一幣種或者與一籃子貨幣掛勾的穩定幣，但指暫時曾經接觸的機構，大部分也是港元及美元等常見貨幣。他又指，即使取得牌照，對公司短期盈利仍有不確定性，建議投資者在消化市場「利好」消息時應保持冷靜和獨立思考，注意穩定幣概念泡沫化趨勢，小心市場過度亢奮的情緒。

 

　　金管局助理總裁（貨幣管理）何漢傑表示，在發牌要求方面，有三方面的要求，包括合規性、具體性及可持續性，而在牌照申請流程方面會採取循序漸進方式，金管局專責小組會審視收到的資料，按其成熟程度要求申請機構提供詳細資料和補充資料，之後專責小組向金融管理專員提交建議的首階段發牌名單，供專員決定，其後公布首階段獲發牌照的數個穩定幣發行人。

 

有意申請機構9月底前交申請，將設6個月過渡期安排

 

穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌

（資料圖片）

 

　　金管局鼓勵有意申請牌照的機構於2025年8月31日（星期日）或之前聯繫金管局，讓金管局可傳達監管期望並適當提供反饋。發牌將是一個持續進行的過程，如個別機構認為已準備充分並希望盡早獲得考慮，應於2025年9月30日（星期二）或之前向金管局提交申請。

 

　　何漢傑指出，金管局不擬公布向其表達意願或提交申請的機構名單，而首階段未獲發牌照而又有意繼續申請的機構，金管局會與其保持適當溝通。

 

　　《穩定幣條例》於8月1日起生效，將設6個月過渡安排（2025年8月1日-2026年1月31日），金管局主管（數字金融）何泓哲表示，過渡安排是提供予在發牌制度生效前已於香港設有具意義且實質業務的法幣穩定幣發行人，但須符合條件，有關發行人可在六個月的不違反期內繼續經營其業務須符合以下條件：於條例生效後的三個月內，1﹒向金融管理專員提交牌照申請，2﹒獲得金融管理專員的書面確認，3﹒承諾其有能力遵守適用的監管規定。

 

　　金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，目前業界使用的持續監察工具，未能令金管局完全信納相關的管控措施能有效減低洗錢風險，業界亦沒有提出其他有效方案，而國際組織，如國際清算銀行等，強調防範穩定幣洗錢風險的重要性，金管局因此採取風險為本但謹慎的做法，制定適用於持牌人的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集風險規定。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.300

異動股

02096

先聲藥業

14.280

異動股

01596

翼辰實業

0.800

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,695.09
    -142.47 (-0.318%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,386.06
    -3.71 (-0.058%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,171.98
    -6.61 (-0.031%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升74.751
變動率︰+1.438%
較港股︰-0.07%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌439.233
變動率︰-1.455%
較港股︰-0.36%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.160
變動率︰-1.586%
較港股︰-0.37%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.555
變動率︰-5.097%
較港股︰-7.15%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌32.940
變動率︰-0.843%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌88.110
變動率︰-1.443%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌27.420
變動率︰-2.036%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.887
變動率︰-2.228%
精選美股 More
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌86.985
變動率︰-3.990%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌270.230
變動率︰-4.215%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌32.470
變動率︰-4.247%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌71.642
變動率︰-8.410%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2025 11:25 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2025 11:25 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.300
  • 02096 先聲藥業
  • 14.280
  • 01596 翼辰實業
  • 0.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 261.800
  • 00857 中國石油股份
  • 7.530
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 20.950
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.000
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 53.350
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 261.800
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.030
  • 目標︰$2.25
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 120.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.300
  • 00700 騰訊控股
  • 555.000
  • 00388 香港交易所
  • 440.800
  • 00005 滙豐控股
  • 100.800
報章貼士
  • 02600 中國鋁業
  • 6.470
  • 目標︰$7.40
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.600
  • 目標︰$2.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.650
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/07/2025 17:01  《盤後部署》恒指跌幅急收窄氣氛未太差，國藥低水望返去年高位

29/07/2025 18:15  【穩定幣】金管局：條例生效後設6個月過渡安排，最快明年初發牌

29/07/2025 17:39  【穩定幣】金管局：初期僅發數個牌照，注意穩定幣概念泡沫化趨勢

29/07/2025 13:30  【穩定幣】抗比特幣等波動而生，一文了解穩定幣，香港為何加入

29/07/2025 18:05  麗新傳尋求出售中國建設銀行大廈五成股權，潛在買家包括建行

29/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１２７億元，買小米沽泡泡瑪特

29/07/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】滙證看好長和見６０元，高盛普升本地收租股目標

29/07/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

麗新傳尋求出售中國建設銀行大廈五成股權，潛在買家包括建行新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | FDI降幅擴，新央企長安汽車集團成立，股升匯跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

葉劉的地球儀．葉劉淑儀

太空經濟與低空經濟
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

人形機械人量產挑戰︰提升軟件測試、晶片運算力與生產成本，解決電池續航難題
人氣文章

Foodie What’s On

麥當勞早餐優惠︱全新超值選早餐$18起，楓糖班戟豬柳漢堡配涷啡只需$26，App積分獎賞新優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

走進 Aesop Fashion Walk 店：人氣香芹籽護膚、天竺葵身體系列，體驗從 Step 0 開始護膚！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

為何完事總是攰？公開男士後戲3大NG行為！女性事後容易出現憂鬱？後戲意慾與荷爾蒙有關？專家教「理想的後戲」要點
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《舊年暑假搞乜鬼》在搞乜鬼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
獅隊精神：在石壁宿舍找到自我價值
人氣文章
電療屬火損耗陰液，2案例拆解八字，中藥階段性調理分析新文章
人氣文章
適合初學者 4個核心肌群動作
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2025 23:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/07/2025
穩定幣 | 金管局：有意申請機構9月底前交申請，最快明年初發牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

大罷免甩轆，綠營自製災難

29/07/2025 09:00

大國博弈

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處