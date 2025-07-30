美股 | 聯儲局將公布利率，企業季績參差不齊，美股回吐報跌

美股周二（29日）走軟，主要指數先升後跌，投資者謹慎觀望即將於周三（30日）公布的聯儲局貨幣政策決議，且企業季績表現參差不齊，全球經貿局勢仍存不確定因素。

道指收市跌204.57點，或0.46%，報44632.99點；標普500指數跌18.89點，或0.30%，報6370.88點；納指跌80.29點，或0.38%，報21098.29點。納指早盤一度高見21303.96點，標普500指數曾升至6409.26點，兩者再創盤中新高，但隨後反覆回落。

中美暫停關稅及反制措施

市場對國際貿易局勢保持高度關注。儘管美國與日本及歐洲在部分貿易談判上取得進展，但截至8月1日關稅期限將至，美國與其他主要貿易夥伴的協議推進有限。中美經貿磋商亦未有顯著突破，中國商務部代表李成鋼於瑞典斯德哥爾摩表示，雙方將繼續推動已暫停的美方對等24%關稅，以及中方反制措施延續，展現雙邊務實但謹慎的溝通姿態。

波音(US.BA)公布第二季度營收按年大增35%，惟股價收市跌4.4%。寶潔(US.PG)第4季銷售淨額達208.9億美元，略超預期，日內微跌0.3%。聯合包裹(US.UPS)第二季調整後每股盈利略遜市場預期，股價大跌10.6%。

重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市跌1.4%，英偉達(US.NVDA)跌0.7%，蘋果(US.AAPL)跌1.3%，Meta(US.META)跌2.5%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.8%。

美匯指數升至98.88

美匯指數日延續近期強勢，指數報約98.88，較前一交易日上升約0.22%，主要因歐元走弱及美歐關稅協議帶來的市場反應。

美元兌日圓窄幅整理，早市一度升見148.8，低見148.15，最新報約148.44，較昨日微跌0.06%。歐元兌美元匯率呈現弱勢，今日交投於1.15附近，最低觸及約1.1519，日內報1.1549，較前一交易日微跌約0.3%。

現貨黃金及紐約期金表現靠穩，市場情緒受多重宏觀因素交織影響，反映投資者正靜待重大經濟與地緣政治進展。現貨黃金報約每盎司3326美元，按日上升0.3%。紐約期金報3382美元，升約0.4%。

國際油價呈震盪向上走勢，受美歐貿易協議、地緣風險及OPEC+產量政策影響。紐約期油報每桶約69.49美元，升約4.1%；布蘭特期油報71.97美元，日內升3.8%。

撰文：經濟通國金組

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