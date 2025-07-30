  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

巨星傳奇：夥宇樹科技打造具IP屬性之消費級機器人

30/07/2025

巨星傳奇：夥宇樹科技打造具IP屬性之消費級機器人

 

　　巨星傳奇(06683)宣布，公司之全資附屬公司星創藝（昆山）文娛有限公司與宇樹科技訂立合作協議書，雙方將互為全球範圍內的戰略合作夥伴關係，並將首先在具有陪伴功能與社交屬性的四足機器狗╱機器人開發及商業化領域（包括但不限於演藝領域等）開展合作，共同打造具有較強IP屬性的消費級機器人產品。

 

　　 巨星傳奇將負責合作產品核心的IP規劃、設計、AI交互，並將主導全球化營銷策略等；而宇樹科技將負責合作產品的技術、硬件研發及生產，和相關應用程式的研發等。雙方將共同負責合作產品的推廣與渠道銷售。

 

　　巨星傳奇認為，透過該合作，集團可依託宇樹科技於機器人研發方面的資源及經驗，並結合集團本身IP創造與運營資源及能力，打造在AI與機器人時代的新形態IP產品。雙方整合各自優勢資源，共同合作，用IP賦能智能機器人並進行產品開發及商業化。除作為產品銷售，集團將透過該合作深度挖掘智能機器人在演唱會、表演秀等場景的商業化價值，從而提升集團業務競爭力。

 

撰文：經濟通市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00673

中國衛生集團

0.550

異動股

09958

力天影業

0.440

異動股

02800

盈富基金

25.660

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00673 中國衛生集團
  • 0.550
  • 09958 力天影業
  • 0.440
  • 02800 盈富基金
  • 25.660
  • 02438 出門問問
  • 0.770
  • 00300 美的集團
  • 79.900
股份推介
  • 01972 太古地產
  • 21.150
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 6.050
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 50.200
  • 目標︰$59.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 256.600
  • 目標︰$300.00
  • 02233 西部水泥
  • 2.010
  • 目標︰$2.25
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 96.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.100
  • 00700 騰訊控股
  • 549.000
  • 00388 香港交易所
  • 433.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.750
報章貼士
  • 00763 中興通訊
  • 25.350
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 18.800
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.950
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/07/2025 17:11  《盤後部署》大細象跣腳拖跌恒指逾300點，滙控回調有譜逐關守

30/07/2025 18:35  傳藥明康德(02359)擬折讓最多7%配股，集資逾50億元

30/07/2025 17:51  陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業

30/07/2025 17:31  新東方(09901)全年純利升20%，第四財季跌近74%

30/07/2025 14:58  滙控：集團特別關注風險敞口佔香港商業房地產敞口不到5%

30/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１７億元，買理想汽車沽中芯

30/07/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】大行升藥明康德目標最多六成，高盛看港交所見啡底

30/07/2025 16:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩及三個月均微軟１０個基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美貿易休戰延長，政治局決定十月召開四中全會新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 理想新車減價拖累汽車股，滙控業績遜預期狠穿百元關新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

【職場必學】低調自誇英文術：教你專業展示成就而不惹人反感
人氣文章

玩樂 What’s On

「沙盒戰場～英雄傳」登陸深水埗：建築工地風格沙池體驗空間＋挖幣領取特別獎品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

從手袋、絲巾到彩妝，盤點 20+ Hermès 2025秋冬新作！編織工藝 Kelly Soguería、6萬元以下入門級新手袋
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

同床異夢的「乾婚」！合營一個家而衍生的掛名夫妻，是社會的錯？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

書展2025選讀：《潮濕的記憶》——林方偉研究劉以鬯南洋作品的浩瀚工程
健康好人生 Health Channel
人氣文章
移英前抑鬱症困擾致悲劇：留遺書揭情緒病吞噬心靈，都市人必知9大輕生先兆新文章
人氣文章
肺癌：怎樣發現？「高危結節」就代表很危險？甚麼是「非小細胞肺癌」？亞洲非吸煙者發病機會較高？新文章
人氣文章
慣性流產｜台女星經歷10次流產艱辛求子，罕見病15歲愛子睡夢中離世 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2025 21:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/07/2025
陳茂波︰正與中央機構研放寬限制，便利內地來港人才調配資金置業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從神話到現實：大衛走廊的新西亞野心曝光？

30/07/2025 16:19

大國博弈

特朗普廢了WTO的武功

29/07/2025 14:50

關稅戰

日本加息牽扯全球資金流向

27/07/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處