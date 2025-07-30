巨星傳奇：夥宇樹科技打造具IP屬性之消費級機器人

巨星傳奇(06683)宣布，公司之全資附屬公司星創藝（昆山）文娛有限公司與宇樹科技訂立合作協議書，雙方將互為全球範圍內的戰略合作夥伴關係，並將首先在具有陪伴功能與社交屬性的四足機器狗╱機器人開發及商業化領域（包括但不限於演藝領域等）開展合作，共同打造具有較強IP屬性的消費級機器人產品。

巨星傳奇將負責合作產品核心的IP規劃、設計、AI交互，並將主導全球化營銷策略等；而宇樹科技將負責合作產品的技術、硬件研發及生產，和相關應用程式的研發等。雙方將共同負責合作產品的推廣與渠道銷售。

巨星傳奇認為，透過該合作，集團可依託宇樹科技於機器人研發方面的資源及經驗，並結合集團本身IP創造與運營資源及能力，打造在AI與機器人時代的新形態IP產品。雙方整合各自優勢資源，共同合作，用IP賦能智能機器人並進行產品開發及商業化。除作為產品銷售，集團將透過該合作深度挖掘智能機器人在演唱會、表演秀等場景的商業化價值，從而提升集團業務競爭力。

撰文：經濟通市場組

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