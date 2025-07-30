內捲 | 理想新車大減價再掀內捲憂慮，車股全線下挫理想急插一成可趁低吸？

理想汽車(02015)發布其第二款純電動車型i8，售價遠低於日前公布的預售價格，市場擔心理想或受車企減價戰影響蠶食利潤，今早(30日)股價急插逾一成，為表現最差藍籌。理想新車大減價亦再度引發市場對車企內捲憂慮，其他車股也受挫，其中比亞迪(01211)跌逾4%。有大行指內地主要電動車品牌上周訂單量大致持平，市場仍正等待政策明朗化，包括如何處理行業內捲化問題。現時車股股價低迷，或可趁機吸納，應如何選擇？

（理想汽車網頁截圖）

理想新純電SUV「i8」售價降至32萬人幣 正面對決小米YU7



理想汽車昨日(29日)正式發布其第二款純電動車型i8，將於今年8月20日起開始交付，售價定於32.18萬元人民幣，遠低於本月中公布的預售價格35至40萬元人民幣。i8定位中大型豪華家用市場，主要競爭對手包括問界M9純電動版、特斯拉Model X和蔚來ES8等車型，並與近期熱賣的小米YU7正面對決，而小米YU7最低售價為25.35萬元人民幣，Max版本售價為32.99萬元人民幣。理想此次售價降低或為應對小米YU7施加的定價壓力，擔心將蠶食理想利潤空間，公司在美ADS價格急跌6.2%，報27.38美元。

理想i8將提供Pro、Max、Ultra三個版本，全國統一零售價分別為32.18萬元、34.98萬元和36.98萬元人民幣，將在2025年8月20日開始交付。理想汽車董事長李想在產品發布會上指，i8延續了理想MEGA的設計風格，並搭載自研的驅動電機及5C超充電池，支持10分鐘內充電增加500公里的續航里程。根據不同配置，i8提供670公里和720公里的CLTC續航里程，並且所有型號均標配全輪驅動。

麥格理料6至7座純電車市場競爭轉趨激烈 予理想目標價110元

麥格理發表研報指，理想汽車推出首架純電SUV車型i8，售價由32.18萬元人民幣起，與混能款L8的入門價格相若。L8去年銷售額按年跌39%，相信公司此次定價是希望推動消費者轉投新的純電車款，反映公司的市場策略轉變。而此舉並不意外，因公司近期投資布局於充電基建，但對於維持高利潤率將有影響，因i8電池成本較高。



麥格理又指，蔚來(09866)即將推出新純電車款樂道L90，料定價策略會與i8相近，加上其他車企如問界及特斯拉亦會推出類近定位的車型，相信6至7座純電車市場的競爭將於未來幾個月轉趨激烈。料i8今年全年銷售額達2.6萬輛，予理想汽車港股目標價110港元，美股目標價28美元，均予「中性」評級。

大摩：內地主要電動車品牌上周訂單量大致持平

另大摩指，內地主要電動車品牌7月21至27日期間的一周訂單大致持平，新車型推出成為訂單增長的主要動力。在更嚴格的監管審查下，定價環境保持穩定，而消費者暫時推遲購買以等待更多新車型推出。理想汽車發布「i8」車型，市場關注其起售價是否符合此前預期的35萬至40萬元人民幣區間。蔚來將於7月31日推出「Onvo L90」車型，而小鵬汽車(09868)則計劃於8月6日發布「P7」車型。

根據渠道反饋，比亞迪上周訂單量為7.5萬至7.7萬輛，按周上升5%，但按年下降7%；理想汽車訂單量為7800至8000輛，按周下降5%，按年下降6%，主要受消費者等待i8發布影響；小鵬汽車訂單量為8800至9000輛，按周下降19%，按年下降3%，主要因G7車型訂單從高峰回落；蔚來訂單量為5200至5400輛，按周持平，按年上升5%。吉利汽車(00175)銀河訂單量為2.06至2.08萬輛，按周下降2%，按年下降6%。

中信里昂：市場等待政策明朗化 包括如何處理行業內捲化

中信里昂稱，7月21日至27日期間一周電動車訂單按周升7%，主要受惠於多款新車型推出帶動整體購買意欲回升。當中零跑汽車(09863)表現最佳，新推出的B01車型獲得超過1萬張訂單，預計2025年每月銷量將超過5萬輛，全年銷量約60萬輛。至於大眾市場方面，比亞迪訂單按周升5%至7.57萬輛，吉利汽車訂單按周輕微下跌2%至2.06萬輛。特斯拉訂單保持強勁，按周升8%至1.4萬輛。蔚來訂單持平於5200輛。理想汽車訂單延續下跌趨勢，按周跌5%至7500輛。小鵬汽車訂單按周跌19%至8800輛。



報告指，目前市場仍在等待政策明朗化，包括如何處理乘用車市場的「內捲化」以及電動車補貼退場時間表等。疲弱的夏季季節性因素及政策不確定性帶來的悲觀情緒已被充分反映在股價中，預計下一個催化劑將來自海外市場的持續增長，前提是國內市場條件趨於穩定，分別予比亞迪、吉利汽車及零跑汽車目標價161元、23元及72元，評級均為「優於大市」。

比亞迪躍居《財富》世界500強第91位 首次打入百大

（比亞迪汽車官網截圖）

值得一提，《財富》世界500強排行榜昨日揭曉，今年一共有10間中國汽車及汽車部件企業進入榜單。奇瑞公司的營收從上年的391億美元增加到597億美元，比上年排位提升152位，位居第233名。比亞迪的排位比去年大幅提升52位，位居第91位，首次進入首100位。吉利公司的排名提升30位，營收從704億美元增加到799億美元。這幾家企業仍在帶動中國汽車尤其是電動汽車加速走向全球市場。除比亞迪、奇瑞、吉利公司，其他7家的排位相比去年均有所下降。

近年來，中國汽車製造有很大發展，尤其是新能源汽車技術突破產量和銷量均領先世界，但與世界其他汽車生產大國相比，中國汽車的經營效率堪憂。全球共有35家汽車及零件企業上榜，這35家企業的平均銷售收益率達到4.3%，幾乎是中國企業的兩倍。

熊麗萍：車股寧揀比亞迪吉利 新勢力車企走勢難掌握

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，理想汽車質素麻麻，若要買汽車股寧揀比亞迪或吉利，其餘幾隻汽車新勢力只不過間中有些消息才「有得升下」，雖然這些消息有時的確不差，例如推出新車銷售或售價理想，都有機會令股價造好，但較難掌握，買入後仍要看得較緊，且要「識走位」。

熊麗萍又指，比亞迪現價有值博率，今日連同其他車股下跌，可能與中美貿易談判沒甚麼進展有關，另理想股價反應令人擔心汽車銷售問題，但影響應較小。此外，要留意比亞迪派送的新股今日開始可以買賣，事實上今日市場上股份供應也多了，因其「一拆三」。儘管實際金額沒變，但沽貨比以前容易，令今日股價受壓，這反帶來一個吸納機會，惟另仍要看反內捲是否真的慢慢見效，比亞迪之前下跌就因內捲問題，以及規定60日內向供應商「找數」，令資金壓力增大，但跌至現價，負面因素已慢慢反映，反而有值博率。

理想汽車半日跌10.51%收報107.3元，成交38.94億元。其他新能源車股也普遍下跌，比亞迪跌4.6%報122.4元，小鵬跌4.68%報71.35元，蔚來跌3.15%報36.9元，零跑汽車跌2.68%報60元，小米(01810)則跌0.36%報55.1元。傳統車股亦普遍向下，吉利跌2.72%報18.62元，長汽(02333)跌0.44%報13.52元，廣汽(02238)跌1.47%報3.35元，東風(00489)跌1.02%報4.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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