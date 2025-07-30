港股 | 午市前瞻 | 理想新車減價銷情仍未樂觀 難應對小米挑戰

中美於瑞典舉行第三輪會談，惟未能達成最終共識，會後中方表示雙方將會延長關稅寬限期90日，但未見提及具體細節。港股方面，理想汽車(02015)拖累全體車股下挫，拖累恒生指數半日報25415，跌108點或0.4%，主板成交超過1482億元。恒生中國企業指數報9106，跌39點或0.4%。恒生科技指數報5555，跌88點或1.6%。

（互聯網圖片）

恒指短期維持整固25200點見支持

博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指早前五連升，由18日升至24日，之後雖然出現回調，但目前為止調整幅度不大，因此這兩日的下跌屬於健康調整，相信中美會談對股市影響相對較小。他指出，即使恒指回調，調整幅度亦有限，近日每每在低位25200點附近即見反彈，預料在該水平有較大的支持，不過由於恒指目前已處於三年半高位，預料短期的上升空間有限，上方在25800有一定阻力。聶振邦指，只要恒指本周能夠守得住25200點，進入8月預料市況或轉趨樂觀。他進一步解釋，8月是各大企業公布中期業績期，由於內地上半年GDP增長理想，預料各大企業的半年業績普遍或好過預期，到時或能帶動大市進一步上升。

理想股價高位回調大，短期料區間上落

理想汽車(02015)昨日（29日）正式發布其第二款純電動車型i8，售價定於32.18萬元人民幣，遠低於本月中公布的預售價格35至40萬元人民幣。i8定位中大型豪華家用市場，與近期熱賣的小米(01810)YU7正面對決，而小米YU7最低售價為25.35萬人民幣，Max版本售價為32.99萬人民幣。理想此次售價或為降低為應對小米YU7施加的定價壓力，市場擔心，降價將蠶食理想利潤空間。

聶振邦指，由於理想i8的潛在對手小米YU7熱賣，i8即使減價，但價格仍比YU7明顯貴逾兩成。即使與Max版比較，i8價格亦不見得有優勢，擔心i8的銷情未必理想。聶振邦又指，內地車企已開始出現產能過剩問題，因此各大車企急於低價求售。之前車企雄心勃勃，除了本土市場外，部分車企將目標對準國外市場。但近期美國及歐盟均在關稅上設限，為車企出口蒙上陰影；原本計劃出口的產能部份只能轉為內銷，加速本土市場競爭，預料這個趨勢仍將持續。為了扭轉此種情況，預料監管機構或約談車企，下調產量以降低內捲局面。

理想汽車今早股價一度急挫逾11%，其他新能源車亦見顯著下跌，比亞迪(01211)及其餘汽車新勢力暫時跌3%至4%。聶振邦指，車企股價在本月中走勢強勁，今日不過是藉勢調整。以理想為例，該股21日高見128.1元，比月初低位101.4元累升26%。不過，他對理想股價看法不至於太悲觀，畢竟自本月高位回調幅度不小。聶振邦預料，理想股價短期內在104元至112元區間上落，預料股價跌穿6月23日低位100.9元的機會較低。

理想汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

小米集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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